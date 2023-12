Sławomir Mentzen zapozował w Sejmie z Januszem Kowalskim "Wszyscy czekają w dobrych humorach"

Na 11 grudnia w Sejmie zaplanowano prawdopodobnie najważniejsze obrady w tym roku. Premier Mateusz Morawiecki wygłosi exposé i poprosi posłów o udzielenie jego trzeciemu rządowi wotum zaufania. Wiele wskazuje jednak na to, że to nie nastąpi, a nowa większość wybierze Donalda Tuska na następnego Prezesa Rady Ministrów. Wydarzenia z Sejmu komentuje na platformie X Sławomir Mentzen z Konfederacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Kącki o Mentzenie: Nie wiadomo, czy jest Lordem Vaderem, czy Skywalkerem w tej Nowej Nadziei

Sławomir Mentzen z podekscytowaniem czeka na odwołanie rządu Morawieckiego

Na profilu lidera Nowej Nadziei na portalu X.com pojawiło się jego zdjęcie z posłem Suwerennej Polski Januszem Kowalskim. "Wszyscy w Sejmie czekają w dobrych humorach na odwołanie rządu Morawieckiego. To już dziś!" - czytamy we wpisie. Po minach obu posłów widać, że faktycznie humory w Sejmie dopisują.

Ale to nie koniec. Sławomir Mentzen zdecydował się dodać do exposé premiera swój komentarz na żywo. "Morawiecki właśnie powiedział, że doprowadził do ogromnej obniżki podatków. Dobry jest!" - pisał w następnym poście. Jego uwagę zwróciła też inna wypowiedź Morawieckiego. "Robi się coraz ciekawiej. Przed chwilą Morawiecki pochwalił się, że doprowadzili do szybko spadającej inflacji. A inflacja to oczywiście wzrosła przez działania krasnoludków" - zadrwił.

Posiedzenie Sejmu 11 grudnia 2023. Gdzie oglądać exposé Morawieckiego?

11 grudnia o godzinie 10 wznowiono obrady Sejmu. Z kilkunastominutowym opóźnieniem na mównicę wszedł Mateusz Morawiecki i wygłosił exposé. Po krótkiej przerwie przewidziano 10-minutowe oświadczenia klubów i 5-minutowe oświadczenie koła. Później przewidziano (do godz. 15) pytania przedstawicieli klubów do Morawieckiego. Po tym nastąpi długo wyczekiwane głosowanie nad wotum zaufania do rządu Morawieckiego. Obrady można oglądać na oficjalnej stronie Sejmu, a także np. na YouTubie, gdzie ok. godz. 11 zgromadziło się już 225 tysięcy widzów.