PiS wcale nie chce zostawiać testamentu. Exposé Morawieckiego to ma być reset

Takie są założenia - optymistyczne. Ten nieformalny "gabinet cieni", choć w PiS unikają takiego określenia, ma być - jak słyszymy w tej formacji - "nowym otwarciem".

Wcześniej jednak w swoim exposé ma podsumować osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. To premier czyni zresztą już od dwóch miesięcy, chwaląc się statystykami. W exposé to będzie "jazda obowiązkowa". Ale szef rządu ma iść dalej i - jak słyszymy - pokazać strategiczne kierunki rozwoju państwa, bez szczegółowych konkretów, bo przecież wszyscy mają świadomość, że i tak w kolejnych latach PiS rządzić nie będzie.

Ma też dalej mówić o "koalicji polskich spraw" i "dekalogu polskich spraw", bo bardzo dużo już premier zainwestował w te swoiste marki. Co ciekawe, w obozie Zjednoczonej Prawicy można usłyszeć, że określenie "dekalog" jest w tej retoryce chybione, bo w uszach religijnego elektoratu może zgrzytać.

- Testamentu nie chcemy zostawiać - słyszymy w tym obozie. - Raczej jest to zamknięcie etapu - słyszymy. Bo, zapewniają w ustępującym obozie, obóz prawicy wcale nie umiera, ale musi się gruntownie zmienić. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, na Nowogrodzkiej trwają dyskusje, czy dokonać rebrandingu partii - nazwa formacji mogłaby się zatem zmienić, ale decyzja o tym może zapaść w perspektywie miesięcy, a nie już teraz.

Na razie PiS mierzyć się będzie z szokiem, który nadejdzie, gdy Donald Tusk wprowadzi się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wtedy cała masa ludzi związanych ze Zjednoczoną Prawicą zacznie tracić pracę i wpływy, a nowa większość w Sejmie na serio zacznie rozliczenia. A to zacznie się już za raptem parę dni. Na opozycji, sposobiącej się już do przejęcia władzy, słychać, że będzie to zmiana bardzo szybka, czasami wręcz w 24 godziny (tak ma się stać w TVP).

Rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania, ale część osób z jego upadłego gabinetu ma wejść do zespołu, który ma przez kolejne lata kontrować ekipę Donalda Tuska. Z gabinetem tym początkowo wiązano w PiS większe nadzieje, ale skończyło się na miksie: polityków, przypadkowych ludzi z łapanki, ale też paru osób z eksperckiego zaplecza. W PiS żartuje się, że niektóre osoby w tym gabinecie powinny się uśmiechać, ale już nie mówić. Mocno okrojony rząd Morawieckiego ma się wprowadzić na Nowogrodzką - do centrali partii. To tam ten "gabinet cieni" ma mieć swoją siedzibę.