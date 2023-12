Zbigniew Ziobro nie pojawił się w Sejmie podczas exposé Mateusza Morawieckiego. Ponadto zapowiedział swoją nieobecność podczas głosowania w sprawie wotum zaufania dla jego rządu. Polityk powiedział w rozmowie z serwisem Do Rzeczy, co jest powodem jego absencji.

Zbigniew Ziobro nie będzie głosował nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego. Nie ma go w Sejmie

Polityk poinformował, że zarówno on, jak i partia Suwerenna Polska, popierają rząd Mateusza Morawieckiego. - Niestety, sam nie będę mógł wziąć udziału w głosowaniu - powiedział Zbigniew Ziobro w rozmowie z portalem Do Rzeczy. Jak stwierdził, powodem jego nieobecności w Sejmie jest zdrowie, ale nie chciał sprecyzować, co dokładnie mu dolega. - Proszę wybaczyć, ale nie odpowiem. Podkreślam, że gdybym mógł być w Sejmie, zagłosowałbym tak samo, jak moi koledzy z Suwerennej Polski i całej Zjednoczonej Prawicy - odpowiedział poseł.

Ziobro przekazał, że rekomendował posłom Suwerennej Polski poparcie dla Mateusza Morawieckiego, ale nie popiera całkowicie jego przeszłych decyzji. - Mamy zastrzeżenia wobec premiera, który popełnił strategiczne błędy w polityce europejskiej, zgadzając się na znaczące zwiększenie kompetencji UE kosztem państw członkowskich - stwierdził polityk.

Sejm. Kiedy głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego?

Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego odbędzie się o godzinie 15:00. W przypadku nieuzyskania przez PiS bezwzględnej większości głosów inicjatywę tworzenia rządu przejmie Sejm. W takiej sytuacji pięć minut później nastąpi przerwa do 16:30, w czasie której będzie możliwość zgłoszenia kandydatur na Prezesa Rady Ministrów. Głosowanie nad wyborem nowego premiera odbędzie się o godzinie 20:00, a do 21:00 przewidziano możliwość złożenia ewentualnych oświadczeń poselskich.