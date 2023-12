Exposé Mateusza Morawieckiego. Gdzie obejrzeć transmisję z Sejmu?

Od początku X kadencji Sejmu, transmisje z obrad cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Spotkania posłów ogląda na żywo kilkadziesiąt tysięcy osób. W poniedziałek 11 grudnia po raz kolejny zostaną wznowione obrady I posiedzenia. - Zarządzam przerwę do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 10, kiedy to jednego premiera będziemy powoływać większością 150 głosów, następnego większością 248 głosów, więc demokratycznych emocji z pewnością nie zabraknie. Ważne dni dla polskiej demokracji - mówił marszałek Szymon Hołownia. Oto co musicie wiedzieć na temat obrad z 11 grudnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy stanowisko marszałka będzie dla Hołowni trampoliną do pałacu prezydenckiego?

Kiedy exposé Mateusza Morawieckiego? Potrwa prawie godzinę

Na godzinę 10 w poniedziałek 11 grudnia zaplanowano exposé Mateusza Morawieckiego. Według zapowiedzi ma ono potrwać nawet godzinę. W swojej wypowiedzi premier musi przedstawić program działania Rady Ministrów. "Szef rządu ma iść dalej i - jak słyszymy - pokazać strategiczne kierunki rozwoju państwa, bez szczegółowych konkretów, bo przecież wszyscy mają świadomość, że i tak w kolejnych latach PiS rządzić nie będzie" - informuje w swoim artykule Jacek Gądek z Gazeta.pl.

Później będzie czas na 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów oraz 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. Po tym nastąpi głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Według porządku obrad odbędzie się ono o godzinie 15. Następnie marszałek zaplanował przerwę, podczas której można zgłaszać kandydatury na nowego Prezesa Rady Ministrów. Pełny harmonogram prac Sejmu na 11 grudnia przedstawiliśmy TUTAJ.

Podpowiadamy, gdzie obejrzeć exposé Morawieckiego. Transmisja nie tylko na YouTubie

Najpopularniejszym serwisem do oglądania transmisji z obrad Sejmu jest z pewnością YouTube. Oficjalny kanał izby zdobył już 445 tys. subskrybentów. Jednak możliwość oglądania na żywo spotkania posłów jest możliwe także na oficjalnej stronie Sejmu. Ponadto tamtejszy odtwarzacz ma znacznie więcej opcji, w tym takie jak zmiana kamer (dostępnych jest cztery) czy przełączanie na wypowiedź konkretnego polityka.

Poniedziałkowe obrady Sejmu można obejrzeć też na dużym ekranie. Exposé Mateusza Morawieckiego zostanie wyświetlone w kinie. Znajdująca się w Pałacu Kultury i Nauki Kinoteka zagospodarowała na ten cel aż trzy sale, które będą musiały pomieścić łącznie 600 osób. - Mamy jak najlepsze intencje. Chcemy w ten sposób realizować prawo obywatelek i obywateli do informacji, chcemy popularyzować wiedzę o funkcjonowaniu najważniejszych dla państwa instytucji, chcemy pielęgnować bardzo obywatelskie zachowania. Nie ukrywamy, że ważny jest też dla nas element jednoczący: to, że ludzie będą razem oglądać obrady tak istotnego dla ich codziennego życia organu władzy - tłumaczyła.