Exposé Mateusza Morawieckiego. Premier: Staję przed państwem z podniesionym czołem

- Polska to wielka siła duchowa, to my ją wybieramy, nie ona wybiera nas (...). Staję dziś przed państwem z poczuciem dumy i odpowiedzialności, z podniesionym czołem - mówił na samym początku swojego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki. Podziękował jednocześnie wyborcom za oddane głosy. - 7,5 mln Polaków zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość - przypomniał. - Nie ma dla mnie osobiście większego obowiązku niż służyć RP, bo dla mnie walka o lepszą Polskę nigdy się nie kończy, ona trwa i będzie trwać w przyszłości - deklarował Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w swoim wystąpieniu wspomniał m.in. o organizowanym w trakcie wyborów parlamentarnych referendum, podkreślił, że należy respektować jego wyniki. - Projekt, który chcę przedstawić, to projekt przyszłości Polski, z której będziemy dumni, ambitnej, świadomej własnej wartości, dojrzałej, takiej, której inni będą nam zazdrościć - dodał Mateusz Morawiecki. - Jestem pewien, że projekt, który zamierzam przedstawić, musi wygrać i wygra. Być może jeszcze nie dziś, nie w tej izbie, nie wiem, ale wygra na pewno - podkreślał.

- Fundamentem naszej wizji jest człowiek, każdy obywatel RP, z jego godnością i wolnością decydowania o sobie samym - zaznaczył szef rządu PiS. Mówił, że każdy ma prawo decydować, czy skupi się w swoim życiu na rodzinie, czy na karierze zawodowej. Dodał też np., że rodzice mają prawo decydować o ścieżce rozwoju swoich dzieci, a nie politycy. Premier nawiązał też do zmian traktatów planowanych w Unii Europejskiej, zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie zgadzało się na ewentualne ograniczenia w decyzyjności poszczególnych krajów członkowskich.

- Kto lekceważy obietnice wyborcze, ten lekceważy wyborców i demokrację. Niezależnie od tego, kto ma rządzić naszym krajem, Polacy zasługują na politykę wiarygodności, a nie politykę wiarołomności - mówił Mateusz Morawiecki.

- Pierwsze wyzwanie dla Polski: trwale dołączyć do grona państw największych gospodarek, czyli lżej pracować, lepiej żyć. To nie taka Polska, gdzie pracuje się na dwóch etatach, by związać koniec z końcem, nie taka Polska, w której za pracę płaciło się 5-7 zł za godzinę. Przed dekadą Polska była krajem bez realnego wyboru. Albo umowa śmieciowa, albo emigracja. To było rzeczywiste zło - stwierdził szef rządu. Zaznaczył, że chce, by na koniec tej kadencji, średnie wynagrodzenie w Polsce wynosiło 10 tys. zł brutto.

- Nasza polityka społeczna sprawiła, że Polki stały się bardziej aktywne zawodowo. Z kolei luka płacowa spadła z ok. 7 proc. do 4,5 proc. Choć sytuacja kobiet jest coraz lepsza, to wiemy, że panie mają trudniej na rynku pracy, bo muszą walczyć z wieloma stereotypami. (...) Starsze pokolenia żyły w przekonaniu, że kobiety powinny być w domu. A kobiety powinny być tam, gdzie chcą - przekonywał Mateusz Morawiecki. Polityk mówił też m.in. o konieczności większego nacisku na politykę prorodzinną, senioralną, na rozwój technologiczny i innowacyjność oraz inwestycje.

Mateusz Morawiecki zaproponował też "dyskusję nad pakietem demokratycznym", który miałby polegać na "dostarczeniu opozycji więcej narzędzi do działania". Jednym z nich miałoby być wprowadzenie zasady, w myśl której porządek co trzeciego lub co czwartego posiedzenia były układany przez wicemarszałka Sejmu. Morawiecki uważa też, że należałoby wprowadzić zasady dotyczące liczby przedstawicieli opozycji m.in. w komisjach sejmowych, Krajowej Radzie Sądownictwa czy Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Exposé premiera Mateusza Morawieckiego trwało nieco ponad godzinę. Po wystąpieniu szefa rządu przedstawiciele klubów i kół zaczęli wygłaszać swoje oświadczenia. Głosowanie nad wotum zaufania zaplanowane jest na godz. 15.

Wszystko wskazuje na to, że premier Mateusz Morawiecki nie uzyska wymaganej, bezwzględnej większości głosów. Wówczas - zgodnie z konstytucją - powołanie rządu przechodzi na Sejm. To drugi krok konstytucyjny, podczas którego Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zgodnie z porządkiem obrad, punkt ten ma się rozpocząć o 16.30. Na 18.45 zaplanowano głosowanie nad wyborem premiera przez Sejm. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Polski 2050 i Lewicy jest lider PO Donald Tusk. Do zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska w Pałacu Prezydenckim dojdzie najprawdopodobniej w środę.