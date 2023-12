Spędziłam kilka godzin na sejmowym streamie. Niczego nie żałuję, działo się tam chyba wszystko

Nigdy wcześniej oglądanie obrad Sejmu na żywo nie było tak wciągające i nie sprawiało tak dużo przyjemności tak wielu osobom. Od kiedy marszałkiem Sejmu jest Szymon Hołownia (przez widzów zwany także z pieszczotliwym uznaniem "Grillownią"), debata parlamentarna zdecydowanie zyskała na jakości a jeszcze bardziej na oglądalności.

Hołownia pacyfikuje nieposłusznych posłów niczym biblijny patriarcha - konsekwentnie, dostojnie, acz sprawiedliwie. Do tego rzuca z ujmującym urokiem takimi żarcikami, że rozliczne memy, których jest bohaterem, zdecydowanie należą do najlepszych, jakie powstały w ostatniej dekadzie. Zupełnie nie dziwi, że Michał Marszał (słynny admin "NIE") zachęcony przez obserwatorów zorganizował przy wsparciu warszawskiej Kinoteki grupowe oglądanie obrad w kinie (zabrakło miejsc). Fantastyczne przeżycie, ale oni tam nie mieli na tym dużym ekranie najlepszego - komentarzy z czatu na żywo.

Czat pod obradami Sejmu to najlepsze, co polską politykę spotkało od dekady

Jeszcze zanim w ogóle zaczęło się nadawanie transmisji z dziewiątego dnia 1. posiedzenia Sejmu obecnej kadencji, na youtubowym kanale zebrało się pierwszych kilkanaście tysięcy osób. O 9.33 licznik pokazywał 11 tysięcy, a kolejnych widzów z każdą minutą tylko przybywało ("Jeszcze się posiedzenie Sejmu nie zaczęło, a już 20 tysięcy obserwujących" - cytuję jedną z wypowiedzi na czacie). O godzinie 12.40 tylko na kanale SEJM RP obrady i kolejne wystąpienia śledziło 272 415 osób - śmiało można uznać, że tego dnia padł rekord oglądalności.

Jednocześnie na youtubowym topczacie trwała skrajnie intensywna wymiana komentarzy. Te napływały z taką prędkością, że trudno było nadążyć z ich czytaniem. Ale absolutnie było warto się wgłębić w tę sekcję (ba, nagrywałam wręcz ekran, by mi nie umknęło zbyt wiele), bo to, co tam można znaleźć to złoto najczystsze. W istocie śledzenie tych wypowiedzi sprawiło, że posiedzenie Sejmu zyskało niepomiernie na atrakcyjności - lud zyskał prawo bezpośredniej wypowiedzi i narzędzie to wykorzystuje z wielką namiętnością i poczuciem humoru. I tak to się można bawić w tę politykę.

Atmosfera była wyborna, przed rozpoczęciem obrad na czasie wszyscy radośnie się witali ("Dzień dobry, fajny się poniedziałek zapowiada") i zachęcali m.in. do wymieniania miast, z których inni oglądają posiedzenie ("Pozdrawiam ze Spodka"). "Aż wziąłem urlop z tej okazji, tyle godzin wspaniałego serialu. Nie mogę się doczekać" - napisał jeden z widzów, a "Mój ulubiony serial" dodała kolejna osoba. "Kto by kiedyś pomyślał, że cyrk będzie za darmo cały dzień", "No to teraz roast", "Będzie Sebastian Rejent na tym roaście?", "Czas na stand-up Pinokia" - dopytywali i dokazywali już od samego początku kolejni z uczestników tej publicznej fiesty.

Komentujący podzielili się na kilka obozów. Część skupiła się na krytykowaniu poszczególnych obozów politycznych (przeciwnicy PiS-u, jak i raczej pozbawieni polotu krytycy lewicy). Co pisali? Np. takie rzeczy: "Ostatni dzień okradania naszego państwa", "PiS wyprowadził PRZYNAJMNIEJ 100 MILIARDÓW z polskiego budżetu", "Wysoki Sejmie, chcę zwrócić uwagę, że posłowie PiS swoim zachowaniem traumatyzują dzieci, które również oglądają obrady", "Tłuste koty czekają ciężkie chude lata", "Wzruszające jest to oburzenie PiS-u na to, jak stosuje się wobec nich przepisy regulaminu Sejmu. Nie łamie się ich praw, stosuje się regulamin, na który sami mieli wpływ", "Obyśmy nie krzyczeli 'Jarek wróć'", "Ciekawe, co dziś wymyślą, żeby jeszcze przedłużyć. P.S. Mam bekę, jak mówią, że za ich rządów dwa razy więcej pieniędzy dali na wszystko. Tylko przez osiem lat ich rządów wartość złotówki spadła na łeb, na szyję". Ktoś też słusznie zauważył: "Na sali powinien być wielki ekran i wyświetlane na bieżąco wszystkie komentarze, żeby każdy mógł przeczytać".

Nic dziwnego, że obrady Sejmu są tak popularne na YouTubie. Patrzcie w komentarze

Duża grupa na bieżąco odnosiła się do poszczególnych wypowiedzi czy to Mateusza Morawieckiego ("Vateusz", "Mati do brzegu", "A jednak idzie w zaparte", "Ten to ma tupet", "Kaczyński na zegarek patrzy też już", "Ile będzie kłamać?", "Ale trucie", "A w tej bajce były smoki?", "Suche jak pustynia to lanie wody", "Mati dawaj, to już się kameruje", "Czekamy niecierpliwie panie Morawiecki na pana upadek", "Morawiecki taki premier jak ja baletnica"), czy występujących po nim m.in. Jarosława Kaczyńskiego ("Lorem ipsum dolor sit amet, (...)", "Czy ktoś jest w stanie określić, o czym on gadał?", "Przecież poseł mógł sam wygłosić exposé, wystarczyło się nie bać i zostać premierem"), Barbary Nowackiej ("Nowacka: mówi fakty. Pisowcy: bzdury, lecz się na łeb", "Jedzie traktor, orze pole"), Ryszarda Petru czy też Sławomira Mentzena ("Mentzen bez kartki, dobry jest", "Bez kartki, ładnie gada", "Mentzen Dies Irae", "Konfederacja weszła do Sejmu z inicjatywy fundacji Mam Marzenie"). Poza tym pojawiało się dużo mniej lub bardziej cenzuralnych komplementów czy też połajanek skupiających się na osobie mówcy.

Nie zabrakło oczywiście spamu w postaci komentarzy: z samymi emotkami (pełny wybór od klaunów zaczynając, napisików 'Game Over', przez serduszka, roześmiane, płaczące, zagniewane buźki, na różnych flagach kończąc, co ciekawe ze szczególnym upodobaniem prawicowe trolle wrzucały zwłaszcza flagi tęczowe i hasła parafrazujące różne bon-moty środowisk faszyzująco-narodowych, by straszyć takimi rzeczami jak równouprawnienie czy Unia Europejska) i oczywiście z hasłem "fur Deutchland" w różnych formach.

Poza tym pełno było różnej maści żartów: "Sprzedam Opla", "Bosh GWS800 - 1999 zł special prajs only tudej", "Sprzedam audi a4, benzyna1.8", "Jaki przebieg opla?", "Jaki silnik ten opel", "Sprzedam prawy wahacz malucha", "Kupię opla", "40 000 to trochę dużo za opla", "Opel czarny, przebieg 12 lat", "Kupię szlifierkę kątową", "PIZZA TYLKO Z ANANASEM" (kontrowersyjnie). Doszukać się też można było komunikatów na poziomie meta, skupiających się np. na tym, że to historyczny dzień ("Koniec PiS-u", "Mamo, byłem tu, pozdrawiam"), technicznym ("Będą donejty?", "Pamiętajcie o subie i dzwoneczku", "Zamontujcie tę zapadnię"), a także rozlicznych pozdrowień i wyznań ("Byłem tu. P.S. Kocham Asię", "Pozdrawiam mamę i kolegów z PNT", "Basia kocham cię", "Pozdrawiam żonę Justynkę i wuja Sebastiana - Bartek", "Pozdrawiam wszystkich z Kinoteki"). Nie zabrakło też nawoływań do działania: jedna pani słusznie przypomniała o akcji dokarmiania piesków z OLX, a np. pani Ela Gawin poszukuje prawicowych dziennikarzy, którzy zajęliby się jej historią. Ktoś inny proponuje: Michał Marszał na prezydenta.

Duża część widzów podkreślała, że ogląda z popcornem ("Pizza odgrzana, można oglądać" też się zdarzyło), a niektórzy przyznali się do picia napojów wyskokowych, a inni donosili, że transmisja z Sejmu puszczana jest u nich w pracy np. w zakładowej stołówce. Śledzenie tych wypowiedzi to coś, co zdecydowanie podnosi poziom endorfin.

Może i nie wszystkie komentarze są pełne powagi (a i tak można się pokusić o stwierdzenie, że zawyżają poziom debaty parlamentarnej dużej części posłów i posłanek), pokazują za to prawdziwe (najczęściej) reakcje i to, jak polityka jednak jest bliska życiu. Może to też lepiej, że większość z obserwatorów wybrała czarny humor jako wentyl dla gromadzonej przez ostatnich osiem lat frustracji (inaczej nic tylko płakać). Słusznie zauważyła jedna z pań w komentarzu: "Cieszę się, że tak wielu ludzi się interesuje polityką, tym, co się dzieje w tym kraju". A ja na pewno na ten stream jeszcze kiedyś wpadnę, bo naprawdę warto.