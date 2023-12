"Koniec polskiej demokracji" grzmiał Kaczyński po głosowaniu. Złoży życzenia Tuskowi?

Dziennikarze próbowali zadawać pytania Jarosławowi Kaczyńskiego po głosowaniu nad wotum zaufania dla Mateusza Morawieckiego. Prezes PiS odpowiedział jedynie na kilka z nich, gdy przechodził korytarzem sejmowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec rządów PiS. Sejm nie udzielił wotum zaufania dla rządu Morawieckiego

Jarosław Kaczyński o końcu rządów PiS

- Proszę państwa, taka jest polityka, nic nadzwyczajnego w tym nie ma. Rządy się zmieniają, teraz jest pytanie, na czym ta zmiana będzie polegała. Z zapowiedzi to będzie wyglądało tak, że koniec polskiej demokracji, ale mamy nadzieję, że tak nie będzie - Jarosław Kaczyński o nadchodzącym rządzie.

- PiS w opozycji będzie twardy, ale nie totalny - dodał Kaczyński. W odpowiedzi na pytanie dziennikarza Wirtualnej Polski, czy złoży życzenia Donaldowi Tuskowi prezes PiS odpowiedział krótko. - Chyba pan żartuje - skwitował Kaczyński.

Polityk został również spytany o to, czy w czasie ośmiu lat rządów PiS, Kaczyński stworzył "Polskę swoich marzeń". - Proszę państwa, Polska moich marzeń to jest Polska bez polityków, którzy będą działali na rzecz obcych państw, ja to bardzo wiele razy mówiłem - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS wypowiedział się też krótko na temat przyszłości partii. - Jest statut, będzie wszystko zgodnie ze statutem - odpowiedział Kaczyński.

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego nie uzyskał od Sejmu wotum zaufania

11 grudnia w głosowaniu wzięło udział 456 posłów. Większość bezwględna wynosiła 229 głosów. Za wotum zaufania dla rządu premiera głosowało 190 posłów, przeciw było 266, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z konstytucją - powołanie rządu przechodzi na Sejm. To drugi krok konstytucyjny, podczas którego Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Większość sejmowa deklaruje, że poprze Donalda Tuska.