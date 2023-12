Matusz Morawiecki nie uzyskał wotum zaufania, oznacza to, że po ośmiu latach Prawo i Sprawiedliwość zostało odsunięte od władzy. Internauci w żartobliwy sposób skomentowali to co działo się na Wiejskiej. Zebraliśmy najzabawniejsze memy o historycznym już posiedzeniu Sejmu.

4 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl