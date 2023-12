Sejm wybrał Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów

Kandydaturę Donalda Tuska w Sejmie przedstawił Borys Budka. Przypomniał, że przewodniczący PO był najdłużej urzędującym premierem w historii III RP. Podkreślił, że piastował jeden z najważniejszych urzędów w UE - przewodniczącego Rady Europejskiej. - Ostatnie dwa i pół roku pokazało to, co było w polityce najważniejsze - determinację - powiedział. Dodał, że Tusk wrócił do polskiej polityki, by "walczyć o miejsce Polski w Unii Europejskiej". - Ostatnie 2,5 roku to walka o pryncypia, walka o to, by znowu to, co powinno nas wszystkich łączyć, stało się podstawą funkcjonowania polskiego rządu - powiedział Budka.

REKLAMA

Donald Tusk nowym premierem. Sejm zdecydował

Stanowisko klubu PiS przedstawił Mariusz Błaszczak. - Donald Tusk to kuglarz emocji, aktor, który manipuluje ludźmi. Który wykorzystując kłamstwo, wróci najprawdopodobniej na fotel premiera - ocenił. Jak stwierdził, "Tusk dał się poznać jako polityk całkowicie uległy Brukseli i Berlinowi, to wyrok na Polskę". - Donald Tusk napisał już scenariusz dla partii, które chcą z nim wejść w koalicję. Panie Kosiniaku-Kamyszu będzie pan pełnił rolę, jak już pełnił wcześniej. Donald Tusk obetnie panu budżet, utopi pana - mówi Błaszczak do lidera PSL.

W głosowaniu kandydaturę Donalda Tuska poparło 248 posłów. Przeciw było 201. Nikt się nie wstrzymał. - Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów - powiedział po głosowaniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Donald Tusk: Musiałem wrócić

Nowo wybrany premier podziękował z mównicy za poparcie. - To wyście zrobili. Wy, na tej sali, ale przede wszystkim miliony Polek i Polaków. Będę dłużnikiem tych wszystkich, którzy zaufali tej nowej wspaniałej nadziei - powiedział Tusk. Premier zwrócił się też do swojej rodziny. - Wiem, że nie jest to proste. Inaczej nie mogłem, musiałem wrócić. Ale dziękuję za waszą cierpliwość - powiedział. Na koniec Tusk zwrócił się do przedstawicieli PiS. - Chciałem podziękować także wam, funkcjonariuszom waszej partii, bo nikt tak się nie przyłożył, nikt tyle pracy nie włożył, aby Polacy i Polki każdego dnia z waszych mediów widzieli, co zgotowaliście Polsce. To wam się udało obudzić miliony ludzi. To dzięki temu, co zrobiliście, co staraliście się zrobić z demokracją, tylu Polaków 15 października się obudziło i postanowiło odsunąć was od władzy - powiedział.

Tusk dalej zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. - Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "für Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa w telewizji, słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurska. Po tym, jak nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, do mnie powiedział, że takiego łajdaka, jak Jacek Kurski, świat nie widział - dodał.

We wtorek exposé Tuska

Zgodnie z porządkiem obrad we wtorek Tusk wygłosi exposé. Następnie odbędzie się głosowanie nad wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. - Są dwa głosowania, to jasno opisuje procedura. Dzisiaj Sejm, mam nadzieję, wybierze prezesa Rady Ministrów, a jutro wybierze prezesa Rady Ministrów z Radą Ministrów - tłumaczył przed wieczornym głosowaniem Szymon Hołownia, marszałek Sejmu.

Zobacz wideo Koniec rządów PiS. Sejm nie udzielił wotum zaufania dla rządu Morawieckiego

Wcześniej w poniedziałek wotum zaufania nie uzyskał rząd Mateusza Morawieckiego. W głosowaniu wzięło udział 456 posłów. Większość bezwględna wynosiła 229 głosów. Za wotum zaufania dla rządu premiera głosowało 190 posłów, przeciw było 266, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z konstytucją - powołanie rządu przeszło na Sejm. To drugi krok konstytucyjny, podczas którego Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.