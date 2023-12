11 grudnia w Sejmie Mateusz Morawiecki wygłosił swoje exposé i zwrócił się do posłów z prośbą o udzielenie jego rządowi wotum zaufania. W ponad godzinnym przemówieniu podsumował ostatnie osiem lat działań Prawa i Sprawiedliwości oraz zapowiedział następne. W pewnym momencie uwagę posłów, dziennikarzy i obserwatorów odwrócił Konrad Berkowicz, który przyszedł z tacą z napojami. Później wyjaśnił, o co chodziło.

Konrad Berkowicz znudzony przemówieniem Mateusza Morawieckiego. Wie, jak dodać sobie energii

Poseł Konfederacji wszedł na salę plenarną z tacą z kilkoma kubkami kawy. Jak poinformował na swoim profilu na portalu x.com, chciał w ten sposób powstrzymać swoich partyjnych kolegów przed zaśnięciem w trakcie exposé Morawieckiego. "Spodziewałem się nowych kłamstw. Póki co, same stare. Wszyscy zasypiamy z nudów, przybyłem więc z kawową odsieczą" - napisał. Na zachowanie polityka zwrócił uwagę Patryk Michalski, dziennikarz Wirtualnej Polski, który zastanawiał się, co niesie ze sobą Berkowicz.

Tak, to kawa. Bo przy alkogrze 'Wypij za każdym razem, gdy usłyszysz kłamstwo' nikt nie dotrwałby do końca exposé Morawieckiego. PS. Ci obruszeni to rzecz jasna posłowie PiS-u

- wyjaśnił.

Exposé Mateusza Morawieckiego. O czym mówił premier?

Wypowiedź Mateusza Morawieckiego trwała 66 minut. - Projekt, który chcę przedstawić, to projekt przyszłości Polski, z której będziemy dumni. Ambitnej, świadomej własnej wartości, dojrzałej, takiej, której inni będą nam zazdrościć. Jestem pewien, że projekt, który zamierzam przedstawić, musi wygrać i wygra. Być może jeszcze nie dziś, nie w tej izbie, nie wiem, ale wygra na pewno - podkreślał. - Fundamentem naszej wizji jest człowiek, każdy obywatel RP, z jego godnością i wolnością decydowania o sobie samym - dodał Morawiecki. Nawiązał również do zmian traktatów planowanych w Unii Europejskiej czy praw kobiet. Na koniec zaapelował do polityków o "dialog". - Musimy zatrzymać wojnę polsko-polską. Wzywam do tego wszystkich, także siebie, jak i was - mówił.