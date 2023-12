Poseł Kukiz'15 o poparciu dla rządu Morawieckiego. "Wstyd, panie Ziobro"

11 grudnia premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie 66-minutowe exposé i zwrócił się do posłów o wotum zaufania. Już wiadomo, że go nie uzyskał. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na godz. 15.00, ale odbyło się ponad godzinę później, ze względu na liczbę pytań do Morawieckiego, zadawanych przez posłów. Zgłosiło się z pytaniami 107 posłów, przede wszystkim z PiS, którzy raczej wygłaszali peany na cześć rządu Morawieckiego niż zadawali pytania. Ich pytania przeplatane były pojedynczymi głosami posłów Konfederacji, którzy ostro krytykowali exposé Morawieckiego. Przedstawiciele koalicji większościowej nie zapisali się do zadawania pytań po wystąpieniu Morawieckiego.

Zanim jednak doszło do zadawania pytań, oświadczenia wygłaszali przedstawiciele poszczególnych ugrupowań w Sejmie, w tym członek koła Kukiz'15 Jarosław Sachajko.

Jarosław Sachajko o poparciu rządu Mateusza Morawieckiego przez Kukiz'15

Jak oświadczył poseł Kukiz'15, mimo trudnej współpracy z obecnym rządem, ugrupowanie zamierza dać wotum zaufania obecnemu premierowi. - W polityce nie należy się obrażać, a działać w interesie Polski i Polaków, dlatego pierwszego dnia po powołaniu nowego rządu w obecnej kadencji Kukiz'15 rozpoczął współpracę z minister Anną Gembicką, czego efektem jest kilkanaście projektów ustaw, które kompleksowo podchodzą do problemów rolników - powiedział Sachajko.

- Rząd premiera Morawieckiego był trudny we współpracy, wielokrotnie też słyszeliśmy i o tłustych, partyjnych kotach zatrudnianych, gdzie się da, ale rzeczy, które zrobiliśmy w ubiegłej kadencji oraz obietnice, jakie zostały zawarte w programie wyborczym Zjednoczonej Prawicy, dotyczące zmian ustrojowych, zasługują na poparcie tego rządu - stwierdził Sachajko.

Współpraca Kukiz'15 z rządem PiS. Nie wszystkie ustawy udało się zrealizować

Jarosław Sachajko zwrócił uwagę na wyniki współpracy z obecnym rządem. - W 2021 r. Paweł Kukiz podpisał porozumienie programowe ze Zjednoczoną Prawicą, dzięki któremu przygotowaliśmy kilkanaście projektów ustaw. Niestety, tylko dziewięć ustaw weszło w życie, ale dla wielu Polaków, których te ustawy dotyczą - to aż dziewięć ustaw - rozwiązaliśmy konkretne ich problemy - stwierdził Sachajko.

Polityk wymienił kilka z nich ustaw. - Pierwsza, z której jesteśmy szczególnie dumni, to zwiększenie emerytur rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem - mówił.

- Kolejny przykład tego, co zrobiliśmy z obecnym rządem, to ustawa antykorupcyjna, obiecana jeszcze w 2007 roku przez premiera Tuska. Aż musiał pojawić się Kukiz'15 w Sejmie, aby wypełnić obietnicę premiera Tuska z 2007 roku, żeby zablokować kupowanie posłów, jak krowy na targu, pracą w spółkach Skarbu Państwa - chełpił się Sachajko. - Uważamy, że obecną ustawę należy poszerzyć, aby i rodziny posłów również nie mogły w spółkach Skarbu Państwa pracować.

Członek Kukiz'15 podkreślił również, że główne ustrojowe ustawy, na które zgodziły się ugrupowania, "nie uzyskały poparcia niektórych ministrów rządu pana premiera". - Ustawą blokowaną przez ministrów Suwerennej Polski była ustawa o sądach pokoju. W tym przypadku w poprzedniej kadencji był ponadpartyjny sojusz Suwerennej Polski z opozycją totalną. Wyobraźcie sobie Polacy, że opozycja obroniła czterech posłów Suwerennej Polski, którzy blokowali przyjęcie tej ustawy. Wstyd, ministrze Ziobro - mówił Sachajko.

Tyle że Zbigniewa Ziobry nie było na sali plenarnej. W ogóle nie pojawił się w Sejmie 11 grudnia i nie głosował nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego. - Mamy zastrzeżenia wobec premiera - mówił w rozmowie z serwisem Dorzeczy.pl.