Jan Vincent-Rostowski może być z siebie dumny. To jego słynne zdanie sprzed ośmiu lat - "pieniędzy nie ma i nie będzie" - było 11 grudnia najczęściej przytaczanym w Sejmie. "Czy pan - parafrazując klasyka - daje gwarancję, że pieniądze są i będą w pana budżecie?" - choćby takie przyjazne pytanie zadał premierowi Bartosz Kownacki z PiS. Ale nie tylko słowa Rostowskiego przywoływano i przerabiano. Zapraszam na przegląd cytatów, które padły przy okazji trzeciego exposé Mateusza Morawieckiego.

Morawiecki cytuje Mickiewicza

"Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga! / Łam, czego rozum nie złamie! / Młodości! Orla twych lotów potęga / A jako piorun twoje ramię" - brzmią wersy "Ody do młodości", wczesnego utworu Adama Mickiewicza, w której młodość, nowość i świeżość urastają do rangi boskiej potęgi. Do tego to dzieła odwoływał się premier po sześciu latach rządów, gdy mówił:

Polacy na tle innych narodów są (...) narodem pełnym dumy, poczucia sensu, narodem, który potrafi wyznaczać sobie wielkie zadania i sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga.

Cytował też Gombrowicza ("Dziennik", 1954):

Jeden z wielkich problemów naszej kultury to – przeciwstawianie się Europie. Nie będziemy narodem prawdziwie europejskim, póki nie wyodrębnimy się z Europy – gdyż europejskość nie polega na zlaniu się z Europą, lecz na tym, aby być jej częścią składową – specyficzną i nie dającą się niczym zastąpić.

Poza pisarzami w exposé pojawił się ekonomista Michał Kalecki (1899-1970). Oto cytat, który odczytał Morawiecki, nazywając przedtem Kaleckiego "chyba najwybitniejszym polskim ekonomistą":

Argumentacja na rzecz zajęcia się deficytem budżetowym stała się przykrywką do ataku na płace i świadczenia. A "oszczędność" to tylko kryptonim przekazywania bogactwa i władzy w ręce coraz mniejszej liczby ludzi.

"Czy te słowa nie wydają się jakoś znajome? Czy nie słyszeliśmy, że Polski nie stać na ambitną politykę społeczną?"- pytał Morawiecki. Jakoś znajome - może i tak, ale jednak niepochodzące z pism Kaleckiego. Przynajmniej drugiego zdania nie napisał akurat nasz słynny ekonomista, tylko Aditya Chakrabortty, autor artykułu opublikowanego w "Guardianie" (a w tłumaczeniu Andrzej Ehrlicha - także w "Gazecie Wyborczej"). Pierwsze zdanie to zaś chyba Malcolm Sawyer, ekspert od dzieła Kaleckiego. Ale dobrze. Kierunek nie jest sprzeczny z myślą polskiego ekonomisty, więc nie będę się już czepiać.

Czepiać postanowił się za to Sławomir Mentzen, któremu taki wybór cytatu się nie spodobał. (To akurat może być ważną informacją dla osób, które nie wiedzą, kto to Kalecki, ale za to mają wyrobione zdanie na temat Mentzena.) Lider Konfederacji zarzucił premierowi, że jego rząd realizował program partii Razem. "Próba budowy mieszkań przez państwo, próba inwestowania przez państwo w nowoczesny przemysł..." - wyliczał krytycznie. - "Nawet dzisiaj w przemówieniu odnosił się pan do Kaleckiego, mówił o bezwarunkowym dochodzie podstawowym, podnosząc znowu lewicowe postulaty".

Kaczyński cytuje Arystotelesa

Już Arystoteles pisał - i nikt tego nie zakwestionował do tej pory - że człowiek jest istotą społeczną

- powiedział Jarosław Kaczyński, przedstawiający oświadczenie w imieniu klubu PiS. Cytatem z filozofa podkreślił myśl, że wspólnota jest warunkiem funkcjonowania. Tym samym Kaczyński stał się tym z posłów, który w poszukiwaniu aforyzmu sięgnął do najodleglejszych czasów. Inni podczas oświadczeń woleli pozostać w historii najnowszej. Na przykład Michał Kobosko (Polska 2050) zaczął tak:

Leszek Miller dawno temu powiedział, że mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy. I choć bardzo wiele się w Polsce zmieniło, ta prawda pozostaje wciąż aktualna.

Ludziom, którzy nie rozumieją skrzydlatych słów Millera i potrzebują dostać kawę na ławę, Kobosko od razu wytłumaczył: chodziło mu o to, że premier Morawiecki długo żegnał się z władzą. Ten wybór cytatu skomentował później Radosław Fogiel z PiS. Odwołał się przy tym do niedawnego występu Millera w programie Tomasza Lisa - a konkretnie do opowieści byłego premiera o tym, jak to Silvio Berlusconi chciał, żeby załatwił mu funkcjonariuszki BOR jako panienki do towarzystwa. Fogiel zarzucił Millerowi i Lisowi, że obaj się z tego zaśmiewali (to akurat prawda, smutno im nie było).

I na tę mównicę wychodzi polityk i cytuje Leszka Millera jak jakiś autorytet. Hańba! To tylko pokazuje, że wasz szacunek do kobiet nie jest wart funta kłaków

- punktował Fogiel, który zapewne szacunek własnej partii do kobiet ocenia wyżej.

Zacytować w miarę współczesnego polityka, a nie sięgać do mądrości starożytnych Greków, wolał również Jarosław Sachajko z koła Kukiz '15. Tak mówił o priorytetach swojego ugrupowania:

Prezydent Clinton powiedział: "Gospodarka, głupcze". Dlatego zajmowaliśmy się głównie gospodarką.

Szrot cytuje Trockiego

Po exposé i oświadczeniach do głosu zgłosiło się aż sto siedem osób ze Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i koła Kukiz '15 (większość sejmowa pytań do Morawieckiego nie miała). Posłowie i posłanki na zadanie pytania dostali po minucie. Mało, ale niektórym wystarczyło, żeby zmieścić smaczny cytat. I tak Paweł Szrot (PiS) odniósł się do tego, jak to niektórzy wieszczą dziś koniec PiS. Do głowy przyszło mu przemówienie Trockiego do mienszewików:

Brakowało tylko tego, żebyście - cytując Lwa Dawidowicza Trockiego - wysłali [PiS] na śmietnik historii.

Tym samym Szrot otrzymuje nagrodę specjalną za przywołanie najbardziej kontrowersyjnej postaci w toku debaty. Inni woleli przywoływać lepiej kojarzące się nazwiska. I robić to w miłym kontekście chwalenia premiera, a nie krytykowania jego oponentów. Na przykład Grzegorz Puda - w poprzednim rządzie minister rolnictwa, a potem funduszy i polityki regionalnej - wybrał Newtona.

Izaak Newton mówił o tym, że budujemy za dużo murów, a za dużo mostów. W pana przemówieniu widziałem, że jest pan osobą, która będzie chciała budować więcej mostów międzyludzkich

- powiedział czule Puda. W podobnym tonie mówił Zbigniew Bogucki, też z PiS, przez ostatnie trzy lata wojewoda zachodniopomorski. On z kolei powołał się na Napoleona:

Napoleon mawiał, że zamiast dwóch dobrych generałów woli jednego, który ma szczęście.

Jak wyznał Bogucki, on sam nie wie, czy był dobrym wojewodą, ale był wojewodą w rządzie Morawieckiego, więc miał szczęście. To dlatego, że za jego kadencji premier zrobił bardzo wiele dla Pomorza Zachodniego. Ale żadna pochlebna analogia - nawet z cesarzem Francuzów - nie była w stanie przebić podarku, który premierowi przyniósł na mównicę poseł Czesław Hoc z PiS.

Z serca dla pana premiera "Przesłanie Pana Cogito" księcia poetów Zbigniewa Herberta: "idź wyprostowany wśród tych co na kolanach / wśród odwróconych plecami i obalonych w proch"

- cytował Hoc. Morawiecki w odpowiedzi odniósł się do tych serdecznych życzeń. "Lubię ten wiersz od dawna, biorę sobie do serca również na ten niełatwy czas, który jest przed nami" - powiedział. W kilka minut później Sejm - bez zaskoczeń - odrzucił wniosek o wotum zaufania dla jego rządu.

Kosiniak-Kamysz cytuje Tuwima

"Szanowni państwo! A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój" - tak Borys Budka rozpoczął przemówienie, w którym zgłaszał kandydaturę Donalda Tuska na urząd premiera. To też cytat - z Budki Suflera. Barbara Oliwiecka (Polska 2050), zwracając się do PiS, zacytowała tekst polskiego zespołu Inkwizycja. „To takie łatwe wskazać palcem wroga / To jest wróg, bo inaczej nazwał Boga / To takie łatwe, gdy potrzebni są winni / Trzeba znaleźć małych, słabych i innych". A po nich przemówił Władysław Kosiniak-Kamysz:

Wiele wierszy było dzisiaj wymienianych. Poetów, pisarzy. Nam często towarzyszył Julian Tuwim ze swoją "Modlitwą". Często powtarzaliśmy "Niech prawo zawsze prawo znaczy / A sprawiedliwość - sprawiedliwość".

I dalej:

Ale tam też jest jeden piękny fragment. I to pragnienie zostało wysłuchane: "Otwórz nam Polskę, jak piorunem / Otwierasz niebo zachmurzone. (…) / Daj rządy mądrych, dobrych ludzi, / Mocnych w mądrości i dobroci".

Na koniec apel ode mnie, też z serca, do wszystkich posłów i posłanek. Drodzy, drogie: róbcie to dalej. Cytujcie, recytujcie, przytaczajcie. Dajcie się nieść na skrzydłach poezji, pokażcie erudycję, powołujcie się na słowa mądrzejszych od siebie. Puśćcie czasem lejce, niech koń wyobraźni pędzi wolno. Czasem może i będzie zabawnie, ale czasem wyjdzie dobrze. A poza tym: wiele można się o was dowiedzieć z tego, kto jest dla was autorytetem, kogo czytacie, czyj wiersz znacie na pamięć. Niech debata w Sejmie będzie - tego życzymy sobie i Polsce wszyscy - mądra, ideowa i merytoryczna. Ale niech będzie też barwna.