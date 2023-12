W niedzielę gośćmi Konrada Piaseckiego w "Kawie na ławę" w TVN24 byli m.in. Marcin Przydacz i Przemysław Wipler. Głównym tematem programu była tzw. ustawa wiatrakowa, która wywołała sporo kontrowersji, a ostatecznie przeszła w dość okrojonej formie. Mimo tego PiS postanowił wykorzystać ją i uderzyć w opozycję. Krzysztof Szczucki, Joanna Lichocka, Jacek Ozdoba i Janusz Kowalski złożyli nawet zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Warszawska Prokuratura Okręgowa ekspresowo zdecydowała o wszczęciu śledztwa.

PiS zarzuca opozycji, że pierwotny projekt tzw. ustawy wiatrakowej mieli przygotować "lobbyści". Dowodem na to - jak twierdzą - ma być obecność Marka Wójcika na sali plenarnej w momencie głosowania nad ustawą. Ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich i członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, były wiceminister administracji i cyfryzacji w rozmowie z Gazeta.pl tłumaczył, że nie jest żadnym "lobbystą". - Nie widnieję w żadnym rejestrze, w Sejmie co roku biorę udział w kilkuset posiedzeniach komisji sejmowych - wyjaśnił.

Awantura na antenie TVN24. "Wyprostuję pana Przydacza"

Mimo tego PiS wciąż wykorzystuje ten argument. Zrobił to w niedzielę na antenie TVN24 Marcin Przydacz, który wszedł w dyskusję z prowadzącym program:

Konrad Piasecki: Ale panie pośle, na co to jest dowód? Ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego też chodzą po kuluarach sejmowych.

Marcin Przydacz: A, to jest narracja TVN. Słyszałem pana Morozowskiego. To był pan Wójcik. Jak się wpisze w Google nazwisko Wójcik, to wyskoczy, że zajmuje się lobbingiem. To lobbysta - stwierdził poseł PiS.

KP: Wyprostuję pana Przydacza, który ma mały staż parlamentarny. Jedną mam do pana prośbę. Proszę nie mówić o narracji TVN. Już premier w tym tygodniu porównywał TVN do Urbana - przepraszam, teraz ja mówię - co uważam za skandaliczne. Jako człowiek, który parę razy milicyjną pałką - za to, że przeciwstawiał się Urbanowi - dostał - uważam, że premier RP takich rzeczy - o stacji, w której pracuję - nie powinien mówić. I tak samo pan nie powinien mówić o narracji TVN. Widzę i widziałem wielokrotnie, co działo się w kuluarach sejmowych. Widziałem wielokrotnie ludzi, którzy na salę sejmową wchodzili, choć nie powinni.

MP: Na salę sejmową?

KP: Tak, tak. Pan jest od miesiąca w parlamencie, a ja tam spędziłem długie lata - mówił Piasecki.

MP: Między ławami sejmowymi chodzą lobbyści i patrzą, kto jak głosuje, tak?

KP: Ale nie, panie pośle, jacy lobbyści?

Wtedy do rozmowy wtrącił się Przemysław Wipler, który upomniał Marcina Przydacza i zarzucił mu "wciskanie kitu" obywatelom. - Nie muszą tam być, żeby patrzeć. Po co ten populizm? Każdy w internecie to sprawdzi. Po co? - zapytał polityk Konfederacji.

