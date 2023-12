Czarnek pokazał "8 lat sukcesów PiS" w edukacji. Komentarze bezlitosne. "Ta ostatnia niedziela"

Przemysław Czarnek opublikował na portalu X wpis dotyczący "ośmiu lat sukcesów PiS" w obszarze edukacji. Były minister edukacji i nauki spotkał się jednak w odpowiedzi z wieloma nieprzychylnymi komentarzami.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy stanowisko marszałka będzie dla Hołowni trampoliną do pałacu prezydenckiego?

Komentarze do wpisu Czarnka są bezlitosne. "Ta ostatnia niedziela"

"Szanowni Państwo, oto osiem lat sukcesów i osiągnięć rządów Prawa i Sprawiedliwości w edukacji i nauce" - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Przemysław Czarnek.

Dokument zawiera 54 strony i jest opisaniem działań, dzięki którym - jak napisał Czarnek - "szkoły i uczelnie wyrwane zostały z marazmu i nędzy, w jakiej ugrzęzły za czasów poprzedników z PO i PSL, specjalistów od pedagogiki wstydu". "Trochę się tego nazbierało" - podsumował poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Post polityka spotkał się z wieloma negatywnymi komentarzami. "Raczy Pan sobie żartować? Próbuje Pan zaklinać rzeczywistość? Rzeczywistość jest zgoła inna - brak środków na badania, coraz mniejsza skuteczność projektów NCN [Narodowe Centrum Nauki - red.], głodowe pensje wielu pracowników naukowych. Albo jest Pan oderwany od rzeczywistości, albo uprawia Pan tromtadrację!" - napisał prof. Sławomir Kalinowski.

"Głodowe pensje, brak środków ma badania dla 90 proc. pracowników. Historia zatoczyła koło, jak 30 lat temu pracownicy zaczęli kupować książki naukowe potrzebne do pracy za prywatne pieniądze, bo na uczelniach nędza. To tylko, gdy chodzi o szkolnictwo wyższe, reszta podobnie. Propaganda sukcesu, a środku klęska" - głosi komentarz Roberta Maślaka, biologa z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

"Ta ostatnia niedziela....tyle Ci człowieku zostało i to koniec" - napisał z kolei inny internauta, odnosząc się do faktu, że w poniedziałek ma dojść do wygłoszenia exposé premiera Mateusza Morawieckiego i głosowania nad wotum zaufania dla jego nowego rządu.

Jak czytamy na stronie resortu edukacji, dokument, który opublikował były już minister edukacji Przemysław Czarnek, zawiera odpowiednio rozdziały poświęcone: "kształceniu ogólnemu i podstawom programowym", "kompetencjom przyszłości", "znajomości tradycji i historii", "kondycji fizycznej i zdrowia", "finansowaniu edukacji" i "współpracy z samorządem terytorialnym". W dokumencie partia szczyci się między innymi zwiększonymi dotacjami na zakup podręczników (z 279 mln zł w 2016 do 414 mln zł w 2023), bonem w wysokości dwóch i pół tys. zł dla nauczycieli na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego czy programem "posiłek w szkole i w domu".

Przemysław Czarnek: Resort edukacji działa sprawnie w obecnym kształcie

Poseł Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w tym tygodniu stwierdził na antenie Programu 3 Polskiego Radia, że Ministerstwo Edukacji i Nauki powinno zostać utrzymane w obecnej formie. Odniósł się w ten sposób do pomysłu podziału na osobne resorty edukacji i nauki.

Czarnek powiedział, że resort działa sprawnie w obecnym kształcie. - Przez długie lata było tak, że było oddzielnie Ministerstwo Edukacji Narodowej i oddzielnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i to działało. Myśmy to połączyli i to działało jeszcze lepiej. Wydaje mi się, że gdyby to było kontynuowane, to można by było rzeczywiście dobrze i konsekwentnie zawiadywać edukacją od przedszkola do doktoratów i habilitacji. To jest decyzja tych, którzy będą tworzyć nowy rząd - powiedział poseł PiS.

O utworzenie odrębnych ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Edukacji Narodowej zaapelowali w liście otwartym naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Podobne stanowisko zajmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego.