Marszałek Szymon Hołownia rozpoczął poniedziałkowe (11 grudnia) posiedzenie Sejmu od przywitania, powołania sekretarzy i przedstawienia celu obrad - exposé przez Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o udzielenie jego Radzie Ministrów wotum zaufania. Po czym Hołownia zarządził głosowanie nad trybem wysłuchania oświadczeń w imieniu klubów i koła (po 10 minut na klub poselski po wysłuchaniu exposé i 5 min dla koła poselskiego), które Sejm zaakceptował. Wówczas marszałek zaprosił Mateusza Morawieckiego do wygłoszenia exposé, ale zamiast premiera ma mównicy pojawił się poseł Marek Suski z PiS.

Exposé Morawieckiego. Marek Suski: Zgłaszam wniosek o zmianę sposobu prowadzenia obrad

- Rozumiem panie pośle, jeżeli chce pan w tak szczególnym dniu złożyć wniosek formalny, chętnie to panu umożliwię - powiedział Szymon Hołownia. - Debata nad programem działania Rady Ministrów, to jest najważniejsza debata w parlamencie - zaczął Marek Suski. - Pan marszałek zaproponował na konwencie 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów. Zawsze odbywały się tutaj debaty i to często debaty długie, 360-minutowe. Żeby poważnie traktować nasz kraj, naszych obywateli, żeby mogli się dowiedzieć, jaki jest program działania rządu, to zgłaszam wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad i wyznaczenie którejś z debat, żeby wszyscy posłowie mogli zabrać głos - domagał się poseł Suski. - Pan marszałek mówi, że nie chce ograniczać możliwości wystąpień posłom, a jednocześnie przewidziane są one do godziny 15:00. To jest właśnie ograniczanie demokracji - dodał.

Sejm. Szymon Hołownia: To jest właśnie nieograniczanie wypowiedzi

Marszałek Szymon Hołownia poinformował posła Suskiego, że Sejm dopiero co przegłosował tę kwestię. - Pana wniosek jest tożsamy z tym, co rozstrzygnęliśmy przed chwilą. Natomiast zwracam państwa uwagę, i pan też został o tym poinformowany, że każdy poseł, który będzie miał wolę zabrać głos w debacie, w pytaniach, które nastąpią po oświadczeniach klubów, będzie mógł to zrobić. Nie będą one limitowane, co do ilości, więc każdy będzie mógł wystąpić ze swoim pytaniem do nowego prezesa Rady Ministrów i to jest właśnie nieograniczanie wypowiedzi, a nie jej ograniczanie, jak był pan uprzejmy przed chwilą przekonywać - powiedział Szymon Hołownia. Chwilę później na mównicy pojawił się Mateusz Morawiecki, który wygłosił exposé.