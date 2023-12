Spięcie w TVP Info. Magdalena Ogórek o TVN: Tuba propagandowa PO. "Mam misję"

Podczas niedzielnego wydania "Minęła 20" na antenie TVP Info rozmawiano o przyszłości stacji. Padały twierdzenia, że koalicja Tuska chce przeprowadzić "zamach na polskie media". - Poprosiłbym, żeby nie atakować dziennikarzy TVP, bo w przeciwieństwie do Wiertniczej [przy tej ulicy znajduje się siedziba stacji TVN - red.] może Pani przyjść, możemy dyskutować, a Polacy wyrabiają sobie zdanie w tym temacie - mówił poseł Suwerennej Polski Mariusz Gosek do posłanki KO Marty Wcisło.

Awantura w TVP. "Ja nie chcę kąsać kolegów z TVN-u"

- Zresztą każde medium, nawet prywatne, ma swoją misję - stwierdziła prowadząca Magdalena Ogórek. - Można wybrać pluralistycznie, co się ogląda. Dlaczego jest taka zaciekła walka, żeby to wszystko się zunifikowało? - pytała. - To jest białoruski standard... - zaczął Mariusz Gosek, ale nie dokończył wypowiedzi. Następnie pracowniczka TVP po raz kolejny zadała pytanie, tym razem odnośnie do planów w związku ze stacją, w której pracuje.

- Przykro mi to mówić, w tym studiu, w tej telewizji, ale od 2016 roku media publiczne zostały zawłaszczone przez PiS i wykorzystywane instrumentalnie. To nie jest tylko moja opinia. To jest opinia Polek i Polaków - mówiła Wcisło. - Wszystkich, pani poseł? - dopytywała Ogórek. W odpowiedzi posłanka przytoczyła statystyki mówiące, że w 2015 roku TVP była na 18. miejscu w rankingu wolności prasy, a w 2022 roku na 66. miejscu.

- Media publiczne muszą wrócić do obywateli i to nie mogą być media żadnej partii. Ani media PiS-u, ani Koalicji - mówiła Wcisło. - Media publiczne w tym kształcie są mediami partyjnymi. Pan mówi o aferach. Czy w "Wiadomościach" była podana informacja o aferze wizowej, respiratorowej, zbożowej? Nigdy! - dodała.

- Sama o aferze respiratorowej mówiłam w programie "Plan dnia". O aferze wizowej mówiłam kilkadziesiąt razy - wtrąciła Ogórek.

- Pani zadawała pytania. Oglądam pani programy, więc wiem i nie ma obiektywnego przekazu - odpowiedziała jej polityczka Koalicji Obywatelskiej. - W TVN-ie jest obiektywizm! - wtrącił tym razem poseł PiS Marcin Porzucek.

- Ja nie chcę kąsać kolegów z TVN-u, bo musiałabym powiedzieć, że jest to tuba propagandowa PO. Ale mam misję - odparowała Ogórek. Następnie zaczął się spór, i prowadząca oraz posłanka zaczęły się przekrzykiwać i wchodzić sobie w słowo. Posłanka Wcisło dopytywana przez pracowniczkę TVP, zapewniła, że zmiany, które chce przeprowadzić nowa koalicja, będą przeprowadzane z poszanowaniem litery prawa. - Wszystkie zmiany, które będą, będą w oparciu o przepisy prawa, konstytucji i nie będziemy tego łamać - zapewniła.

Nadchodzą zmiany w TVP. Niepokój wśród pracowników

Przypomnijmy, Donald Tusk zapowiedział, iż jednym z głównych zadań jego rządu będzie zrobienie porządku w Telewizji Polskiej. Jak wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez Gazeta.pl, w niedzielę 3 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się dyskusja ws. zmian planowanych w Telewizji Publicznej. Uczestniczyć miał w nich między innymi - typowany na ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska - Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, a także jeden z byłych prezesów TVP.

Podczas rozmowy dyskutowano na temat możliwości uniezależnienia TVP od wpływów Prawa i Sprawiedliwości, co stanowi jeden z głównych celów nowej sejmowej większości. Według naszych ustaleń napotkano już pewne wątpliwości, związane między innymi ze stanowiskami osób na technicznych stanowiskach.

Kilka dni temu Jacek Gądek z Gazeta.pl pisał o niepokoju wśród pracowników TVP. "Z naszych rozmów z ludźmi z kręgu TVP wynika, że jedni w tej telewizji są bojowi i chcą na bramkach rękami ochroniarzy zatrzymać nominatów nowej władzy, ale już inni są zupełnie pogodzeni z losem i odliczają dni do końca swojej obecności przy Woronicza bądź placu Powstańców" - podkreślił. Pogodzony z losem ma być prezes Mateusz Matyszkowicz.

Jak przyjdzie ktoś z papierem od przyszłego rządu Platformy i będzie nam mówił, że chce przejąć TVP, to pokażemy mu analizy prawne dotyczące naszego statutu. Poinformujemy, że wszelkie działania wbrew statutowi są bezprawne

