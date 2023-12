Nowacka podsumowała rządy PiS. Nagle zareagowała: Milczcie, bo o śmierci mówię

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek wygłosił godzinne exposé. Po jego zakończeniu głos zabrali przedstawiciele poszczególnych sejmowych klubów oraz koła. W imieniu Koalicji Obywatelskiej na mównicy sejmowej pojawiła się posłanka Barbara Nowacka. - Dzień dobry Polsko, to jest dzień dobry dla Rzeczpospolitej. To co widzieliście, to przeszłość, a my was witamy w dobrej przyszłości. Zanim ta przyszłość nastąpi, trzeba rozbić kilka kłamstw, które tu padły. Panie premierze, jak panu nie wstyd mówić te kłamstwa i nieprawdy. Jak pan może mówić o pakcie demokratycznym, pan, którego koledzy dawali nam 30 sekund na wystąpienie? Pan, którego koledzy i koleżanki, zdewastowali instytucje publiczne? - mówiła.

- Pan teraz nam mówi, że deficyt jest drugi najniższy. Jako były minister finansów pan wie, że deficyt jest drugi najwyższy. Nie wstyd panu tak kłamać? (...) Polacy zapamiętają was przez gigantyczną inflację, która doprowadziła do biedy, do upadku firm - stwierdziła posłanka KO.

- Mówiliście silna Polska w silnej Europie. To spójrzmy na tę silną Europę, do której wprowadzacie chaos w sojuszu z Orbanem i Meloni. To hańba dla polityki międzynarodowej, to jest poważny błąd. Z drugiej strony, Polska nigdy nie była tak słaba międzynarodowo, nieszanowana, odrzucana, wykluczana - dodała.

Barbara Nowacka mówiła też o inflacji i o tym, że "chleb, który kosztował 4 zł, kosztuje 9 zł". - Emeryt, jak zapłacił rachunki za prąd, to już nie miał jak zapłacić za produkty spożywcze. A wiecie, ile za waszych rządów czeka się do lekarza? Katowice, psychiatria. Wie pan ile? 2265 dni. Tak wygląda wasze bezpieczeństwo zdrowotne. Do endokrynologa kobiety czekają często kilkaset dni (...) Nie było was, kiedy rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi protestowały w Sejmie, umieliście się tylko od nich odwrócić - mówiła.

Barbara Nowacka: Milczcie, bo o śmierci mówię

- Wasza telewizja publiczna doprowadziła do dramatów. Siedzi tu poseł Adamowicz [brat prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - red.], czy spojrzeliście mu kiedyś w oczy? Panie premierze, czy kiedykolwiek podszedł do posłanki Filiks [syn parlamentarzystki popełnił samobójstwo - red.] i przeprosił za to, co pana aparat jej zrobił? To, że wprowadził Pan w ławy sejmowe hejtera [posłanka nawiązywała do Dariusza Mateckiego - red.], to wiemy i to jest jedna z pana ludzkich, największych hańb - podkreślała.

- Teraz jest pan za in vitro. Przecież mógł pan pomóc ludziom to dziecko upragnione mieć wcześniej. Na sali jest też posłanka, która mówiła, że nie ma dziecka, bo nie było ją stać. Słowa pan na ten temat nie powiedział, dopóki nie przegraliście wyborów - mówiła Barbara Nowacka.

Parlamentarzystka wspomniała też o katastrofie smoleńskiej, w której straciła matkę, Izabelę Jarugę-Nowacką (wieloletnią posłankę, byłą wicepremierkę). - Można było się pojednać, kiedy wszyscy przeżywaliśmy ten sam ból. Mieliście unikatową szansę po latach wyjść z tego klinczu, który dzielił i polaryzował polską scenę polityczną, szukać pojednania... - powiedziała posłanka KO.

- Milczcie, bo o śmierci mówię - zareagowała na głosy płynące z sali. - Milczcie, bo czasami w imię pewnej powagi trzeba zachować spokój. Pozwoliliście sobie na obrzydliwe rzeczy dotyczące podziału. Panie premierze, mówię do pana Kaczyńskiego, a pamięta pan tablicę [pamiątkową - red.] w KPRM, gdy zapomniał pan o jednej osobie, bo nie była od was? A pamięta pan, panie Kaczyński, jak urządzał pan pokazy hańby w czasie miesięcznic smoleńskich, żerował tym, obrażał ludzi, wykluczał? Pana tam nie było? - mówiła. - Gwarantujemy wam dialog, rozmowę i spokój. Szczęśliwej Polski już czas - podsumowała posłanka KO, zwracając się do wyborców Prawa i Sprawiedliwości.