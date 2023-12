Mateusz Morawiecki wygłosił exposé, po którym 10-minutowe oświadczenia składali przedstawiciele klubów poselskich. W imieniu Koalicji Obywatelskiej głos zabrała posłanka Barbara Nowacka, która bezlitośnie wypunktowała wystąpienie premiera. - Witamy was w dobrej przyszłości, ale zanim ta przyszłość nastąpi, trzeba rozbić kilka kłamstw, które tu padły - powiedziała posłanka, po czym zwróciła się do Morawieckiego i wymieniła szereg zastrzeżeń wobec tego, jak premier przedstawił rządy PiS i jego rzekome osiągnięcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Spięcie Hołowni z Macierewiczem. Hołownia nie pozwolił mu "prostować kłamstw"

Antoni Macierewicz wszedł na mównicę, aby "zaprotestować przeciwko kłamstwom"

- Polska nigdy nie była tak słaba międzynarodowo. Nieszanowana, odrzucana, wykluczana. Jedyna dyplomacja, jaką uprawialiście to pohukiwania i krzyki, zamiast budować sojusze. Jedyny wasz sojusznik, jaki się okazał to Orban, który ściska się z Putinem, a mieliście dobrą, przyzwoitą chwilę, kiedy staliście po stronie Ukrainy. Pan Macierewicz tu ciągle pokrzykuje. Pan i pana zaplecze o polityce prorosyjskiej naprawdę nie powinniście się wypowiadać, bo pan doprowadził do największego podziału społecznego, ale do tego jeszcze wrócimy - powiedziała Barbara Nowacka. - Bardzo chętnie - krzyknął Antoni Macierewicz.

Po posłance Nowackiej oświadczenie miał złożyć Michał Kobosko, w imieniu Polski 2050, ale Antoni Macierewicz wszedł na mównicę i zwrócił się z prośbą o "możliwość sformułowania protestu przeciwko tym kłamstwom".

Szymon Hołownia został nazwany "marszałkiem kłamstwa". "Nie jest pan premierem"

Szymon Hołownia poinformował Antoniego Macierewicza, że może złożył swoje wątpliwości na piśmie. Wytyczne regulaminu Sejmu precyzują bowiem, że poza kolejnością oraz po wyczerpaniu listy mówców i zadaniu pytań, głos może zabrać wyłącznie Prezes Rady Ministrów.

- Nie jest pan, o ile mi wiadomo Prezesem Rady Ministrów - stwierdził marszałek i ponownie polecił posłowi złożyć wniosek na piśmie. W tym czasie Antoni Macierewicz odwrócił się do marszałka i próbował przemawiać z mównicy, ale Szymon Hołownia wyłączył mu mikrofon i apelował o zejście z mównicy. - Upowszechnia pan kłamstwo. Nie może pan być marszałkiem kłamstwa - mówił poseł PiS, po czym wrócił na swoje miejsce.