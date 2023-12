Piątek: PiS wykopał wilcze doły, w które może wpadać opozycja. Mogą na nich czekać z "dzidami"

Prowadząca Iwona Kutyna zwróciła uwagę podczas rozmowy na szczególny dzień, ponieważ w poniedziałek odbędzie się exposé Mateusza Morawieckiego. - Nie lubię poniedziałków, ale na ten czekałem osiem lat. Nie mogę się doczekać, jak on się skończy dzisiaj - przyznał Robert Biedroń.

Biedroń: Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie potrafi w dyplomację

Tomasz Piątek został poproszony przez dziennikarkę o podsumowanie ostatnich ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. - Takie najważniejsze rzeczy to polityka międzynarodowa: rozbijanie Unii Europejskiej, wspieranie ludzi rozbijających Unię Europejską, odciąganie Polski od UE, odcinanie od europejskich funduszy, wspieranie Donalda Trumpa, który chciał osłabić NATO - wymieniał dziennikarz.

- Dalej, to jest próba wykorzenienia z Polski wartości zachodnich i standardów europejskich, takich jak praworządność, bezstronność mediów publicznych. To wszystko zostało podeptane - dodał. Publicysta zwrócił uwagę także na kwestię importu węgla i ropy naftowej z Rosji.

Robert Biedroń z kolei przyznał, że "rząd PiS-u nie potrafi w dyplomację". - Nie spodziewałbym się, że nawet w przypadku wojny w Ukrainie, ten rząd zdobędzie jakieś supermoce niczym Avengers i zacznie grać w grę, w którą gra każde rozsądne państwo - mówił. Zdaniem posła Lewicy, Polska jest w bardzo trudnym położeniu i będzie musiała odbudowywać relacje międzynarodowe. - Dzisiaj siedzimy na karnym jeżyku w Unii Europejskiej. Nie mamy nic do powiedzenia w sprawach dotyczących polityki międzynarodowej - dodał i zaznaczył, że pora, aby Polska "usiadła do stołu".

W kwestii urzędu prezydenta Andrzeja Dudy Biedroń stwierdził, że zastanawia się "za co mógłby go pochwalić". - Do dzisiaj nie wymyśliłem tego - dodał.

Tomasz Piątek: Rosja bardzo cieszy się, że Polacy biją się między sobą

Piątek został zapytany także, czy uda się zmniejszyć i naprawić podziały w społeczeństwie. - Ten podział jest tragiczny i niezwykle osłabia Polskę. Mamy teraz wroga zewnętrznego, którym jest Rosja, która bardzo cieszy się z tego, że Polacy biją się między sobą, zamiast zwalczać putinowską Rosję - mówił publicysta. Jak zauważył podobna polaryzacja występuje także w Stanach Zjednoczonych. - Tutaj też Rosjanie maczali palce. Musimy na nowo stać się jednym narodem, jeśli chcemy przetrwać - dodał.

Pisarz zwrócił uwagę, że są dwie wizje. - Niektórzy mówią: "niech teraz będzie miło, bądźmy mili dla pisowców, im bardziej oni nas opluwają, tym bardziej głaszczmy ich po główkach". Ja uważam, że to zły pomysł. Zdrowe zakończenie polaryzacji jest takie, w którym w tym procesie "narodowej psychoterapii" my zgłębiamy zło, które się dokonało w Polsce, ujawniamy je i mówimy o nich głośno - tłumaczył. - Wyborcy PiS muszą się dowiedzieć, co PiS robił - dodał i zauważył, że to wymaga ogromnej pracy. Jego zdaniem elektorat ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego "został oszukany".

Zapytany o funkcjonowanie PiS w nowej rzeczywistości, Piątek przyznał, że partia "wybudowała sobie całą serię fortec". - PiS stworzył takie pole minowe, wykopało wilcze doły, w które opozycja może wpadać, a w których oni mogą siedzieć z nadstawionymi do góry dzidami - mówił. - PiS ma prezesa NBP, prokuratora, prezydenta, Trybunał Konstytucyjny - wymieniał. Jak zaznaczył dziennikarz, z tymi "pułapkami" musi rozprawić się nowy rząd. - Musimy to wszystko uporządkować, wyczyścić. Polska musi przywrócić swoją wiarygodność w rządy prawa i demokracji - przyznał Robert Biedroń.

W poniedziałek przełomowe obrady Sejmu i nowy rząd

W poniedziałek 11 grudnia o godzinie 10:00 Sejm wznowi obrady w ramach pierwszego posiedzenia X kadencji. Wtedy też na mównicę wejdzie Mateusz Morawiecki i wygłosi exposé. Po exposé w Sejmie rozpocznie się debata nad udzieleniem wotum zaufania jego rządowi. Harmonogram prac Sejmu wskazuje, że ma ona zakończyć się do godziny 15:00.

Po zakończeniu tej części obrad rozpocznie się głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla gabinetu Morawieckiego. Najprawdopodobniej nie uda mu się go uzyskać. Premier popierany jest wyłącznie przez Prawo i Sprawiedliwość, które ma w Sejmie 194 mandaty. To znacznie mniej niż liczba posłów reprezentujących koalicję popierającą kandydaturę Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Nowa Lewica dysponują łącznie 248 głosami.

Następnie na premiera zgłoszony zostanie Donald Tusk. Głosowanie, tym razem wskazujące wybranego przez Sejm prezesa Rady Ministrów, odbyć ma się o godzinie 18:45. Ciąg dalszy tzw. drugiego kroku konstytucyjnego odbędzie się podczas obrad Sejmu we wtorek 11 grudnia.

