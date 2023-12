Mateusz Morawiecki poruszył w swoim exposé z 11 grudnia między inny temat roli kobiet i osób młodych w Polsce. Premier przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i wzmocnić ich pozycję. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Tracz skomentowała ten wątek wystąpienia premiera i wytknęła Morawieckiemu hipokryzję. "Nie zapomnimy PiS-owi skoku na nasze prawa, policyjnych kotłów na Strajku Kobiet" - napisała.

Większość osób, które znalazły się w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego, to kobiety. Premier nawiązał do tego podczas swojego exposé. - Skład rządu, który zaproponowałem dwa tygodnie temu, to odzwierciedlenie tego, szanowni rodacy, jak mogłaby wyglądać Polska w tej nowej konfiguracji, jak mógłby wyglądać polski rząd. To byłaby Polska młodsza, bardziej dynamiczna i bardziej kobieca - powiedział.

Morawiecki zwrócił się również do "boomersów i dziadersów", czyli starszych członków społeczeństwa. Jak stwierdził, takie osoby powinny uwzględnić konieczność przeprowadzenia w Polsce zmiany pokoleniowej. - Mam świadomość, że to wymaga wielkiej roboty od wszystkich, jak to młodzi mawiają, boomersów i dziadersów, również. Musimy się posunąć, zrobić miejsce dla młodych i kobiet. Tego chcą Polki i Polacy. Jesteśmy na tę pokoleniową transformację gotowi - zadeklarował Morawiecki.

Mateusz Morawiecki mówił o miejscu kobiet w społeczeństwie. "Czasy się zmieniają"

Jak zauważył Morawiecki, "czasy się zmieniają", a mężczyźni powinni zrozumieć, że ich "żony, córki, wnuczki chcą żyć inaczej". - W moim domu matkę zawsze całowało się w dłoń, to była oznaka wdzięczności i szacunku. Ale prawda jest też taka, że starsze pokolenia żyły w przekonaniu, że miejsce kobiety jest w domu. A miejsce kobiety jest tam, gdzie ona sama je sobie wybierze. Możemy być różni, ale musimy być równi - powiedział.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Tracz skomentował wystąpienie Morawieckiego. "Jak wygląda hipokryzja? Jak Mateusz Morawiecki mówiący o Polsce bardziej kobiecej, gdzie kobiety mają równe prawa i możliwości. Nie zapomnimy PiS-owi skoku na nasze prawa, policyjnych kotłów na Strajku Kobiet. Dziś na szczęście koniec PiS. Dziś zaczyna się dobry czas dla Polek" - napisała Małgorzata Tracz na portalu X.