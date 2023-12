Rządowy alfabet. Jest jeden Donald, ale są też "Nitrosławomir", rock'n'rollowiec i człowiek jednego skandalu

Donald Tusk - premier. W Platformie jest jeden Donald i to on za dobre wynagradza, a za złe karze. Donald też decyduje, co jest dobre, a co złe. Tak mawiają w Platformie.

Premierem nie chciał być na całą kadencję, ale tak do 400 dni - tak mówił w kampanii wyborczej. A jak będzie? Po wyborach już mówi w innym tonie i kreśli dłuższą perspektywę. Odpowiadamy więc, jak będzie: tak, jak Tusk zechce.

Donald Tusk się zmienił, trochę. W końcówce kampanii wyborczej jeden z jego bliskich współpracowników mówił nam tak: - Donald pracuje teraz tak, jakby pochodził od zupełnie innej małpy niż reszta ludzi. Jeszcze bardziej zaczął dbać o swoje zdrowie. Nawet ograniczył palenie cygar, które tak lubi.

Ale nie chodzi tylko o cygara. Z wywiadów z nim wynika, że chciałby być nieco innym premierem, niż był w latach 2007-2014: bardziej empatycznym, cierpliwiej tłumaczącym, bez obaw przed zaangażowaniem państwa. To mogłoby zwiastować erupcję polityki miłości, gdy już przejmie stery rządu. Za taką ornamentyką kryje się jednak bardzo twardy gracz, często brutalny w dążeniu do swoich celów. Tusk, w jego własnej ocenie, był zbyt delikatny dla PiS-u, a zbyt obcesowy wobec ludu. Jak będzie teraz? Odpowiadamy: już nie zawsze tak, jak chce Tusk, bo musi rządzić z wieloma koalicjantami.

Tuskiem kierują nie same tylko pobudki polityczne czy patriotyczne, ale również bardziej osobiste, bo władza PiS - choćby przez TVP - w ocenie Tuska naraziła jego i jego rodziny bezpieczeństwo, a wręcz życie. A tego nie daruje.

Konferencja prasowa Donalda Tuska 08.12.2023 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Władysław Kosiniak-Kamysz - wicepremier, minister obrony narodowej. Specjalistą od armii nie jest. Lekarz. Pochodzi z politycznej rodziny - jego ojciec Andrzej również z wykształcenia jest lekarzem i był ministrem zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Gdy Władysław po raz pierwszy wchodził do rządu w 2011 r., wielu myślało, że chodzi o seniora, a nie juniora. - Władek! Władek! Syn, a nie ojciec idzie na ministra - prostowali wówczas ludowcy. Miał wtedy 30 lat. Od tego czasu założył rodzinę, ma żonę Paulinę. Zmężniał. Na jednym z Campus Polska czekające na Kosiniaka studentki pomyliły autora niniejszego tekstu z prezesem PSL-u. Odkąd Kosiniak zapuścił brodę, może się to zdarzać częściej.

Z Donaldem Tuskiem łączy go trudna relacja, bo to przez niego dekadę temu wziął na siebie ciężar podwyższania wieku emerytalnego, co było - jak sam uznał potem - błędem i ciągnęło się za nim latami. W kampanii wyborczej przez długie miesiące Tusk smagał Trzecią Drogę, a więc i Kosiniaka-Kamysza - groził, że dostanie "srogie baty". Ale potem lider PO podał mu pomocną dłoń, by uniknąć spadku TD poniżej progu wyborczego. Są bowiem na siebie skazani: jeśli chcą rządzić, to muszą razem. PiS i prezydent Andrzej Duda kuszą Kosiniaka wizją, że zostanie premierem, ale bez efektu. Niemniej zaproszenie to będzie aktualne jeszcze przez lata.

Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji. Pistolet w dyskusjach. Otwarcie mówi, że jest katolikiem, a jednocześnie wspiera prawo do aborcji. Działał w SLD, ale kariery tam nie zrobił. Wystąpił z tej partii i dołączył do tworzonej przez Roberta Biedronia Wiosny. Partia Biedronia spełniła swój cel, choć nie w sposób optymalny: z pary - prywatnie i politycznie - Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka tylko ten pierwszy zdobył mandat europosła. I Wiosna, I SLD samodzielnie były liche - połączyły się więc i wjechały do Sejmu, a teraz będą współrządzić. A że Włodzimierz Czarzasty nie chciał iść do rządu, a Gawkowski jest zastępcą szefa frakcji Wiosny w Nowej Lewicy, to był też naturalnym kandydatem na wicepremiera z Lewicy.

Adam Bodnar - minister sprawiedliwości. Jeśli ktoś ma w sposób wiarygodny w oczach liderów innych państw UE przekonywać, że prawna jazda po bandzie zwłaszcza w pierwszych miesiącach rządów kolorowej koalicji jest OK, to właśnie Bodnar. A prawnikiem jest świetnym. Profesorem z manierami i obyciem także w Europie.

Gdy był jeszcze Rzecznikiem Praw Obywatelskich, przekonywał, że "nie ma dziś ambicji politycznych". Ściemniał. Takie ambicje miał, tylko ich realizacje odkładał na później. Nie mógł o nich nic publicznie nawet przebąknąć, bo to podważałoby jego wiarygodność jako RPO. Widać więc, że nadaje się do polityki: umie profesjonalnie milczeć i ściemniać. Gdy przestał być RPO, to w książce "Nigdy nie odpuszczę" już zgłaszał swoją aplikację do przyszłego rządu. A w wywiadzie sprzed roku zapewniał: - Jeśli będzie taka potrzeba i "ojczyzna będzie wzywać", to jestem gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność za podjęcie próby naprawiania Rzeczpospolitej. Byłbym gotowy podjąć się misji ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego. Wiem, że taka deklaracja jest odważna.

Pierwszą okazją, by do polityki wejść, były wybory parlamentarne, a po nich - voilà! - Bodnar zostaje ministrem sprawiedliwości. Na pytania o to, czy chciałby być prezydentem, też odpowiadał wymijająco - chciałby więc, tylko znów przyznać się nie może.

Jan Grabiec, minister-członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kiedyś pracował jako nauczyciel filozofii, etyki i religii w liceach warszawskich i legionowskich. W 1998 r. został najmłodszym radnym Legionowa. W 2015 r. - wiceministrem i posłem, a potem też rzecznikiem PO. Jest świeżą krwią w najbliższym otoczeniu Donalda Tuska. W rządzie też będzie jednym z jego najbliższych współpracowników.

Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych. Na opozycji można było usłyszeć, że to tak oczywiste, aby Sikorski zostanie szefem MSZ, że aż nie ma co o tym nawet rozmawiać. Powiedzieć, że Sikorski bardzo chciał tym ministrem być, to nic nie powiedzieć. - No bo kto inny? - pytali. Sikorski chce dorżnąć watahy w MSZ.

Radosław Sikorski ma znajomość świata i kontakty w nim. Ale też umiejętność bezsensownego wywoływania skandali. Gdy był tylko posłem do Parlamentu Europejskiego (a nie ministrem), ponosił go publicystyczny temperament. Zamiast - zgodnie z dyplomatyczną regułą - trzy razy pomyśleć, zanim nic nie powie, wolał prowokować, czym dawał paliwo rosyjskiej propagandzie. Rozmiary ego Sikorskiego są legendarne, ambicje też - emeryturka w PE to więc nie dla niego. Jako szef MSZ powinien już bardziej ważyć słowa i odstawić X.

Adam Szłapka - minister do spraw Unii Europejskiej. To spore zaskoczenie, bo Szłapka specjalistą od Unii nie jest. Ale jest bardzo perspektywicznym politykiem młodego pokolenia - popularnym w elektoracie opozycji, co widać po świetnym wyniku w wyborach. Niezagospodarowanie go byłoby błędem, ale na odcinku unijnym - to już trochę eksperyment.

Marcin Kierwiński - minister spraw wewnętrznych i administracji. W centrali Platformy Obywatelskiej przy ul. Wiejskiej żartuje się, że Kierwiński jest sekretarzem generalnym i tylko mu się zmieniają przewodniczący partii - a teraz jest nim Donald Tusk. Członkiem Platformy jest od chwili jej powstania w roku 2001. Organizacyjnie bardzo sprawny i wpływowy zwłaszcza w Warszawie. Niesamowite jest to, jak sam zaczął "mówić Tuskiem", ale też jest to zrozumiałe - wszak od powrotu Tuska do polityki Kierwiński jest jednym z jego najbliższych współpracowników, a w Sejmie na pierwszym jego posiedzeniu zajął miejsce w pierwszym rzędzie, po prawicy Tuska.

Pracował w branży lotniczej i filmowej. Dwa lata temu kupił działkę rekreacyjną. Wśród zieleni. Stoi na niej mały domek. Ale teraz pewnie rzadziej będzie miał okazję tam bywać.

Od lewej: Marcin Kierwiński, Jan Grabiec, Donald Tusk i funkcjonariusze SOP fot. Instagram Marcina Kierwińskiego

Tomasz Siemoniak - koordynator służb specjalnych. Polityk, który sensacji nie lubi. Największy skandal, jaki wywołał? Nie napił się alkoholu na urodzinach dziennikarza Roberta Mazurka. Impreza odbywała się, gdy trwały obrady Sejmu. Siemoniak zapewniał, że żadnego kontaktu z posłami PiS tam nie miał. A w ogóle to nie wiedział, kto będzie na tych urodzinach. Potem przeprosił za to, że przyszedł na imprezę, oddał się do dyspozycji Donalda Tuska, wyznał mu publicznie "absolutne zaufanie przez 30 lat współpracy". Trochę głupio wyszło, ale Siemoniakowi to nie zaszkodziło.

Pracował w TVP, potem w polityce, był ministrem obrony narodowej, a teraz zajmie się służbami specjalnymi. Nie jest to odcinek państwa, który by bardzo zajmował Donalda Tuska, więc potrzebuje zaufanego człowieka, który to ogarnie.

Bartłomiej Sienkiewicz - minister kultury i dziedzictwa narodowego. Tusk ceni jego wiedzę i analityczne podejście. Z Platformą związany jest od jej początków. Wejście do rządu to dla niego misja: ekspresowo odbić z rąk PiS-u media publiczne, a potem będzie już za zasługi dla Platformy mógł spokojnie startować do Parlamentu Europejskiego. Prawnuk noblisty Henryka Sienkiewicza.

Andrzej Domański - minister finansów. Świeża krew w organizmie Platformy - pracował w biznesie prywatnym, skąd zna się dobrze choćby z Ryszardem Petru. Był głównym ekonomistą think tanku PO Instytutu Obywatelskiego. Donald Tusk osobiście go wspierał, by wywalczył mandat poselski - i się udało. O włos, ale jednak.

Borys Budka - minister aktywów państwowych. Też był na rzeczonej imprezie urodzinowej Mazurka. I też mu to finalnie nie zaszkodziło. Największą zasługą, jaką wyświadczył Platformie Obywatelskiej, było to, że sprawnie oddał stery partii w ręce Donalda Tuska. Prawnik. Były minister sprawiedliwości. Wierny Tuskowi, jego polecenia wykonuje bez szemrania - szef partii i rządu potrzebuje takich ludzi.

Sławomir Nitras - minister sportu i turystyki. "Nitrosławomir". Bardzo temperamentny i skory do konfrontacji. Polityk z najbliższego kręgu - może nawet najbliższy - Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Z Tuskiem nie raz się ścinał, ale uznał jego przywódczą rolę, a ten zaangażował go w kampanię i powierzył mu misję tworzenia armii ludzi do kontrolowania wyborów.

Pomysłodawca Campus Polska Przyszłości, który firmuje Rafał Trzaskowski. Nitras pracuje na to, aby Trzaskowski został w 2025 r. prezydentem Polski. Wówczas naturalne by było, że poszedłby za nim do Pałacu Prezydenckiego. Lubi czytać Gazetę.pl i się tym irytować, więc go pozdrawiamy i prosimy się nie obrażać za "Nistrosławomira".

Barbara Nowacka - ministerka edukacji. Serce ma po lewej stronie. Musiało krwawić i boleć, gdy na kongresie programowym prezentowała jeden z konkretów Koalicji Obywatelskiej. Mówiła twardo: - Związki partnerskie! Konieczność, cywilizacyjna norma dla każdej osoby ze społeczności LGBT+! Po prostu: związki partnerskie natychmiast!

Ale już nie mogła wspomnieć o tym, czego sama by bardzo chciała: małżeństw osób tej samej płci, z pełnią praw, jakie mają małżeństwa tradycyjne.

Takie samoograniczanie się to cena, którą Nowacka zdecydowała się płacić za bycie w mainstreamie, a nie walczyć o przetrwanie na skraju sceny politycznej. Nowacka ma swoją lewicującą partię - to Inicjatywa Polska - ale kilka lat temu podjęła decyzję, że zwiąże ją z największą liberalną formacją (Koalicją Obywatelską). A potem będzie zmieniać kurs KO na lewicowy. I to się dzieje. Bardzo blisko współpracuje z Rafałem Trzaskowskim, który też gryzie się w język w sprawach obyczajowych czy też praw człowieka. Ich kalkulacje są racjonalne: jak się chce być prezydentem albo ministerką, to nie można się za bardzo w lewo wychylić.

Izabela Leszczyna - szefowa Ministerstwa Zdrowia. Chciała trafić do rządu, pytanie było o tekę. Finansów - nie. Owszem - w pierwszych rządach PO była "wice" w finansach, ale sam przyznawała, że to nie jej domena. W jednym z wywiadów padło pytanie: - Ukończyła pani studia z zakresu filologii polskiej oraz z filozofii i etyki. Jak to się stało, że uchodzi pani za specjalistkę od finansów w swojej partii? Odpowiedziała tak: - To bardzo dobre pytanie, ale do tych, którzy uważają mnie za specjalistkę. Proszę ich o to pytać. Bardzo wielu dziennikarzy tak się do mnie zwraca, zapraszana jestem na różne panele, ale tak, to jest pytanie do tych ludzi, dlaczego tak uważają, może dlatego, że prawie trzy lata byłam wiceministrem finansów.

Ekspertką od zdrowia również nie jest. Ale zdrowia nikt nie był skory wziąć, to wzięła je Leszczyna. Może nie wie, w co się pakuje.

Dariusz Klimczak - minister infrastruktury. Należy do pokolenia polityków PSL-u, którzy nie mówią już "peezel". Ma 43 lata, z których 21 spędził w PSL-u. Bardzo bliski współpracownik prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jest od niego starszy o rok. Skończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim i politologię na Uniwersytecie Warszawskim (studia doktoranckie). Na swojej prywatnej stronie chwalił się, że był dwukrotnym stypendystą naukowym Prezesa Rady Ministrów.

To on w rządzie ma się zajmować największym projektem odziedziczonym po rządach PiS: Centralnym Portem Komunikacyjnym. O ile Donald Tusk ten projekt wręcz wyśmiewa, jakby chciał go po prostu skasować, o tyle Klimczak mówi inaczej, że projektu CPK "nie wolno wyrzucić do kosza". - Ten projekt tak wiele pieniędzy pochłonął, że nie ma mowy o tym, że będzie skasowany. Pytanie, w jakim formacie będzie kontynuowany - podkreślał. To, ile będzie mógł zdziałać, a na ile ulec Tuskowi ws. CPK, będzie wyznacznikiem jego faktycznego znaczenia.

Krzysztof Hetman - minister rozwoju i technologii. Pieniędzy ma po kokardę, wszak od 2014 r. był posłem do Parlamentu Europejskiego. Był już wiceministrem rozwoju - za czasów pierwszych rządów Donalda Tuska. Brakowało mu politycznej wagi, ale ten deficyt łata teraz teką ministerialną.

Czesław Siekierski - minister rolnictwa i rozwoju wsi. W kampanii wyborczej politycy Trzeciej Drogi prosili wyborców, by oddali odpowiedzialność w ręce pokolenia ojców. Po wyborach ludowcy mówili, że młodzi mają iść w ministry. Tekę rolnictwa powierzyli 71-letniemu weteranowi z Parlamentu Europejskiego, któremu jednakowoż podwinęła się noga i wrócił w 2019 r. do polskiego Sejmu. Na ukoronowanie kariery zostaje ministrem rolnictwa.

Kosiniak-Kamysz tak przedstawiał posła Siekierskiego w czasie kampanii: - Nasz nauczyciel, nauczyciel pokoleń ludowców.

Paulina Hennig-Kloska - ministerka klimatu i środowiska. Dynamit. Z krótkim lontem. Liberałka. Do Sejmu weszła z list Nowoczesnej - dzięki Ryszardowi Petru. Dziś i ona, i on znów są w Sejmie, znów wybrani z tej samej listy, ale już nie .N, tylko Trzeciej Drogi jako nominaci Polski 2050 Szymona Hołowni.

W kampanii nie gryzła się w język - pomysły późniejszego koalicjanta (Platformy) mieszała z błotem: a że to "kiełbasa wyborcza", a że to "rozdawnictwo". O mało co, a by ją wywiało z rządu Donalda Tuska, ale Hołownia stanął za nią murem i teka klimatu i środowiska trafia w jej ręce.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - ministerka funduszy i polityki regionalnej. Początkowo nawet na giełdzie nazwisk wymieniano ją jako potencjalną szefową MSZ, ale tu na przeszkodzie stanął nie tylko Radosław Sikorski, lecz także względy prywatne. Poza tym na opozycji mówiono to wprost, acz nieoficjalnie: - Zna się, ale na wschodzie.

Była ambasadorką RP w Moskwie. Jest szefową think tanku Strategie 2050, afiliowanego przy partii Szymona Hołowni.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - ministerka rodziny i polityki społecznej. Rwała się do rządu. Do mediów też. Bardzo sprawna w polemikach. Zbudowała sobie na lewicy dobrą rozpoznawalność. Cięta w języku. Początkowo działała w Partii Razem. Potem z rekomendacji Wiosny startowała z list SLD do Sejmu w 2019 r. i wywalczyła mandat. A gdy Wiosna łączyła się z SLD, wybrała frakcję SLD. Widać więc, że z lewicowych obrzeży dążyła do głównego nurtu lewicy. Bardzo chciała zostać ministerką edukacji, ale na przeszkodzie stanęło oczekiwanie spokoju - Donald Tusk nie chce mieć żadnych ideologicznych wyskoków i wprowadzania krwiście lewicowej agendy do szkół.

Dariusz Wieczorek - minister nauki i szkolnictwa wyższego. Rock’n’rollowiec z SLD, poprawka, z Nowej Lewicy. Gra na perkusji albo bębenkach w zespole Vinders. Fan Pogoni Szczecin, któremu w żyłach płynie granatowo-bordowa krew.

Marzena Okła-Drewnowicz, ministerka do spraw polityki senioralnej. Sprawami seniorów zajmuje się od dawna - i w Sejmie, i w niegdysiejszym "gabinecie cieni" PO. Początkowo była przymierzana do stanowiska szefowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Socjolożka. Nie bez znaczenia przy jej nominacji jest to, że jest kobietą - Donald Tusk potrzebował w swoim rządzie kobiet.

Katarzyna Kotula, ministerka do spraw równości. Jak się odnajdzie w polityce? To zagadka. Przez około 20 lat była właścicielką i nauczycielką języka angielskiego w prywatnej szkole językowej w Gryfinie. Działaczka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w rodzinnej miejscowości i jedna z krajowych liderek tej inicjatywy.

Agnieszka Buczyńska, ministerka do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Druga wiceszefowa Polski 2050. W 2019 r. była szefową sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Podczas finału stała na scenie obok prezydenta miasta Pawła Adamowicza, gdy został zasztyletowany. - Ciągle noszę w sobie koszmar tego morderstwa, jak pewnie duża część gdańszczan - mówiła "Gazecie Wyborczej".

Maciej Berek, sekretarz Rady Ministrów, prezes Centrum Legislacyjnego Rządu. "Prawniczy mózg Platformy". W obozie Platformy mnogo od prawników, ale Berek jest nr 1.