Krzywonos odwróciła się plecami do premiera. Politycy PiS oburzeni. "Zakompleksiona niewiasta"

Gdy Mateusz Morawiecki wygłaszał exposé, Henryka Krzywonos wstała i odwróciła się plecami do premiera. Manifestacyjny gest posłanki Koalicji Obywatelskiej skomentowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wielu z nich było oburzonych zachowaniem Krzywonos.

REKLAMA

Zobacz wideo Posłanka KO Henryka Krzywonos stała obrócona plecami do premiera Mateusza Morawieckiego, gdy ten wygłasza expose

Henryka Krzywonos odwróciła się plecami do Morawieckiego. Brudziński: Ma wyhaftowane osiem gwiazdek?

Henrykę Krzywonos skrytykował między innymi wiceprezes PiS i europoseł Joachim Brudziński. "No cóż, wiemy, że nogi pani Krzywonos ma zdrowe i mocne, ale co do jej kultury to już takiej pewności mieć nie możemy. Czy na plecach ma wyhaftowane osiem gwiazdek? Biedna, zakompleksiona niewiasta" - napisał na portalu X.

Sytuację skomentowała również Beata Szydło. Była szefowa rządu zwróciła uwagę na zachowanie Szymona Hołowni. Jej zdaniem marszałek Sejmu nie zareagował we właściwy sposób. "Panie marszałku Hołownio, zachowanie takie jak poseł Krzywonos jest niegodne nie tylko Sejmu, ale każdego miejsca pracy. Czy zapanuje Pan nad jej zachowaniem? Czy udaje Pan, że nie widzi?" - pytała Szydło.

Posłanka PiS reaguje na zachowanie Krzywonos podczas exposé. "Będziecie przepraszać"

Posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska stwierdziła na portalu X, że opozycja "już niedługo będzie przepraszać" za zachowanie Henryki Krzywonos. W podobnym tonie wypowiedział się Paweł Szrot, były szef gabinetu Andrzeja Dudy i minister w rządzie Szydło.

"Klasa i kultura ze strony pani poseł Henryki Krzywonos. W chamskich gestach można się już posunąć tylko o krok dalej, ale może i to zobaczymy w Sejmie RP ze strony przedstawicieli koalicji Donalda Tuska" - napisał Szrot w mediach społecznościowych.

Krzywonos wyjaśniła swoje zachowanie. "Brak szacunku dla człowieka, który notorycznie kłamie"

Henryka Krzywonos wyjaśniła na Facebooku przyczyny swojego zachowania. "Ludzie mnie pytają, dlaczego odwracam się w Sejmie, gdy przemawia premier Mateusz Morawiecki. Odpowiadam: To nie jest brak szacunku dla urzędu premiera, ale brak szacunku dla człowieka, który z mównicy sejmowej notorycznie kłamie, który, patrząc mi prosto w oczy, powiedział, że spadkobiercą pierwszej Solidarności jest PiS!" - napisała.

Jak zauważyła Krzywonos, przywołane przez nią twierdzenie Morawieckiego "to kłamstwo i politycznie cyniczne granie historią Polski". "Ruch Społeczny Solidarność powstał w sierpniu 1980 roku i jest własnością 10 milionów Polaków, którzy go stworzyli" - podkreśliła.