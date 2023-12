Sejm odrzucił wniosek o udzielenie wotum zaufania wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Za głosowało 190 posłów (187 posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz trzech posłów Kukiz15), przeciw - 266. Żaden z polityków nie wstrzymał się od głosu. - Misja Mateusza Morawieckiego zakończyła się niepowodzeniem - przekazał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W mediach społecznościowych natychmiast pojawiła się fala komentarzy po przeprowadzonym głosowaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec rządów PiS. Sejm nie udzielił wotum zaufania dla rządu Morawieckiego

Upadł rząd Mateusza Morawieckiego. "Było minęło"

"Polska to wielka siła duchowa. I to nie my ją wybieramy. To ona wybiera nas. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mój rząd. Dziękuję za zaszczyt bycia premierem Polski" - taki wpis, zaraz po głosowaniu, opublikował były już premier Mateusz Morawiecki.

Wiadomość o odsunięciu od władzy PiS tłumnie skomentowali politycy dotychczasowej opozycji. "Koniec PiS dzieje się na naszych oczach. Nie będziemy tęsknić!" - napisała w mediach społecznościowych Lewica.

"Stało się. Ośmioletnie rządy PiS właśnie się skończyły!" - skwitowała krótko Platforma Obywatelska.

"Najgorszy Premier w historii Polski Mateusz Morawiecki został właśnie odwołany. Zadanie wykonane" - stwierdziła na platformie X posłanka Paulina Henning-Kloska, kandydatka na ministerkę klimatu i środowiska w rządzie Donalda Tuska.

"Mateusz nie martw się, znajdziesz sobie jakąś działkę" - napisał z przekąsem europoseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej.

Do głosowania, jak i ostatnich sejmowych wydarzeń odniósł się także senator Bogdan Klich.

"Potok kłamstw i pochlebstw, który przez kilka godzin płynął przez salę sejmową, nie zatrzymał biegu historii i decyzji większości Polek i Polaków. Po dwóch miesiącach agonii skończył się rząd Morawieckiego i skończyła się władza PiS. Szczęśliwej Polski już czas" - napisał polityk w mediach społecznościowych.

"Było minęło" - stwierdził z kolei lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

"KoniecPiS nastąpił. Stało się coś, na co czekały miliony Polaków od 8 lat" - ocenił poseł PO Zdzisław Gawlik.

"Właśnie Mateusz Morawiecki zderzył się z blisko 12 mln głosów suwerena. Do dzisiaj oszukiwał, od dzisiaj będzie zeznawał" - skomentował poseł Lewicy Tomasz Trela.

"To najlepszy prezent dla Polaków na Święta!" - oceniła z kolei była premierka Ewa Kopacz.

Nowym premierem zostanie Donald Tusk?

Po tym jak Mateusz Morawiecki nie otrzymał wotum zaufania inicjatywa wskazania premiera i Rady Ministrów przechodzi teraz w ręce Sejmu. Zgodnie z Konstytucją kandydata na premiera może zgłosić co najmniej 46 posłów. Według porządku obrad 11 grudnia, na godzinę 19:15 zaplanowano głosowanie nad wyborem nowego prezesa Rady Ministrów. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Polski 2050 i Lewicy jest lider PO Donald Tusk.