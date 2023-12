Exposé Mateusza Morawieckiego. Wiadomo, jak długo będzie mówił premier. I nie będzie to rekord

Sejm w poniedziałek od godz. 10 będzie kontynuował pierwsze posiedzenie. Premier Mateusz Morawiecki ma wygłosić exposé na samym początku i poprosić posłów o wotum zaufania. Po wystąpieniu szefa rządu przedstawiciele klubów i koła wygłoszą swoje oświadczenia. Głosowanie zaplanowane jest z kolei na godz. 15. Jak informuje w swoim poniedziałkowym tekście dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek, Morawiecki w swoim exposé "ma podsumować osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości".

"Szef rządu ma iść dalej i - jak słyszymy - pokazać strategiczne kierunki rozwoju państwa, bez szczegółowych konkretów, bo przecież wszyscy mają świadomość, że i tak w kolejnych latach PiS rządzić nie będzie" - czytamy w artykule Jacka Gądka. Mateusz Morawiecki ma też mówić m.in. "koalicji polskich spraw" i "dekalogu polskich spraw".

Mateusz Morawiecki najprawdopodobniej nie będzie przemawiać dłużej niż godzinę. Obiecał to w listopadzie w rozmowie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. I jest to wysoce prawdopodobne, bo Morawiecki wygłaszał do tej pory dwa exposé - 12 grudnia 2017 r. i 12 listopada 2019 r. Trwały one odpowiednio 70 i 75 minut. Najdłuższe do tej pory exposé w III RP wygłosił Donald Tusk. Jego wystąpienie w listopadzie 2007 r. trwało nieco ponad trzy godziny. Najkrócej przemawiała zaś Hanna Suchocka (10 lipca 1992 r.). Jej wystąpienie trwało 30 minut.

Wszystko wskazuje na to, że premier Mateusz Morawiecki nie uzyska wymaganej, bezwzględnej większości głosów. Wówczas - zgodnie z konstytucją - powołanie rządu przechodzi na Sejm. To drugi krok konstytucyjny, podczas którego Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Zgodnie z porządkiem obrad, punkt ten ma się rozpocząć o 16.30. Na 18.45 zaplanowano głosowanie nad wyborem premiera przez Sejm. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Polski 2050 i Lewicy jest lider PO Donald Tusk. 10 listopada szefowie tych partii podpisali umowę koalicyjną. Formacje te dysponują większością 248 głosów. Klub Prawa i Sprawiedliwości ma 191 posłów. Zgodnie z konstytucją, prezydent powołuje wybraną przez Sejm Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków. Do zaprzysiężenia może dojść we wtorek lub środę. Jak wskazywała prezydencka ministerka Małgorzata Paprocka na antenie radiowej Trójki w sobotę, termin środowy jest prawdopodobnym terminem zaprzysiężenia nowego rządu przez Andrzeja Dudę. - Na pewno pan prezydent nie będzie zwlekał. Natomiast trudno dzisiaj mówić o terminach, bo muszą się pewne rzeczy wydarzyć. Nie będzie na pewno żadnego opóźnienia - przekazała.

W swoim ostatnim exposé wygłoszonym w listopadzie 2019 r. Mateusz Morawiecki przekonywał m.in., że celem rządu PiS jest "polskie państwo dobrobytu". - Polska nie może być wypadkową naszych wewnętrznych interesów, tylko sumą naszych wspólnych celów i ambicji. Przez ostatnie 300 lat polskiej historii mierzyliśmy się z wielkimi wyzwaniami: obronić suwerenność, odzyskać niepodległość, utrzymać ją i odbudować po zgliszczach, budować nowoczesność i normalny kraj - stwierdził.

- Naszym głównym celem jest zbudowanie Polski, jako najlepszego miejsca do życia w Europie. Polski codziennej normalności, dobrobytu i spokoju na ulicach i na jej granicach. To marzenie milionów Polaków. Jeżeli będziemy konsekwentnie modernizowali nasz kraj, zapewniali sprawiedliwy dostęp do owoców rozwoju, szukali porozumienia ponad podziałami przynajmniej w sprawach takich jak bezpieczeństwo, strategia energetyczna, system emerytalny czy demografia to przed nami najlepszy czas dla Polski - obiecywał Mateusz Morawiecki przed czterema laty.

Ówczesny szef Rady Ministrów podkreślał również, że "program rządu PiS oparty jest na wartościach takich jak wolność, sprawiedliwość, demokracja, poszanowanie własności i dialog społeczny". - Nasz program jest oparty na kulturze budującej tożsamość narodową, na rodzinie i małżeństwie, podlegającym szczególnej ochronie, na wartościach zapisanych w Konstytucji. My wierzymy w te wartości. Naszą kochaną ojczyznę doniesiemy tam, gdzie jej miejsce. Polacy to wielki naród z wielką przeszłością. Czas na wielką przyszłość - mówił.