Exposé Mateusza Morawieckiego. Posłowie KO dostali specjalnego SMS-a. Dziennikarze ujawniają

Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął swoje exposé w poniedziałek ok. godz. 10.15. Z wcześniejszych deklaracji szefa rządu wynika, że wystąpienie ma trwać nie dłużej niż godzinę. Po jego zakończeniu oświadczenia mają wygłosić sejmowe kluby i koła, następnie posłowie będą mogli zadawać pytania szefowi rządu. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń portalu Onet.pl, nie jest wykluczone, że pytań nie będą kierować do Mateusza Morawieckiego członkowie klubu Koalicji Obywatelskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Początek expose Morawieckiego: Staję dziś z podniesionym czołem

"W debacie nad exposé M. Morawieckiego NIE ZADAJEMY pytań" - SMS o takiej treści mieli otrzymać, według ustaleń Onetu, posłowie od szefa klubu parlamentarnego KO Borysa Budki. Przypomnijmy, do głosowania nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego ma dojść w poniedziałek o godz. 15.

Exposé Mateusza Morawieckiego

- Polska to wielka siła duchowa, to my ją wybieramy, nie ona wybiera nas (...). Staję dziś przed państwem z poczuciem dumy i odpowiedzialności, z podniesionym czołem - mówił na samym początku swojego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki. Podziękował jednocześnie wyborcom za oddane głosy. - 7,5 mln Polaków zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość - przypomniał. - Nie ma dla mnie osobiście większego obowiązku niż służyć RP, bo dla mnie walka o lepszą Polskę nigdy się nie kończy, ona trwa i będzie trwać w przyszłości - deklarował Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w swoim wystąpieniu wspomniał m.in. o organizowanym w trakcie wyborów parlamentarnych referendum, podkreślił, że należy respektować jego wyniki. - Projekt, który chcę przedstawić, to projekt przyszłości Polski, z której będziemy dumni, ambitnej, świadomej własnej wartości, dojrzałej, takiej, której inni będą nam zazdrościć - dodał Mateusz Morawiecki. - Jestem pewien, że projekt, który zamierzam przedstawić, musi wygrać i wygra. Być może jeszcze nie dziś, nie w tej izbie, nie wiem, ale wygra na pewno - podkreślał.

- Fundamentem naszej wizji jest człowiek, każdy obywatel RP, z jego godnością i wolnością decydowania o sobie samym - zaznaczył szef rządu PiS. Mówił, że każdy ma prawo decydować, czy skupi się w swoim życiu na rodzinie, czy na karierze zawodowej. Dodał też np., że rodzice mają prawo decydować o ścieżce rozwoju swoich dzieci, a nie politycy. Premier nawiązał też do zmian traktatów planowanych w Unii Europejskiej, zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie zgadzało się na ewentualne ograniczenia w decyzyjności poszczególnych krajów członkowskich.

- Kto lekceważy obietnice wyborcze, ten lekceważy wyborców i demokrację. Niezależnie od tego, kto ma rządzić naszym krajem, Polacy zasługują na politykę wiarygodności, a nie politykę wiarołomności - mówił Mateusz Morawiecki.