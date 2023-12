Polityk PiS przyłapany podczas obrad Sejmu. Tłumaczy się z "drobnego hobby"

W poniedziałek 11 grudnia premier Mateusz Morawiecki wygłosił swoje exposé. W trakcie sejmowej dyskusji na temat programu Prezesa Rady Ministrów kamery stacji TVN24 ujawniły nietypowe zajęcie jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Mentzen: Z największą radością i satysfakcją zagłosuję przeciw wotum zaufania premiera Morawieckiego

Polityk PiS przyłapany na "drobnym hobby". Co robił podczas obrad Sejmu?

"Zajęcia praktyczno-techniczne z Marcinem Horałą" - napisano na platformie X na koncie programu "Szkło kontaktowe". Do wpisu dołączono nagranie z sali sejmowej przedstawiające polityka PiS, który w ławach poselskich zajmuje się zwijaniem rolek papieru. Na dużym zbliżeniu widać jak poseł drze cienkie paski z zadrukowanej kartki, które następnie zwija w rolki. Tych na ławie przed politykiem znalazła się już całkiem pokaźna kolekcja. Inne kawałki papieru sprytnie zwijane są przez Horałę w drobną harmonijkę.

Do nagrania odniósł się sam zainteresowany. "Drobne hobby od czasów studenckich. Niemniej dużo radości dostarczają niestworzone teorie w komentarzach" - stwierdził pełnomocnika rządu do spraw CPK. "Naprawdę miał pan na studiach hobby w postaci robienia malutkich rolek papieru?" - zapytał przedsiębiorca Aleksander Twardowski. Horała wyjaśnił, że w czasach studenckich oddawał się temu zajęciu na wykładach. "Jakiś drobiazg, co nie rozprasza uwagi" - podkreślił polityk PiS.

Poseł KO: Lepiej tak odreagować stres niż obrażać wszystkich wokół

Wpis "Szkła kontaktowego" skomentowali także inni internauci. "W pełni rozumiem. Sam jak czegoś słucham i muszę się skupić mocniej. To albo rysuje, składam modele czy właśnie robię coś z papierem", "Potem się tym rzuca na stadionach?", "A ja myślałem, że pobiera Pan pieniądze za pracę, a nie za swoje hobby", "To plany cpk" - stwierdzili użytkownicy serwisu X.

"Lepiej w ten sposób odreagować stres, niż wchodzić na mównicę i obrażać wszystkich wokół" - uznał z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski.