Morawiecki przemawiał, a frakcje w PiS już wtedy walczyły. Zakulisowo i publicznie

Tuż po godz. 10 premier Mateusz Morawiecki zaczął przemawiać. A frakcje w obozie Prawa i Sprawiedliwości harcować.

Premier zaczął bardzo podniośle i podkreślał, że przychodzi tu przemawiać z podniesionym czołem. Mówił o "wspólnym domie - Polsce" i zarysowywał przyszłość państwa, największe wyzwania przed nim stojące.

– Musimy zakończyć wojnę polsko-polską. Wzywam do tego nas wszystkich, także siebie, jak i was. Posłanki i posłowie, skończmy z tą wojną, wybierzmy dialog, szukajmy tego, co nas łączy. Tylko odrzucając tak skrajny konflikt, możemy przetrzeć nowe ścieżki rozwoju – stwierdził premier.

Morawiecki rzucał też liczbami, chcąc udowodnić, że Polska się w ostatnich ośmiu latach rozwijała.

Gdy to mówił, frakcje harcowały. Lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro w internetowym wydaniu "Do Rzeczy" zadeklarował, że jego partia będzie głosować za Morawieckim, ale tylko dlatego, że jest on mniejszym złem niż Donald Tusk.

- Mamy zastrzeżenia wobec premiera, który popełnił strategiczne błędy w polityce europejskiej, zgadzając się na znaczące zwiększenie kompetencji UE kosztem państw członkowskich. Tym samym pozwolił na ingerowanie przez Komisję Europejską w wewnętrzne sprawy Polski, co wpłynęło także na wynik wyborów. Ale dziś alternatywą dla premiera Morawieckiego są niemalże bezpośrednie rządy Berlina w Polsce, sprawowane rękami jego namiestnika Donalda Tuska - podkreślił Ziobro.

Ziobro więc publicznie oskarżył Morawieckiego o to, że przyczynił się do porażki PiS.

Inni premiera bronią. Jeden z bardzo znanych polityków z tego obozu przekonywał, że Morawiecki doskonale się osadza w obozie PiS. Tak mocno, że będzie nie do ruszenia, nawet gdy już nie będzie premierem, tylko szeregowym posłem. Politycy wspierający premiera przekonują, że expose jest świetne i wycelowane tak do zwykłych odbiorców, jak i do prezesa, który się wsłuchiwał w przemówienie Morawieckiego.

A konkurencja w obozie przekonuje, że doły PiS nie znoszą Morawieckiego i jeśliby Kaczyński nie trzymał nad nim parasolu ochronnego, to aktyw partii by wypchnął Morawieckiego z partii.

Osoba krytyczna wobec Morawieckiego kontruje tak: - To wszystko spektakl dla jednego słuchacza: Kaczyńskiego.

Orędzie było wycelowane w zwykłych widzów, ale też i miało segmenty, które miały wybrzmieć przede wszystkim w uszach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS bardzo bowiem lubi statystyki i liczby pokazujące, jak Polska się rozwija i wygląda na tle innych państw Unii Europejskiej. Prezes PiS zresztą sam często rzuca liczbami pokazującymi stan gospodarki - premier też to więc czyni.

Cały czas Morawiecki chce być w najbliższym otoczeniu prezesa PiS. - Już sobie wybrał pokoik na Nowogrodzkiej - słyszymy. Jak już pisaliśmy, zespół mający kontrować rząd Donalda Tuska, mieścić się ma w centrali PiS przy Nowogrodzkiej.

Wewnętrzna konkurencja wobec Morawieckiego w obozie Zjednoczonej Prawicy mówi tak: - Ale Mateusz nudzi.