Jarosław Kaczyński wszedł na mównicę. Najpierw zaliczył wpadkę, potem podpadł Szymonowi Hołowni

Po exposé Mateusza Morawieckiego głos zabrał prezes PiS. Jarosław Kaczyński zaczął swoje przemówienie od drobnej wpadki. - Panie prezydencie, wysoka izbo - zwrócił się do polityków, najwidoczniej nie zdając sobie sprawy z tego, że Andrzej Duda już wyszedł z sali. "Prezydent wyszedł kwadrans temu" - zauważyła Dominika Długosz.

Jarosław Kaczyński o dwóch rodzajach polityki

Jarosław Kaczyński ocenił, że "wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego to apel do całej klasy politycznej, by próbowała znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski w nowych okolicznościach, nowych realiach dzisiejszego świata". Następnie wskazał, że są dwa rodzaje polityki. - Pierwszy z nich, najprostszy, sprowadza się do podejmowania współpracy, ulegania niektórym grupom wewnętrznym i zewnętrznym. Podejmowaniu relacji jednostronnych, czasem dwustronnych. To łatwy sposób polityki, a o efektach będę jeszcze mówił - wskazał. - Jest drugi sposób. Trudniejszy. Odwołujący się do wartości, których centrum jest wspólnota narodowa, która w pełni uznaje wolność jednostki, wolność wyboru we wszystkich dziedzinach, ale też wolność wyboru władzy - kontynuował. Jak ocenił Kaczyński, "po 2015 roku została podjęta polityka tego drugiego, dużo trudniejszego rodzaju, która wywodziła się z wartości odnoszących się do jednostek, wspólnot, z rodziną na czele. Odnoszącą się także do interesu narodowego". - Ta polityka doprowadziła do zmian - stwierdził.

Kaczyński o "niebezpiecznych planach UE"

- Skoncentruję się na dwóch wyzwaniach - przemawiał Kaczyński. - Pierwsze to wyzwanie geopolityczne, to perspektywa dalszej ofensywy politycznej i militarnej imperium sowieckiego. Jedynym zabezpieczeniem przed taką ofensywą jest zbrojenie się. Drugie niebezpieczeństwo odnosi się do planów UE - ocenił prezes PiS i podkreślił; "Trzeba powiedzieć to ostrzej niż premier: Nie możemy zgodzić się, żeby polska niepodległość była tylko incydentem". - Polska może się rozwijać tylko jako państwo niepodległe - zaznaczył.

Kaczyński zapowiedział również, że klub Prawa i Sprawiedliwości poprze "inwestyturę premiera Mateusza Morawieckiego" i jednocześnie, "jeśli to nie zakończy się sukcesem, będzie tę koncepcję forsował dalej, aż ku jej realizacji". Prezes PiS przekroczył czas na swoje oświadczenie o trzy minuty. W efekcie został upomniany dwukrotnie przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię.