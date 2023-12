Koniec rządu Mateusza Morawieckiego. Sejm nie udzielił wotum zaufania

Przed głosowaniem ws. wotum zaufania Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytania zadane przez posłów. Zwracał się między innymi do polityków PSL. - Myślę, że PSL powinien się głęboko zastanowić, czy lepiej jest wybrać rząd, który zapewnia szybki rozwój dla gmin wiejskich, czy rząd liberałów, o którym wiemy, jak postępował - mówił. Ustępujący premier wyliczał osiągnięcia swojego rządu. Zapewniał m.in., że "klin podatkowy w Polsce jest najniższy wśród wszystkich unijnych krajów OECD". Twierdził ponadto, że za rządów PiS zmalała luka płacowa. Gdy zachwalał politykę rządu wobec osób z niepełnosprawnościami, z ław poselskich słychać było okrzyki "kłamstwo!".

Mateusz Morawiecki nie uzyskał wotum zaufania

Ostatecznie Sejm odrzucił wniosek o udzielenie wotum zaufania wobec Mateusza Morawieckiego. Za było 190 posłów, przeciw - 266. Nikt się nie wstrzymał. - Stwierdzam, że Sejm, wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów, nie udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów - przekazał po głosowaniu Szymon Hołownia. - W związku z tym, że misja Mateusza Morawieckiego zakończyła się niepowodzeniem, inicjatywa wskazania premiera i Rady Ministrów przechodzi teraz w ręce Sejmu Rzeczypospolitej - przekazał marszałek. Następnie zarządził przerwę w obradach,

W przypadku, gdy wskazany przez prezydenta premier nie uzyskuje wymaganej, bezwzględnej większości głosów, zgodnie z Konstytucją powołanie rządu przechodzi na Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić co najmniej 46 posłów. Zgodnie z porządkiem obrad na 18.45 zaplanowano głosowanie nad wyborem premiera przez Sejm. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Polski 2050 i Lewicy jest lider PO Donald Tusk. 10 listopada szefowie tych partii podpisali umowę koalicyjną. Formacje te dysponują większością 248 głosów. Klub Prawa i Sprawiedliwości ma 191 posłów. Konfederacja zapowiada, że nie poprze ani Mateusza Morawieckiego, ani Donalda Tuska.

Exposé Mateusza Morawieckiego

W poniedziałek przed południem premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie expose. - Misję, której się podjąłem, realizuję w odpowiedzialności wobec ponad 7,5 miliona tych, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale także w odpowiedzialności wobec 12 milionów Polaków, którzy wzięli udział w referendum. wskazując kierunek, w jakim ma podążać Polska - mówił.

- Pierwszą wartością, a zarazem fundamentem naszej wizji przyszłości jest człowiek, jest każdy obywatel Rzeczypospolitej. Człowiek z jego godnością, ale też z wolnością, możliwością decydowania o sobie samym. Człowiek, który ma prawo myśleć i wierzyć w to, co zechce - wolność wyboru. Człowiek, bez względu na to, jaką ścieżkę realizacji dla siebie wybierze i bez względu na to, czy będzie to ścieżka życia rodzinnego, czy kariera zawodowa - przekonywał Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślał, że "Polska zamożnym krajem, krajem ludzi godnie zarabiających i cieszących się życiem, to nie taka Polska, w której pracuje się na dwóch etatach, żeby związać koniec z końcem". - To nie taka Polska, w której żyje się w lęku, czy wystarczy od pierwszego do pierwszego, albo kupuje się na zeszyt. To nie taka Polska, w której normą była praca za 5 czy 7 zł na godzinę i nie taka, w której bezrobocie sięgało kilkunastu procent. Nie taka, z której lepiej było uciec na zmywak do Londynu, niż czekać na lepsze czasy przez dekadę - mówił. Dodał, że nowym zadaniem jest "skokowe podniesienie jakości pracy w Polsce, a co za tym idzie, również skokowy wzrost pensji Polaków". - Nasze założenie na koniec tej kadencji, to średnia pensja Polaków 10 000 zł brutto - i to jest nasz konkretny plan, pod który mamy bardzo konkretne projekty - mówił.

Morawiecki wspomniał też m.in. o kryzysie demograficznym. - Musimy mieć odwagę spojrzeć prawdzie w oczy. Z roku na rok jest nas coraz mniej. Mierzymy się z wyzwaniem, które dotyka każdego nowoczesnego narodu. Wzrost zamożności wiąże się ze spadkiem dzietności. Ale trzeba też zapytać, co byłoby z naszą demografią, gdyby nie nasza wielka polityka społeczna. Mielibyśmy demograficzną apokalipsę - przekonywał.

- I choć sytuacja kobiet jest coraz lepsza, to przecież dobrze wiemy, że panie mają trudniej na rynku pracy i nie tylko. Muszą walczyć nie tylko z systemową niesprawiedliwością - choćby ta luka płacowa - ale także z wieloma stereotypami. Nie ma ważniejszej sprawy przy decydowaniu o założeniu rodziny niż możliwość zamieszkania we własnym domu, we własnym mieszkaniu. (...) Czasy się zmieniają. Widzimy, że nasze żony, nasze córki i nasze wnuczki chcą dziś żyć zupełnie inaczej i wszyscy panowie muszą to zrozumieć. (...) Starsze pokolenia często żyły w przekonaniu, że miejsce kobiety jest w domu, a miejsce kobiety jest i powinno być tam, gdzie ona sama je sobie wybierze - zaznaczał.

Premier mówił także np. o rozwoju technologicznym. - Jutro należy do świata, w którym praca być może będzie niekonieczna. Będziemy musieli na nowo przemyśleć relacje rynku pracy. Polacy chcą pracować lżej, lepiej żyć, ale my musimy myśleć jeszcze dalej - jak żyć dobrze w świecie, w którym już nie będzie za wiele pracy takiej, jaką rozumiemy ją dziś. (...)Czas najwyższy, żeby państwo polskie przygotowywało laboratoria przyszłości, w których będą tworzone modele rozwoju takich instytucji, jak chociażby powszechny - choć w moim odczuciu warunkowy - dochód podstawowy - zaproponował. Polityk przekonywał również, że większy nacisk powinien być kładziony na politykę senioralną.