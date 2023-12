Nie wszyscy w PiS zagłosowali za wotum zaufania dla Morawieckiego. Troje posłów nie oddało głosu

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego nie uzyskał od Sejmu wotum zaufania. W głosowaniu wzięło udział 456 pos堯w. Większość bezwzględna wynosiła 229 głosów. Za wotum zaufania dla rządu premiera głosowało 190 posłów, przeciw było 266, nikt nie wstrzymał się od głosu. Troje posłów z klubu PiS w ogóle nie głosowało. Chodzi o Agnieszkę Ścigaj, Szymona Szynkowskiego vel Sęka (minister spraw zagranicznych w ustępującym rządzie) i Zbigniewa Ziobrę. Ziobro wcześniej w rozmowie z "Do Rzeczy" zapowiedział, że nie weźmie udziału w głosowaniu.

Posłowie klubu PiS nie głosowali ws. wotum zaufania dla Mateusza Morawieckiego

- Niestety, sam nie będę mógł wziąć udziału w głosowaniu - powiedział Ziobro. Jak stwierdził, powodem jego nieobecności w Sejmie jest zdrowie, ale nie chciał sprecyzować, co dokładnie mu dolega. - Proszę wybaczyć, ale nie odpowiem. Podkreślam, że gdybym mógł być w Sejmie, zagłosowałbym tak samo, jak moi koledzy z Suwerennej Polski i całej Zjednoczonej Prawicy - dodał.

Brak udziału w głosowaniu posłów PiS skomentował Szymon Hołownia. Marszałek nie znał przyczyn nieobecności trojga członków klubu PiS i odesłał dziennikarzy do pos豉 Waldemara Andzela, który - jak relacjonował - zawsze jest pierwszy przy drukarce. Andzel tuż po głosowaniu wręczał Jarosławowi Kaczyńskiemu kartkę z imiennymi wynikami głosowania. - Można też zapytać wicemarszałka Zgorzelskiego. To on usprawiedliwia nieobecności posłów, więc posłowie Ścigaj, Ziobro i Szynkowski vel Sęk zgłoszą się do niego z pokornym zapytaniem - powiedział.

Zgodnie z konstytucją - powołanie rządu przechodzi na Sejm. To drugi krok konstytucyjny, podczas którego Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Większość sejmowa deklaruje, że poprze Donalda Tuska.