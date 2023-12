Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski, Robert Kropiwnicki z KO, Anna Zalewska z PiS, Adam Jarubas z Trzeciej Drogi i Dorota Olko z Lewicy byli gośćmi programu "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". Politycy dyskutowali m.in. o komisjach śledczych oraz o aferach partii politycznych.

Polityk Suwerennej Polski mówił o zacieraniu śladów przez PO. Rozległ się śmiech

Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy na temat kończących się rządów Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej pracę rozpocznie rząd Donalda Tuska. - Wchodząc do gabinetu, trzeba mieć świadomość, że kiedyś się z niego wyjdzie. Wyborcy zdecydowali, że wygraliśmy wybory, ale sam pan dobrze wie, że arytmetyka sejmowa jest nieubłagana. Raczej scenariusz przewidywalny, ale oczywiście trzymamy kciuki za to, że coś się wydarzy niezwykłego - powiedział Jacek Ozdoba. - Jest więcej niż prawdopodobne, że nie będziemy mieli większości, ale oczywiście to było dobre osiem lat - dodał.

- Przyszły rząd już ma aferę, a jeszcze nie zdążył objąć teki premiera pan Donald Tusk. I to poważną aferę, wiatrakową, chociażby. To pokazuje, w jakich standardach żyjemy (...). Sam pan Hołownia zaczął od dwóch odcinków. Jeden to z celi do Brukseli, a drugi to afera wiatrakowa. Niezły start - stwierdził.

W trakcie rozmowy o aferach związanych z poszczególnymi partiami Jacek Ozdoba stwierdził, że PO miała zacierać ślady swoich afer. - Wiadomo przecież, że Platforma Obywatelska jest wybitna, jeśli chodzi o pewne zacieranie śladów czy też podejścia sądowe - stwierdził powiedział Ozdoba, co wywołało salwę śmiechu w studiu. Prowadzący stwierdził wówczas ironicznie, że politycy PO mają takie gigantyczne możliwości zacierania śladów, że kontrolowana przez partię rządzącą prokuratura i wszystkie służby nie były w stanie tego przechwycić. - Pan naprawdę nie obserwuje, w jaki sposób sądu podchodzą do Platformy Obywatelskiej? Przecież jak jesteś z PO, to sądy będą cię broniły jak niepodległości - stwierdził Ozdoba.

Premier Mateusz Morawiecki uzyska sejmową większość?

Przypomnijmy, w poniedziałek 11 grudnia o godz. 10.00 rozpocznie się kolejny dzień pierwszego posiedzenia Sejmu. Premier Mateusz Morawiecki ma wygłosić expose i poprosić posłów o wotum zaufania. Jeśli nie uzyska wymaganej, bezwzględnej większości głosów, wówczas - zgodnie z konsytytucją - powołanie rządu przechodzi na Sejm.

To drugi krok konstytucyjny, podczas którego Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków. Nowy rząd prawdopodobnie zostanie zaprzysiężony 13 grudnia. - Jeśli byłaby taka wola ze strony nowo wybranego premiera, to 14 grudnia też wchodzi w grę - przekazał Wojciech Kolarski, minister Kancelarii Prezydenta (KPRP).