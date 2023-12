11 grudnia posłowie będą głosować nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. PiS najpewniej przegra głosowanie, ponieważ partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma większości w Sejmie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki opublikował w mediach społecznościowych grafikę, która nawiązuje do tego w żartobliwy sposób. Wykorzystał w tym celu wizerunek Zbigniewa Ziobry.

Koalicja Obywatelska świętuje koniec rządów PiS. Zbigniew Ziobro symbolem zera

11 grudnia Marcin Bosacki opublikował na portalu X post z informacją, że do końca rządów PiS pozostało "zero dni". Jednak zamiast symbolu cyfry "zero", poseł KO zamieścił na grafice twarz Zbigniewa Ziobry. "To dziś" - napisał Bosacki i dołączył do swojego posta hashtag "KoniecPiS". 11 grudnia rano był to najpopularniejszy hashtag w Polsce.

Poseł Marcin Bosacki nawiązał w ten sposób do słów Leszka Millera z 2003 roku. Padły one przed komisją śledczą ds. afery Rywina. - Pan jest zerem, panie Ziobro - powiedział wtedy Miller.

Leszek Miller nazwał Zbigniewa Ziobrę "zerem". A po latach stwierdził, że go "przeszacował"

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, w 2022 roku Leszek Miller został zapytany o swoją wypowiedź na temat Zbigniewa Ziobry. - Mówiąc te słowa, popełniłem błąd, bo ja wyraźnie wtedy przeszacowałem pana Ziobrę - stwierdził Miller.

Były premier wyjaśnił, dlaczego ma tak złe zdanie o Ziobrze. - Mam bardzo krytyczną opinię w stosunku do działalności pana Ziobry na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, albowiem on wykorzystuje tę posadę do swoich politycznych celów. Jego działalność polega na umacnianiu swojego środowiska politycznego, co wiąże się z rozmaitymi awansami. Nie tylko w Warszawie, ale również w terenie. Mam na myśli przede wszystkim prokuratury. Wszczyna takie śledztwa, które mu odpowiadają, natomiast nie wszczyna dochodzeń, które z jego punktu widzenia są szkodliwe politycznie - powiedział Leszek Miller.