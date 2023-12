Szef gabinetu Dudy ujawnia plany prezydenta ws. nowego rządu Tuska. "Zaprosi go"

Sejm w poniedziałek od godz. 10 będzie kontynuował pierwsze posiedzenie. Premier Mateusz Morawiecki ma wygłosić exposé na samym początku i poprosić posłów o wotum zaufania. Po wystąpieniu szefa rządu przedstawiciele klubów i koła wygłoszą swoje oświadczenia. Głosowanie zaplanowane jest z kolei na godz. 15. Wszystko wskazuje na to, że premier Mateusz Morawiecki nie uzyska wymaganej, bezwzględnej większości głosów. Wówczas - zgodnie z konstytucją - powołanie rządu przechodzi na Sejm. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Polski 2050 i Lewicy jest lider PO Donald Tusk. Zgodnie z porządkiem obrad, punkt ten ma się rozpocząć o 16.30. Na 18.45 zaplanowano głosowanie nad wyborem premiera przez Sejm.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy stanowisko marszałka będzie dla Hołowni trampoliną do pałacu prezydenckiego?

Marcin Mastalerek: Prezydent zaprosi Tuska do gabinetu, żeby ustalić termin

- Jeśli dziś premier Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, a wiele na to wskazuje, to ok. godz. 20 będzie głosowany kandydat na premiera Donald Tusk. Wieczorem w Sejmie będzie pan prezydent i zaprosi Donalda Tuska do sejmowego gabinetu prezydenta RP, żeby ustalić termin [zaprzysiężenia - red.], najprawdopodobniej 13 grudnia - przekazał w poniedziałek w RMF FM szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek. Do zaprzysiężenia nie dojdzie we wtorek, bo prezydent będzie wtedy na szczycie ONZ w Genewie.

- Współpraca [Andrzeja Dudy - red.] z każdym z ministrów będzie wyglądała inaczej, ta koalicja nie jest spójna, ona składa się z trzech obozów. Z jednymi współpraca będzie lepsza, z innymi gorsza. Myślę, że łatwiej będzie współpracować z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a pewnie trochę trudniej z oczywistych względów z Radosławem Sikorskim, który jest szefem MSZ. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, natomiast trzeba zakładać dobrą wolę. Są oczywiście sprawy, w których prezydent się nie dogada z premierem, np. wiek emerytalny - stwierdził Mastalerek w RMF FM.