Premier Mateusz Morawiecki 11 grudnia wygłosił w Sejmie swoje exposé. Jego wystąpienie komentował na antenie TVP Info Miłosz Manasterski z Agencji Informacyjnej. Nie zabrakło pochwał w stronę wystąpienia szefa rządu.

Exposé Mateusza Morawieckiego w TVP Info. "Wybitne"

Zaproszony do TVP Info Miłosz Manasterski wypowiedział się zaraz po wygłoszonym przez Morawieckiego exposé. - Wybitne wystąpienie - stwierdził Manasterski o exposé Morawieckiego. Jego zdaniem polityk wypowiadał się tak, jak przystało na jednego z 20 największych gospodarek świata. - Nie powinniśmy zachowywać się jak małe państewko - zwrócił uwagę Manasterski.

Na antenie TVP Info zwracano też uwagę na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Jedynie wypowiedzi premiera oraz prezesa PiS były cytowane na paskach pojawiających się na antenie. Po zakończeniu głosowania w Sejmie stacja podsumowała go następująco: "Koniec misji Mateusza Morawieckiego - premier nie uzyskał wotum zaufania".

Mateusz Morawiecki wygłosił exposé. Nie uzyskał wotum zaufania

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w exposé powiedział, że urząd premiera można sprawować przez pewien okres, a służba Polsce to zobowiązanie na zawsze. Wyraził przekonanie, że projekt, który zamierza przedstawić, musi wygrać i wygra. Zaznaczył, że może to nie nastąpić dziś w Sejmie, ale zadeklarował, że będzie dążył do tego ze wszystkich sił.

W przeprowadzonym głosowaniu rząd premiera Mateusza Morawieckiego nie uzyskał od Sejmu wotum zaufania. W związku z tym procedura wyboru prezesa Rady Ministrów spoczywa teraz na Sejmie. To drugi krok konstytucyjny. - Ten drugi krok konstytucyjny realizujemy po raz pierwszy w historii i po raz pierwszy Sejm staje się takim ośrodkiem władzy - powiedział Szymon Hołownia.

Do Sejmu wpłynęła tylko jedna kandydatura na premiera. To lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Pod wnioskiem podpisało się 248 osób - dokładnie tyle, iloma głosami w Sejmie dysponują Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica. 10 listopada szefowie tych partii podpisali umowę koalicyjną.