- To dwie twarze Danuty Holeckiej. To jest zastanawiające. Z jednej strony przed i po programie jest miła, uśmiechnięta, nieagresywna. Inna w porównaniu do niektórych osób z nadania partyjnego w TVP. Podchodzi do polityków, wita się z nimi, mówi, jakie będą tematy. Jest osobą, która łapie kontakt. Z drugiej strony to twarz partyjnej narracji TVP - oceniał poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys w rozmowie z portalem naTemat.pl. Stonowane słowa polityka mogą zdać się zaskakujące osobom, które pamiętają jego niedawne starcie z Holecką na antenie stacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia znów starł się z dziennikarzem TVP. "Powinien być pan absolutnie bezwzględny"

TVP Info. Poseł PO starł się z Danutą Holecką. "Wszyscy są funkcjonariuszami"

Jak informowaliśmy, podczas programu "Minęła 20" na antenie TVP Info doszło do wymiany zdań między prowadzącą Danutą Holecką a posłem Borysem. Spięcie sprowokowały krytyczne słowa polityka wobec dziennikarzy telewizji publicznej. - Pan Graczak, funkcjonariusz partyjny, przebrany za dziennikarza, pan Rachoń, członek PiS-u przebrany za dziennikarza, pan Kłeczek przebrany za dziennikarza, wszystko za 7 mld złotych, które mogły w całości oddłużyć polskie szpitale - wyliczał poseł Borys w programie. - Proszę nie obrażać kolegów, w jakim świetle pan mnie stawia? W jaki sposób mam obronić kolegów? - odpowiadała na zarzuty Holecka.

- Ja czasami nie mogłem uwierzyć, co redaktor Holecka czyta na paskach, prowadząc wiadomości, dlatego że paskowym był de facto funkcjonariusz PiS-u - kontynuował poseł KO. - Czyli też jestem funkcjonariuszem. A nie ja pisałam? A skąd pan wie? A może ja? Bo już czytam, że ja wszystko pisałam. I niech tak będzie, biorę tę odpowiedzialność na siebie - odparła wówczas Holecka. - Dobrze, wszyscy są funkcjonariuszami politycznymi, wolne media są na Wiertniczej (siedziba Grupy TVN - red.) - stwierdziła cynicznie na koniec.

Politycy o "dwóch twarzach" Danuty Holeckiej. Poseł PSL: Próba ratowania się

- Powiedziała, że musiała bronić kolegów z pracy. Ja powiedziałem, że nie musiała, bo każdy odpowiada za siebie. Mieliśmy różnicę zdań. Wszystko odbyło się w kulturalny sposób - relacjonował rozmowę po zakończeniu programu poseł Borys portalowi naTemat.pl. Pomimo opisywanych "dwóch twarzy" ocena działalności Holeckiej pozostaje dla polityka jasna. - Stała się twarzą "Wiadomości" TVP i jednoznacznie ocenia ją to przez pryzmat rzetelności dziennikarskiej. To, co robi i w jaki sposób została wykorzystana przez ostatnie osiem lat, w sposób jednoznaczny przykleiło ją do telewizji PiS.

Podobny obraz zachowania Holeckiej przedstawił portalowi Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Jest jakieś łagodzenie miłymi komplementami. To, z ludzkiego punktu widzenia, próba ratowania się przed negatywnymi reakcjami. Nie musiałaby mówić tych komplementów, gdyby nie jej nieprofesjonalne zachowanie - mówił poseł PSL. Miłe uśmiechy i komplementy poza anteną dowodzą tylko, że to sztuczne i nieprawdziwe, robione po to, żeby służyć swoim mocodawcom - dodawał.

Jak informował dziennikarz portalu Gazeta.pl Jacek Gądek, Danuta Holecka na swą własną prośbę zakończy w najbliższych dniach prowadzenie "Wiadomości" na antenie TVP. Szefowa programu zniknie z anteny 13 grudnia tego roku - w dniu, w którym prezydent powoła najprawdopodobniej rząd Donalda Tuska. Decyzja o odejściu Holeckiej z "Wiadomości" spotkała się z szybkim odzewem internautów, którzy utworzyli satyryczne wydarzenie zatytułowane "Wielkie Narodowe Oglądanie Ostatnich Wiadomości z Danutą Holecką". Zainteresowanie "ostatnim występem" planowanym na 12 grudnia wyraziło już ponad 116 tys. użytkowników.