Obywatele i obywatelki odsunęli 15 października PiS od władzy. Jak się jednak okazuje, potrzebujemy znacznie głębszych zmian niż zmiana na stanowisku premiera. Dlaczego?

Zobacz wideo Morawiecki proponuje dni opozycji w Sejmie. Tusk i Budka umierają ze śmiechu

Farsa Mateusza Morawieckiego

Pierwszy symbol kompromitacji "starej" polityki pojawił się już na samym starcie dnia sejmowego i nazywa się Mateusz Morawiecki. Premier, który nie wierzy w misję swojego rządu, a mimo to bierze wraz z Andrzejem Dudą udział w 30-dniowym kabarecie pt. "tworzenie rządu" mocniej niż cokolwiek innego pokazuje ślepy zaułek dzisiejszego życia publicznego. Najważniejszym - formalnie – politykiem jest człowiek, który bez żenady występuje przed Sejmem i na ponad godzinę grzęźnie w wodolejstwie tak dużym, że przysypia nawet przychylny mu prezydent. Dodatkowo prosto w oczy milionowej widowni bez mrugnięcia okiem przedstawia się jako obrońca kobiet, przyjaznego państwa i zwolennik zakończenia wojny polsko-polskiej. Cała Polska zobaczyła dziś polityka, który uważa, że powiedzieć można wszystko, bo być może ujdzie to mu na sucho i może da się na tym coś ugrać. Głupie? Żenujące? Niepotrzebne? Nie w starej polityce.

Odklejenie Jarosława Kaczyńskiego

Gdy Jarosław Kaczyński wyszedł na mównicę, pewnie wielu osobom trudno było uwierzyć, że ten człowiek trząsł Polską przez ostatnie 8 lat i decydował o być albo nie być całych grup społecznych. Symboliczne było, że owację na stojąco dostał jeszcze przed pierwszym zdaniem. Nieważne było, co powie, grunt, że to nasz nieomylny lider. Ale to normalne w tym świecie.

Sam Kaczyński wypadł jako człowiek, który w najważniejszej teoretycznie debacie - przecież najlepszy w historii rząd Mateusza Morawieckiego walczy o kolejną kadencję - swoje wystąpienie dopiero improwizuje. Znalazły się w nim typowe elementy wystąpień szefa PiS: intelektualna pretensja, vibe człowieka, który wie więcej niż może powiedzieć i przekonanie o własnej wyjątkowości, gdy przekraczał dostępny na jego wystąpienie czas. To, że szef największej partii opozycyjnej ożywił się tylko wtedy, gdy mówił o Berlinie, jest smutnym podsumowaniem odchodzącego (?) modelu polityki.

W debacie mieliśmy 9 osób. Tylko jedna z nich to kobieta

Dlaczego prawie zawsze się tak dzieje, że formułuje się jakieś grono, jakiś zarząd, panel czy lista mówców, a na końcu okazuje się, że w ten grupie prawie w ogóle nie ma kobiet? Premier - mężczyzna. Mówca PiS - mężczyzna, to samo w PSL, Polsce 2050 (dwóch mówców), Konfederacji, a nawet Lewicy. Łącznie jako przedstawiciele klubów (licząc też Morawieckiego) wystąpiło ośmiu panów - znalazło się nawet miejsce dla outsidera Ryszarda Petru, a jedyną przedstawicielką połowy populacji była dziś Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. Jej wystąpienie - niespodzianka: najlepsze w tym całym gronie - jako jedyne objęło coś więcej niż dominujący u innych mówców dobrostan przedsiębiorców czy nadużycia służb specjalnych. Nowacka jako jedyna wyglądała, jakby rzeczywiście o coś walczyła, a nie przyszła odbębnić 10 minut, które jej klub dostał od marszałka Sejmu.

Bonus: cringe’owe "pokolenie 15 października"

Jako ojciec 15-latki znam aż dobrze pojęcie "dad jokes", żartów niezbyt lotnych, po których odbiorca uśmiecha się z politowaniem, choć osoba opowiadająca dowcip czy rzucająca błyskotliwą uwagę jest przekonana, że dała pokaz szczytu intelektu. Ten sam nastrój dało się wyczuć tak u Michała Koboski (Polska 2050), jak i Krzysztofa Gawkowskiego (Lewica), którzy nie ugryźli się w język i obaj ogłosili na mównicy narodziny "pokolenia 15 października", kolejnej po generacji JP2 grupy społecznej istniejącej tylko na papierze. Przynajmniej do czasu wymyślenia nowego pokolenia obejmującego te same osoby, ale pod inną nazwą. Tymczasem tylko w starej polityce coś takiego miało znaczenie.

15 października naród wysłał nie tylko sygnał do zmiany władzy, ale też do zmiany na politykę bliższą konkretowi, sprawczości, traktowaniu siebie i wyborców jak dorosłych. Tymczasem expose Mateusza Morawieckiego i duża część następującej po nim "debaty" były jak męcząca pieśń ze starej, zmurszałej epoki pustosłowia i tupetu. Po tym ostatnim dniu rządów Jarosława Kaczyńskiego trudno o mocniejszy argument, że potrzebujemy nie tylko nowej Rady Ministrów, ale też nowoczesnej polityki.

Dla odmiany takiej dla dorosłych, szanujących swoją inteligencję ludzi.