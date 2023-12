Pierwszy kłopot Tuska. "To będą bardzo smutne lata, jeśli źle to rozegramy"

Grzegorz Sroczyński: Z czym Tusk będzie miał największy ból głowy?

Jakub Wiech: Z energetyką i polityką klimatyczną. To będzie przez lata temat numer jeden i byłoby tak nawet bez wpadki z ustawą wiatrakową. Wiadomo, że ceny energii wystrzelą. Na razie mają być zamrożone do połowy przyszłego roku.

Dlaczego do połowy?

W kwietniu będą wybory samorządowe, a w czerwcu europejskie. Natomiast później w drugiej połowie roku pewnie zostanie przeprowadzona liberalizacja cen prądu, ale jak to dokładnie będzie wyglądać, nikt nie wie.

Te ceny prądu muszą wystrzelić?

Tak. Głównie ze względu na koszt uprawnień do emisji CO2. Polskie spółki energetyczne wypstrykały się z uprawnień kupowanych kiedyś po 30 euro lub mniej, dziś - kiedy nagrywamy tę rozmowę - cena na aukcji wynosi 70 euro za tonę. I to jest poziom, który podbija ceny energii.

Jak bardzo?

Zależy, ile spółka energetyczna miała uprawnień tańszych, ile droższych, ale w cenie energii widocznej na rachunku kilkadziesiąt procent to koszty emisji CO2.

Czyli pisowska narracja, że wysokie ceny prądu w Polsce to wina unijnego mechanizmu ETS jest prawdziwa?

I tak, i nie. System handlu uprawnieniami do emisji CO2 jest wspólny dla wszystkich krajów UE, a poważne problemy ma tylko Polska. I kiedy próbowaliśmy zmieniać ten system - Polska podjęła taką próbę w ubiegłym roku - nikt nas nie wsparł. Po prostu ETS już nikogo nie obchodzi. Prawie dla nikogo nie jest problemem, może jeszcze dla Estonii.

Dlaczego innych ETS nie uwiera?

Bo nikt nie ma już takiej intensywności emisji jak Polska: 750 kg CO2 na jedną megawatogodzinę. Czyli u nas trzeba wyemitować prawie tonę dwutlenku węgla, żeby wyprodukować jedną megawatogodzinę, a ta tona uprawnień do emisji CO2 kosztuje około 70 euro. Jesteśmy najbardziej dociążeni systemem ETS, ale nie dlatego, że Unia nam coś narzuciła, albo że ten system jest wycelowany w Polskę. Nic z tych rzeczy. Ten system istnieje od 2003 roku i myśmy jako jedyni w Europie tak totalnie się nie przygotowali.

Przez kogo? Przez PiS?

Nie tylko. Wszystkie ekipy rządzące od 2004 roku na to pracowały. Solidarnie. Nawet mała Słowacja, która jest krajem z PKB wielkości Mazowsza, potrafiła lepiej się przystosować do polityki klimatycznej Unii niż Polska. Pisowska narracja nie jest prawdziwa, bo - powtórzę - to nie jest tak, że Unia nam coś narzuciła. My mamy z systemem ETS największe problemy, bo to wynika z naszych cech swoistych.

Swoistych?

Z koszmarnie wysokich emisji dwutlenku węgla na megawatogodzinę, będących pokłosiem anachronicznego miksu energetycznego.

No ale kto jest najbardziej temu winny? Który rząd?

Górniczy związkowcy. To grupa, która petryfikowała sytuację w polskiej energetyce przez wszystkie rządy. W zasadzie tylko rząd Buzka potrafił przeskoczyć presję górniczych związkowców i wprowadził sensowne zmiany, planowano przebudować i górnictwo, i energetykę, ale te reformy potem zostały wstrzymane. I już nikt nie podjął poważnych działań. A to co się dzieje przez ostatnich piętnaście lat to dramat, przepalanie państwowej kasy.

Od kiedy dokładnie?

W 2007 roku dostaliśmy bardzo czytelny sygnał z Unii, że trzeba się zmieniać – było to przyjęcie pakietu celów energetycznych, który potocznie nazywał się „3x20". Ale okres największych zaniedbań w Polsce można zawęzić do czasu po 2011 roku. Wtedy skończyła się hossa na światowych rynkach węgla, ceny surowca spadły globalnie i okazało się, że polski węgiel jest niesprzedawalny i nieeksportowalny, nikt poza nami - mówię teraz o węglu energetycznym - go nie chce. Wtedy właśnie polskie kopalnie zrozumiały, że są uzależnione od krajowego popytu, czyli od elektrowni węglowych. Jak tych elektrowni nie będzie, to nikt polskiego węgla nie kupi, więc związki stanęły na głowie, żeby system energetyczny zakonserwować. Gdybyśmy przez te 12 lat spokojnie - niechby nawet leniwie - przebudowywali system, bylibyśmy dziś w innym miejscu i nie płacilibyśmy tak horrendalnych cen, bo uprawnienia do emisji tyle by nie pochłaniały. A tymczasem utwierdzono górników w przekonaniu, że węgiel w Polsce będziemy wydobywać na wieki wieków, dopiero ostatnio zawężono tę perspektywę do 2049 roku, co i tak jest popchnięciem granicy najdalej jak się da. I tak mała grupa zawodowa - kilkadziesiąt tysięcy górników - oraz jeszcze mniejsza grupa górniczych związkowców steruje transformacją energetyczną całego państwa. To chora sytuacja. Cała gospodarka płaci za to, że chronimy miękką poduszką wypchaną banknotami interesy małej grupy.

No ale związki zawodowe dokładnie od tego są, żeby walczyć o interesy swojej branży. Za to ludzie płacą składki na związki.

Okej. Ale państwo jest od tego, żeby wyważyć różne interesy i nie ulegać najsilniejszym grupom. Nasze państwo wyłącznie ulegało. Ulegali wszyscy jak leci. Co mówiła Ewa Kopacz przed wyborami 2015 roku? Jeździła po Polsce mówiąc, że nie stać nas na odejście od węgla i że ten surowiec jest priorytetem. Odwiedzała też elektrownie węglowe mówiąc, że są podstawą bezpieczeństwa. W budowę kolejnej takiej elektrowni wpompowaliśmy już za rządów PiS ponad miliard złotych i nic z tego nie mamy. Ale tak samo było z działaniami rządu Tuska w sprawie elektrowni jądrowej - w 2008 roku Tusk zapowiedział ją na rok 2020. To było mamienie społeczeństwa i Komisji Europejskiej, że coś z naszą energetyką zrobimy, żeby dali nam spokój i pozwolili dosypywać pieniądze do branży węglowej. Zasłona dymna. Patrząc na te ostatnie 15 lat nie ma dużej różnicy między dwoma obozami.

Czyli co Tusk jako premier dostaje teraz na głowę? Drogi prąd?

Tak. Dostaje rozpadającą się energetykę, za co jako dawny premier też jest po części odpowiedzialny.

I co rząd może z tym zrobić?

W krótkiej perspektywie nic nie może, bo teraz już nie istnieją żadne cudowne opcje poza mrożeniem cen czy subsydiowaniem odbiorców energii. A w średnim terminie to bym doradzał przemodelowanie komunikacji na temat transformacji energetyczną, bo ta komunikacja jest płytka po obu stronach. Prawica, wiadomo, opowiada farmazony, że to spisek. Natomiast po stronie liberalnej mamy odbicie wahadła w drugą stronę i przedstawianie transformacji energetycznej wyłącznie w różowych barwach. Tymczasem to będzie bardzo trudny proces, kosztowny gospodarczo i społecznie, który poprowadzony nieumiejętnie może drastycznie zwiększyć zakres ubóstwa energetycznego w Polsce. To może być powtórka transformacji z lat 90., kiedy niektórzy - owszem - błyskawicznie się wzbogacą, ale dla wielu to będzie katastrofa, bo upadnie świat, który znają. Zaniedbania rządzących, którzy nie przykładali się do transformacji energetycznej, powodują, że duża część ciężarów spadnie na nas nagle i brutalnie do 2030 roku. I to będą bardzo smutne lata, jeśli źle to rozegramy, bo polskie społeczeństwo zostanie dociśnięte różnymi rygorami, o których nam nie mówiono.

Energetyka to temat, który będzie rozgrzewał polską politykę aż do 2030 roku?

Tak. I dłużej.

Bo jesteśmy tak zapóźnieni, że nie ma bata, transformacja będzie boleć?

Oczywiście. I nie stać budżetu, żeby przez kolejne lata dopłacać wszystkim jak leci do rachunków. Trzeba teraz precyzyjnie zdiagnozować w Polsce grupy, które są zagrożone ubóstwem energetycznym, wykluczeniem, czy innymi dolegliwościami związanymi z transformacją energetyczną. I zacząć tych ludzi chronić. I im dopłacać, żebyśmy nie mieli powtórki z PGR-ów w latach 90. Bo jeśli nie zrobimy tego teraz, to okaże się, że dolegliwości transformacji energetycznej wyniosą do władzy populistów, którzy rzucą ludziom paciorki w postaci wyjścia z Unii. Tak czy siak nowy rząd nic magicznego nie może zrobić.

Nic?

Może zrobić jedynie coś, co zrobiły Stany Zjednoczone w 1941 roku, czyli przestawić gospodarkę na tryb wojenny. Bo transformacja energetyczna w naszym wypadku to będzie wysiłek niemal wojenny. Powinniśmy połączyć w naszym myśleniu wydatki na wojsko z wydatkami na energetykę. W wojsko inwestujemy sto miliardów bez mrugnięcia okiem, bo wierzymy, że to nas będzie przed Putinem ochraniać, w energetykę też powinniśmy inwestować setki miliardów, bo to nam da bezpieczeństwo.

Rząd powinien wydawać wszystkie pieniądze z uprawnień do emisji - przecież pieniądze z tych aukcji trafiają do budżetu państwa - na transformację energetyczną, koniec z rozmywaniem tych pieniędzy w budżecie, wszystko na wiatraki, panele fotowoltaiczne, przebudowę sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, budowę energetyki jądrowej. Koniec z subsydiowaniem górnictwa węgla energetycznego, bo nic już z tego sektora się nie wykrzesa. Rząd PiS podpisał w górnikami umowę, która gwarantuje 16 miliardów złotych na tak zwane czyste technologie węglowe. Co to jest? Nikt nie wie. Nie ma czegoś takiego. To topienie kolejnych miliardów w spółkach okołogórniczych, które sobie będą badać „czyste technologie węglowe", a za 20 lat powiedzą: ojejku, nie udało się. Nie ma co ładować pieniędzy w coś, co nie przyniesie żadnego rezultatu.

Coś jeszcze?

Konsekwencja. Niczego tak bardzo nie potrzebujemy w energetyce jak konsekwencji, żeby jedna ekipa przekazywała drugiej ekipie plan transformacji energetycznej jak pałeczkę w sztafecie.

Wpadliśmy w olbrzymie tarapaty, to wszystko wisi na włosku, bo nasze bloki węglowe dożywają swoich dni, projektowano je na 50 lat, a nie na sto. Coraz częściej będą awarie, wypadnie z systemu elektrownia Bełchatów i nie będziemy w stanie pokryć zapotrzebowania na prąd. Trzeba to zacząć uczciwie komunikować. Dużo rzeczy może się potoczyć nie tak, a my nie mamy żadnych rozwiązań zaprogramowanych na poziomie państwa, mimo że w 2030 roku grozi nam deficyt 11 gigawatów w systemie - to są dwie elektrownie Bełchatów.

Elektrowni jądrowej przecież nie będzie do 2030 roku. Skąd weźmiemy te brakujące 11 gigawatów?

Trzeba stworzyć rozwiązania przejściowe, typowo polskie, wynegocjować je w Unii, remontować i łatać także te elektrownie węglowe. Z węgla nie wyjdziemy tak szybko z powodu zaniedbań.

Czyli górnictwa jednak nie można zamykać?

Można. Trzeba.

No ale trzeba też skądś brać węgiel do tych węglówek, z którymi musimy się doczołgać do zbudowania atomu i OZE.

Taniej go brać z importu i paradoksalnie nawet bezpieczniej, choćby z tego względu, że nie będziemy wystawieni na presję ze strony górniczych związkowców, żeby dalej to opóźniać.

Powtórzę: oni są do tego wynajęci, żeby bronić interesów swojej grupy. Trudno mieć pretensję, że byli skuteczni.

Zdaję sobie z tego sprawę. Ale sytuacja, w której górnicy grabią tylko do siebie powinna prowadzić do refleksji na poziomie państwowym. Bo istnieją różne interesy. Mniejszość ma taki, a większość społeczeństwa całkiem inny. Zamiast udzielać pomocy kopalniom, trzeba te pieniądze przeznaczyć na przykład na szkolenia monterów turbin wiatrowych. One zresztą już się odbywają. „Monter-serwisant turbin wiatrowych". I górnicy zmieniają zawód, bo oni też zasługują na transformację energetyczną, która będzie sprawiedliwa.

No jasne. Stabilne etaty w kopalniach z całą otoczką socjalną zostaną zastąpione śmieciowymi umowami monterów turbin w jednoosobowych firmach. Taka to będzie dobra zmiana i oni to świetnie wiedzą.

Ale kto realizuje budowę farm wiatrowych na morzu? Na przykład Orlen. Skoro wyhodowaliśmy sobie narodowego czempiona jako motor transformacji energetycznej, to skorzystajmy z jego siły. Orlen jest pod kontrolą skarbu państwa. Niech stworzy atrakcyjne warunki, żeby nie było umów śmieciowych i wyzysku. Niech zrobi to też na poziomie regulacyjnym państwo. Dajmy byłym górnikom te same pieniądze, te same bezpieczne etaty, nawet dodatek barbórkowy płacony z budżetu im zostawmy, ale już w nowej branży OZE, a nie pod ziemią. Nie dopłacajmy do węgla, tylko do branży OZE, z której coś będziemy mieli. Wtedy to będzie inwestycja, a nie przepalanie pieniędzy.

Odległość 300 metrów zapisana w ustawie wiatrakowej skąd się wzięła? Nadgorliwość czy lobbing?

Wpadka z ustawą wiatrakową to najlepszy prezent, jaki nowa koalicja mogła dać PiS-owi na starcie. To było zagranie na wszystkich stereotypach, których partia Kaczyńskiego używa do komunikacji w sprawie transformacji energetycznej. Nagle mamy gwałtowną nieuzgodnioną liberalizację, która ludzi może wystraszyć - „Wiatrak 300 metrów od mojej chałupy, a jeszcze będą wywłaszczać!" - mamy wątki niemieckie doklejone przez PiS na upartego, że niby sprawę wylobbował Siemens, no po prostu prawicowe bingo. Patrząc makiawelicznie, PiS-owi już nie zależy, żeby prąd był tani, dla nich lepiej, żeby był drogi, bo mogą mówić: proszę, nasza władza się skończyła i jest źle. Więc podburzanie ludzi przeciwko wiatrakom, które generalnie obniżają ceny prądu, będzie w ich interesie. Jeśli do tego dojdzie gra z resentymentami antyniemieckimi, to tylko lepiej. Szynkuje się tu ostra nawalanka i obawiam się, że znowu czeka nas przemrożenie budowy wiatraków do czasu zmiany nastrojów społecznych. Porażka. Zapomniano, że transformacja energetyczna i klimatyczna to w dużej mierze zadanie komunikacyjne.

I co z tym pasztetem robić?

Sięgnąć po rozwiązania, które już były komunikowane - liberalizacja do 500 metrów z przeniesieniem kompetencji na samorządy. I obowiązek oddawania mocy farm wiatrowych na potrzeby gminy, w której farmy są lokowane - co najmniej 10 procent. To jest bardzo dobre rozwiązanie, bo obniża ceny prądu ludziom, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie tych turbin. „Może mi ten wiatrak na polu sąsiada szumi i trochę przeszkadza, ale mam z tego jakieś korzyści". W tych zamianach przepisów szedłbym bardziej w kierunku solidarnościowym niż liberalizującym.

Dlaczego Zachód tak strasznie dostał po głowie na szczycie klimatycznym COP 28 w Dubaju?

Nie wiem, czy cały Zachód. COP 28 potwierdził to, co było widać od jakiegoś czasu, że Unia Europejska nie jest już liderem polityki klimatycznej. Straciliśmy pozycję lidera i nie bardzo umiemy się z tym pogodzić. Natomiast Amerykanie mają powody do zadowolenia. Myślę, że z ostatnich swoich działań klimatycznych mogą być przeszczęśliwi.

Przeszczęśliwi?

COP 28 to chyba pierwszy taki szczyt klimatyczny, na którym tyle czasu poświęca się energetyce jądrowej. Podczas niego 22 państwa podpisały deklarację potrojenia globalnych mocy w atomie do 2050 roku, a Stany mocno stawiają na atom jako swój towar eksportowy. Do tego dodać trzeba projekty finansowe wspierające atom - projekt Phoenix i inne. A na to nakłada się kwestia przyjętej w USA ustawy IRA, czyli amerykańskiej wersji zielonego ładu, która przynosi Stanom przewagi konkurencyjne. Słabo natomiast w Dubaju wypadła Unia, która nie może się odnaleźć w nowej rzeczywistości, co widać po miałkiej komunikacji Ursuli von Der Leyen i poszczególnych państw Europy. Nie wiadomo w zasadzie z czym my - Europejczycy - na COP do Dubaju pojechaliśmy.

Pojechaliśmy po to, żeby wysłuchiwać pretensji od państw globalnego południa. One wręcz ziały nienawiścią do Europy, że zieloną transformację robi wyłącznie pod siebie.

Za mocno wierzyliśmy, że nasz europejski model zielonej transformacji będzie dominujący, że my będziemy rozdawać karty, wszystkich pouczać. Przegapiliśmy moment, kiedy Amerykanie wysadzili nas z siodła, wdrożyli swoją ustawę IRA, która niby miała przeciwdziałać inflacji, ale de facto jest gigantycznym prawem klimatycznym. Amerykanie wyrywają Europejczykom zielone miejsca pracy. Przegapiliśmy, że Chińczycy - choć są największym obciążeniem dla światowego klimatu jeśli chodzi o ilość emisji - zamontowali w 2021 roku więcej turbin wiatrowych na morzu niż wszystkie inne kraje świata w ciągu poprzednich pięciu lat razem wzięte. Zaczęli wydawać najwiecej na świecie na politykę klimatyczną. Połowa światowych wydatków na ten cel to chińskie pieniądze. Nam się ta sytuacja wymknęła z rąk.

Ale co właściwie Europa zrobiła źle, że była pierwsza, a już nie jest i teraz inni nas mogą pouczać?

Źródłem kłopotów jest specyficzna mentalność stojąca u podstaw polityki klimatycznej UE. Tu przeważył wpływ takich graczy jak Niemcy. Chodzi o czysto merkantylne podejście do rzeczy, stricte biznesowe, oparte wyłącznie na logice wolnorynkowej. Ta niemiecka logika nie uwzględniała, że ktoś może wyjść z dogodnych ram biznesowych gwarantujących mu gigantyczne dochody w najbliższych dekadach, żeby zrealizować jakieś cele pozabiznesowe. A tak zrobiła Rosja. Okazało się, że jak państwo toczy wojnę, to może kazać swoim spółkom odciąć surowce. I Gazprom tak zrobił, żeby rzucić Zachód na kolana. Europejska polityka klimatyczna w ogóle nie była na to przygotowana, ona się miała opierać na tanim rosyjskim gazie jako paliwie przejściowym, które będzie nam napędzać elektrownie gazowe, dopóki całkowicie nie uda się przestawić energetyki na OZE. Niemcy uważali, że wymyślili najlepszy model transformacji „w gazie" i on już będzie obowiązywał. Zamknięto mnóstwo elektrowni jądrowych, całkowicie pochopnie. A do tego nie przemyślano reakcji społecznej. I teraz widzimy, jak w Niemczech rząd federalny słabnie pod ciężarem zarzutów o brak pomysłu na kryzys energetyczny. Źle to wymyśliliśmy w Unii.

Źle?

Bo opieraliśmy się tylko na prawidłach gospodarczych, kompletnie ignorując geopolitykę. Logika wolnorynkowa wskazywała, że będzie tylko cudownie i tylko pięknie, nic złego nie może się zdarzyć. A tymczasem z powodów geopolitycznych nie mamy już taniego rosyjskiego surowca.

Inni kalkulowali sprytniej. Ameryka poczekała, aż Europa weźmie na swoje barki koszty rozwoju technologii wiatrowych czy fotowoltaicznych. One są teraz stosunkowo tanie i komercyjnie dostępne, ale jeszcze 20 lat temu były koszmarnie drogie na każdym etapie eksploatacji. Dzięki wydatkom niemieckiego rządu federalnego i uruchomieniu gigantycznych transz inwestycyjnych w te sektory, udało się obniżyć koszty. Wydatki pochodziły z kieszeni Europejczyków, a teraz Amerykanie korzystają z owoców tej pracy, dają gigantyczne subsydia wszystkim, którzy chcą lokować przedsiębiorstwa zielonych technologii w USA. I słychać od firm niemieckich, że teraz bardziej opłaca się zbudować fabrykę baterii w USA niż w Niemczech. Do tego dodajmy ofensywę jądrową USA, gdzie każda elektrownia jądrowa będzie de facto przyczółkiem geopolitycznym Ameryki. A w międzyczasie Chiny – grając swoimi niskimi kosztami produkcji, które wynikają ze specyficznego kształtu gospodarki – ściągnęły do siebie z Europy produkcję paneli fotowoltaicznych.

Jak to możliwe, że na szczycie COP 28 Arabia Saudyjska, która sprzedaje dziennie prawie dziewięć milionów baryłek ropy, poucza Zachód w sprawie zielonej transformacji, że nic nie robi, a kraje globalnego południa - Brazylia czy Indie - słuchają tego z zadowoleniem?

To nie jest prawda, że Zachód nic nie robi. Ogranicza emisje błyskawicznie. Mało tego: udało się nam wdrożyć decoupling emisyjny, czyli rośniemy gospodarczo i redukujemy ślad węglowy jednocześnie.

To dlaczego globalne południe - ustami jakiegoś naftowego szejka - wygraża Zachodowi od hipokrytów. O co chodzi?

O komunikat: szanowny Zachodzie, płać!

Płać?

Chodzi o wymiar sprawiedliwościowy globalnej polityki klimatycznej. Jak spojrzymy na wskaźniki zużycia energii to widać, że świat dzieli się na dwie połowy: bogatą północ zasobną w energię i biedne południe. Różnica jest mniej więcej dziesięciokrotna między średnim zużyciem energii w Europie i np. w Afryce. Kraje globalnego południa, które dopiero weszły na ścieżkę rozwoju podobną do europejskiej czy amerykańskiej, zaczynają rozumieć, że nie będą mogły skorzystać z gigantycznej renty rozwojowej w postaci szybkiego zwiększania zużycia energii z paliw kopalnych. Bo paliwa kopalne będą sekowane, wypierane, dociążane finansowo. Zachód przy pomocy swojej polityki klimatycznej chce zrobić prostą rzecz, która zmienia paradygmat gospodarczy: dociążyć emisje CO2 finansowo, do tego służą systemy handlu emisjami i rozmaite podatki. Ale to jest też wyrok na globalne południe, bo mówimy tym państwom i ludziom tam mieszkającym: nie powtórzycie naszej drogi rozwojowej.

Myśmy nadymili przez 150 lat, utuczyliśmy się na węglu, ropie i gazie, a wam figa z makiem. Musicie dbać o klimat, dlaczego dymicie, dlaczego stawiacie nowe węglówki, ogarnijcie się! O to chodzi?

Oczywiście. I oni tego nie chcą słuchać. Z ich perspektywy to jest ekstremalnie niesłuszne i te państwa znajdują nowych adwokatów w postaci krajów arabskich. Pytanie do Zachodu, co chce im zaproponować. Co mamy dla Afryki? Wiemy, że to Afryka będzie kontynentem najmocniej dociśniętym zmianą klimatu przez najbliższe 20 lat. Jeżeli spojrzymy na potencjał demograficzny Afryki Subsaharyjskiej, to do 2050 roku będzie tam żył co trzeci młody mieszkaniec ziemi. Kocioł pełen energii ludzkiej, która będzie szukać ujścia, bo w dużej części tych regionów nie będzie się dało żyć. Zastanówmy się, co zrobimy z ludźmi, którzy ruszą do Europy. Kryzys emigracyjny w 2015 roku wywołały dwa miliony ludzi, którzy zapukali do bram Europy, a co będzie, jak pojawi się 20 milionów?

Czyli powinniśmy globalnemu południu sfinansować transformację energetyczna? I wysłać góry pieniędzy?

Całą transformację? To raczej nie będzie możliwe, bo społeczeństwa Zachodu musiałby od tego zbiednieć. Ale prawdą jest, że zmiany klimatu, które teraz czuje coraz mocniej Afryka, nie spowodowali tamtejsi mieszkańcy, tylko kraje globalnej północy emitując CO2 od czasu rewolucji przemysłowej. I to bogata północ powinna się przyczynić do naprawy sytuacji. Fundusz szkód i strat, który został zadekretowany na COP 28, jest dobrym pomysłem.

Kraje południa mówią, że to fistaszki.

Bo w tym funduszu powinny być setki miliardów dolarów, a na razie zadeklarowano 700 mln dolarów.

Czyli jednak hipokryzja?

Tych pieniędzy pewnie za chwilę będzie więcej, wciąż czekamy na konkretne deklaracje, ale powtórzę: społeczeństwa Zachodu nie zgodzą się zarabiać połowę mniej, żeby biedniejszym krajom sfinansować zieloną energetykę. Trzeba robić to, dzięki czemu nasza transformacja się udaje, czyli drastycznie obniżyć koszty czystych mocy i czystej energii, doprowadzić do sytuacji, że technologie będą komercyjnie dostępne i coraz tańsze. Ale musimy też pamiętać o geopolitycznych aspektach całej sprawy. Nie jest przypadkiem, że największymi zagranicznymi inwestorami w nowe moce na kontynencie afrykańskim są Chiny i Rosja.

Jakub Wiech (1992) – dziennikarz i analityk, redaktor naczelny serwisu Energetyka24.com, autor książek "Globalne ocieplenie. Podręcznik dla Zielonej Prawicy", „Energiewende. Nowe niemieckie imperium" oraz - najnowszej - „Energetyka po prostu" (wydawnictwo Znak).