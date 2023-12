- Staję dziś przed państwem z poczuciem dumy i odpowiedzialności, z podniesionym czołem - mówił na samym początku swojego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki. Podziękował jednocześnie wyborcom za oddane głosy. - Projekt, który chcę przedstawić, to projekt przyszłości Polski, z której będziemy dumni, ambitnej, świadomej własnej wartości, dojrzałej, takiej, której inni będą nam zazdrościć. (...) Jestem pewien, że projekt, który zamierzam przedstawić, musi wygrać i wygra. Być może jeszcze nie dziś, nie w tej izbie, nie wiem, ale wygra na pewno - podkreślał.

- Fundamentem naszej wizji jest człowiek, każdy obywatel RP, z jego godnością i wolnością decydowania o sobie samym - zaznaczył szef rządu PiS. Mówił, że każdy ma prawo decydować, czy skupi się w swoim życiu na rodzinie, czy na karierze zawodowej. Dodał też np., że rodzice mają prawo decydować o ścieżce rozwoju swoich dzieci, a nie politycy. Premier nawiązał też do zmian traktatów planowanych w Unii Europejskiej, zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie zgadzało się na ewentualne ograniczenia w decyzyjności poszczególnych krajów członkowskich.

- Pierwsze wyzwanie dla Polski: trwale dołączyć do grona państw największych gospodarek, czyli lżej pracować, lepiej żyć. To nie taka Polska, gdzie pracuje się na dwóch etatach, by związać koniec z końcem, nie taka Polska, w której za pracę płaciło się 5-7 zł za godzinę. Przed dekadą Polska była krajem bez realnego wyboru. Albo umowa śmieciowa, albo emigracja. To było rzeczywiste zło - stwierdził szef rządu. Zaznaczył, że chce, by na koniec tej kadencji, średnie wynagrodzenie w Polsce wynosiło 10 tys. zł brutto.

- Nasza polityka społeczna sprawiła, że Polki stały się bardziej aktywne zawodowo. Z kolei luka płacowa spadła z ok. 7 proc. do 4,5 proc. Choć sytuacja kobiet jest coraz lepsza, to wiemy, że panie mają trudniej na rynku pracy, bo muszą walczyć z wieloma stereotypami. (...) Starsze pokolenia żyły w przekonaniu, że kobiety powinny być w domu. A kobiety powinny być tam, gdzie chcą - przekonywał Mateusz Morawiecki. Polityk mówił też m.in. o konieczności większego nacisku na politykę prorodzinną, senioralną, na rozwój technologiczny i innowacyjność oraz inwestycje.

Mateusz Morawiecki zaproponował też "dyskusję nad pakietem demokratycznym", który miałby polegać na "dostarczeniu opozycji więcej narzędzi do działania". Jednym z nich miałoby być wprowadzenie zasady, w myśl której porządek co trzeciego lub co czwartego posiedzenia byłby układany przez wicemarszałka Sejmu. Morawiecki uważa też, że należałoby wprowadzić zasady dotyczące liczby przedstawicieli opozycji m.in. w komisjach sejmowych, Krajowej Radzie Sądownictwa czy Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

- Nie wiedzieliśmy, jak to wystąpienie będzie wyglądało, bo pan premier Mateusz Morawiecki zdaje sobie świetnie sprawę z tego, że nie otrzyma wotum zaufania od Sejmu. Było zatem pytanie, czy będzie to exposé tradycyjne, omawiające zamierzenia przyszłego rządu, czy raczej przemówienie podsumowujące rządy Prawa i Sprawiedliwości i przygotowujące do kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego. Według mnie było to exposé tradycyjne, premier zachowywał się tak, jakby oczekiwał, że wotum zaufania uzyska - mówi w rozmowie z Gazeta.pl dr hab. Maria Wincławska, politolożka z Katedry Systemów Politycznych, Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- W moim przekonaniu było to wystąpienie zdecydowanie skierowane do wyborców. Była to dobra okazja dla pana premiera do podsumowania tego, co działo się przez ostatnie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy 6 lat rządów pana premiera Morawieckiego. To była opowieść o sukcesach tego rządu, o tym, jak to dobrze było w Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości i jak dalej Polska pod rządami tej partii będzie się rozwijać, gdy zamierzenia rządu zostaną zrealizowane - dodaje ekspertka.

Jak zwraca uwagę nasza rozmówczyni, "gros tego przemówienia było skoncentrowane na aspektach ekonomicznych". - Pan premier sypał jak z rękawa różnymi liczbami, mówił o niewielkim deficycie budżetowym i o tym, w jakiej świetnej kondycji ten rząd zostawia państwo polskie, jeżeli chodzi właśnie przede wszystkim o finanse publiczne. A wiemy od ekspertów, od ekonomistów, że nie do końca jest to prawda. Dziura budżetowa jest bardzo duża, pieniądze były wydatkowane przez różnego rodzaju fundusze czy programy celowe, które są po prostu poza budżetem. Realnego stanu finansów państwa w tej chwili nie znamy - zaznacza dr hab. Maria Wincławska.

- Niektóre fragmenty wystąpienia skierowane były do elektoratu centrowego lub takiego, który nie jest najwierniejszym elektoratem Prawa i Sprawiedliwości i który w tegorocznych wyborach parlamentarnych się wahał, czy poprzeć PiS, czy jednak którąś z partii opozycyjnych, czy zostać w domu. Pan premier już od jakiegoś czasu zaskakuje nas swoimi wypowiedziami, podkreślając np. rolę kobiet lub zapewniając, że od zawsze był zwolennikiem in vitro - wskazuje.

- W exposé były też nawiązania do listopadowego wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. zmian traktatowych w Unii Europejskiej, ale tezy wygłoszone przez Premiera Morawieckiego nie były aż tak daleko idące. Mateusz Morawiecki stwierdził, że jeśli UE będzie dalej zmierzała w kierunku federalizacji, a PiS uważa, że zmierza, to będzie to jej koniec - dodaje naukowczyni.

- To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to propozycja pana premiera dotycząca paktu dla opozycji. Wtedy pojawił się na mojej twarzy uśmiech. Zastanawiałam, czy w ciągu tych kilku tygodni, od przegranych wyborów Prawo i Sprawiedliwość zrozumiało, jak traktowało partie opozycyjne, jak właściwie nie dopuszczało ich do głosu, jak w Sejmie brakowało dialogu społecznego. I teraz, kiedy PiS jest w opozycji, wreszcie zwróciło uwagę na to, że opozycja odgrywa istotną rolę w państwie demokratycznym, w systemie parlamentarno-gabinetowym.

mówi dr hab. Maria Wincławska.

Politolożka ocenia, że było to przemówienie "bardzo w stylu pana premiera Morawieckiego, który pięknie potrafi mówić o wielkich sprawach, o ogromnych planach na przyszłość rządu i całego środowiska Prawa i Sprawiedliwości". - Szef rządu mówił np. o innowacjach i technologiach, a pamiętamy przecież słowa sprzed kilku lat o milionie samochodów elektrycznych. Było też o CPK, ale czy tam została już wbita pierwsza łopata? - zwróciła uwagę ekspertka.

- Premier Mateusz Morawiecki jest jednym z kandydatów na przyszłego lidera PiS. Ma ambicje, lubi być przy władzy, jest ona dla niego afrodyzjakiem. Pamiętajmy jednak, że tych ośrodków, które będą starały się o władzę w Prawie i Sprawiedliwości, jest więcej. W tej chwili trwa tam wewnętrzna walka i to exposé zapewne jest jednym z jej elementów. Premier Morawiecki starał się pokazać z jednej strony jako typowy przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, dlatego odwoływał się do słów Jarosława Kaczyńskiego, do historii Porozumienia Centrum. Z drugiej strony chciał się też pokazać jako polityk centrowy, mówiąc np. o prawach kobiet - podsumowała dr hab. Maria Wincławska.