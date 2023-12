Mateusz Morawiecki w poniedziałek 11 grudnia wygłosił w Sejmie exposé. Polityk PiS przedstawił w nim plany rządu, który został powołany 27 listopada. Spotkały się one z licznymi komentarzami w mediach społecznościowych.

Czy czekają nas zmiany na stanowisku premiera?

Mateusz Morawiecki wygłosił exposé. Posypały się komentarze

"Nawet Mateusz Morawiecki nie jest w stanie wykrzesać entuzjazmu wobec własnego rządu" - napisał na X dziennikarz Kuba Bodziony.

"Morawiecki brzmi jak sekretarz KC wygłaszający referat o wyższości systemu socjalistycznego nad kapitalizmem jakoś w grudniu 1988 roku" - napisał natomiast publicysta Jakub Majmurek.

"Premier Morawiecki w exposé obiecuje, że w następnej kadencji (gdyby ją dostał) to już na pewno nie odda żadnych kolejnych kompetencji Unii. Niestety mało to wiarygodne z ust człowieka, który zapisał się w historii jako sygnatariusz europodatków, eurodługu, mechanizmu praworządności i Fit-for-55. Ta zdrada interesów narodowych nie może zostać zapomniana ani nierozliczona. W uległości wobec Unii różnica między Morawieckim a Tuskiem jest tylko wizerunkowa" - napisał Michał Wawer z Konfederacji. Jego kolega z partii Konrad Berkowicz napisał natomiast: "Siedzę, słucham i liczę kłamstwa. Pomożecie?" - zwrócił się do internautów na X.

Roman Giertych opublikował natomiast zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego słuchającego exposé Morawieckiego. "Mateusz uśpił Jarka" - zażartował Giertych.

"Nie wszystko co mówi teraz Morawiecki jest pozbawione sensu, co nie zmienia faktu, że są to ćwiczenia z iluzji w teatrze absurdu" - napisał Tomasz Lis (pisownia oryginalna). "Morawiecki mówi, że jest gotowy na pokoleniową transformację. Odważne wyzwanie rzuca Kaczyńskiemu!" - dodał natomiast Leszek Miller.

Harmonogram obrad Sejmu

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, w harmonogramie Sejmu zaplanowano, że głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego odbędzie się o godzinie 15:00. W przypadku nieuzyskania przez PiS bezwzględnej większości głosów inicjatywę tworzenia rządu przejmie Sejm. W takiej sytuacji pięć minut później nastąpi przerwa do 16:30, w czasie której będzie możliwość zgłoszenia kandydatur na Prezesa Rady Ministrów. Głosowanie odbędzie się o godzinie 20:00, a do 21:00 przewidziano możliwość złożenia ewentualnych oświadczeń poselskich.

Według najnowszego sondażu SW Research dla rp.pl zdecydowana większość Polaków (72,5 procent) uważała, że Mateusz Morawiecki nie uzyska wotum zaufania dla swojego rządu. - Więcej niż trzy czwarte respondentów (77 proc.) w wieku powyżej 50 lat oraz podobny odsetek (76 proc.) osób posiadających wykształcenie wyższe uważa, że Mateusz Morawiecki w głosowaniu z 11 grudnia nie uzyska wotum zaufania dla nowego rządu - poinformował Adam Jastrzębski z SW Research. Ekspert dodał, że tego samego zdania jest 77 proc. osób z miast o wielkości powyżej 500 tys. mieszkańców.