Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało raport opisujący działania resortu w latach 2015-2023. Przemysław Czarnek, który był szefem MEiN w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego, stwierdził, że dokument pokazuje "osiem lat sukcesów i osiągnięć Prawa i Sprawiedliwości w edukacji i nauce". Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek zareagował na wpis Czarnka, co nie uszło uwadze posła PiS.

Zbigniew Boniek o "ławce rezerwowych" dla Przemysława Czarnka. "Jaka to wielka strata"

9 grudnia Przemysław Czarnek napisał na portalu X, że raport MEiN "na 54 stronach prezentuje wszystkie działania, dzięki którym szkoły i uczelnie wyrwane zostały z marazmu i nędzy, w jakiej ugrzęzły za czasów naszych poprzedników z PO i PSL, specjalistów od pedagogiki wstydu".

Zbigniew Boniek skomentował wpis Czarnka. Nawiązał przy tym do głosowania nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego, które odbędzie się w poniedziałek 11 grudnia. Premier nie ma szans na uzyskanie poparcia sejmowej większości. "Gratuluję i jaka to wielka strata, że od poniedziałku usiądzie pan na ławce rezerwowych. Co za błąd" - napisał ironicznie.

Czarnek odpowiedział Bońkowi. Przypomniał o programie realizowanym przez MEiN i PZPN

W odpowiedzi na wpis byłego prezesa PZPN Czarnek wspomniał o programie "Poznaj Polskę na Sportowo". To wspólne przedsięwzięcie Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jego pierwsza edycja odbywała się od 28 września do 16 listopada 2022 roku. Zbigniew Boniek przestał sprawować funkcję prezesa PZPN w 2021 r.

"Dla tych, co o ławce rezerwowych coś tam mówią: był też taki program 'Poznaj Polskę na Sportowo', w którym wzięło udział ok. 150 tys. młodziutkich zapalonych piłkarzy. Zwiedzali Polskę, w której mieszkają i z której są dumni. Jeździli na mecze ligowe i reprezentacji Polski" - napisał Czarnek na portalu X. Jak zauważył, "to o jakieś 150 tys. więcej, niż kiedykolwiek wcześniej zaprosił do takiego programu jakikolwiek prezes PZPN i MEN".