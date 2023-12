Marta Wcisło włączyła dla posła PiS "Tę ostatnią niedzielę" Fogga. "Wkurzyliście Polaków"

W niedzielę gośćmi "Faktów po Faktach" w TVN24 byli Marta Wcisło i Waldemar Buda. Politycy mówili o poniedziałkowym exposé Mateusza Morawieckiego. - To nie będzie głos do samych parlamentarzystów. To będzie głos do Polaków, do osób, które głosowały na Zjednoczoną Prawicę. (...) Jest grupa bardzo ważnych spraw, których bez względu na wynik głosowania, będziemy pilnować. Pan premier te sprawy przedstawi. To będzie exposé najważniejszych wyzwań, które stoją przed nami w najbliższym czasie - powiedział poseł PiS.

Waldemar Buda chwalił też dokonania tzw. dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego. Jego zdaniem "może się okazać, że ten rząd dwutygodniowy zrobił więcej, niż nowy rząd zrobi przez długi czas". - Pan premier z ministrem finansów utrzymali zerowy VAT na żywność, przygotowana jest ustawa o wakacjach kredytowych. I najważniejsze - afera wiatrakowa. Myśmy skorygowali te przepisy i przygotowaliśmy mrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych na cały rok - stwierdził.

Posłanka KO włączyła piosenkę dla polityka PiS. "Ta ostatnia niedziela"

Marta Wcisło podkreśliła z kolei, że poniedziałkowe wystąpienie Morawieckiego to będzie "taki dziki łabędzi śpiew premiera Morawieckiego". - Po to, żeby pokazać, "co by było gdyby". To jedna wielka ściema, pokazanie swojemu elektoratowi: "chciałbym, ale nie mogę" - powiedziała. - Zawłaszczyli państwo, zniszczyli instytucje, zniszczyli pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Ale udało im się zjednoczyć Polaków i doprowadzić do tego, że wyszli do urn i zagłosowali. Aż tak wkurzyliście Polaków bardziej niż komuniści - zaznaczyła posłanka Koalicji Obywatelskiej, po czym włączyła na telefonie piosenkę "Ta ostatnia niedziela" Mieczysława Fogga.

W poniedziałek rano Mateusz Morawiecki wygłosi exposé. Prawo i Sprawiedliwość ma w Sejmie X kadencji 191 posłów, a Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Lewica łącznie 248. Premier najprawdopodobniej nie uzyska więc wotum zaufania. Wszystko wskazuje na to, że misja utworzenia rządu zostanie powierzona Donaldowi Tuskowi. Jego zaprzysiężenie miałoby się odbyć już we wtorek.

