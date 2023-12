W kolejnym odcinku "Mentzen grilluje", publikowanym w serwisie YouTube, polityk Konfederacji opowiedział o tym, "co i za ile jedzą posłowie w trakcie posiedzeń sejmowych". Aby dokładnie pokazać, jak wyglądają posiłki polityków, Sławomir Mentzen udał się do dwóch restauracji, które znajdują się na terenie Sejmu.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Kącki o Mentzenie: Nie wiadomo, czy jest Lordem Vaderem, czy Skywalkerem w tej Nowej Nadziei

Sławomir Mentzen o posiłkach w Sejmie. "Nie ma się do czego przyczepić"

Jedna z restauracji, w której był polityk Konfederacji, znajduje się na parterze w hotelu sejmowym, a druga jest blisko budynku, gdzie trwają obrady. Śniadanie w formie bufetu w hotelowej restauracji kosztuje 20 złotych. - Można nakładać, ile się chce, zupełnie jak w każdym hotelu. Jedzenie nawet jest dobre (...). Jedna ciekawa rzecz jest taka, że dokładnie takie samo śniadanie w okolicznych hotelach kosztują od 80 do 100 złotych, a posłowie mają za zaledwie 20 złotych - przyznał Mentzen.

- Potem można iść na obiad i tutaj są różnice. Jest restauracja w hotelu sejmowym - tam obiad kosztuje 25 złotych, to jest tzw. zestaw. Przychodzi się, siada do stołu, przychodzi kelner i pyta, czy chcemy zestaw. Jest tam też jakieś menu, ale jeszcze go na oczy nie widziałem, bo każdy poseł bierze zestaw. Składa się on z jakiejś zupy, każdego dnia inna, drugiego dania i kompotu. Za taki obiad w centrum Warszawy cena jest niezwykle atrakcyjna. Jedzenie jest dobre, kelnerzy są niesamowicie uprzejmi, więc nie ma się do czego przyczepić - kontynuował Mentzen.

Jak dodał polityk, druga restauracja działa inaczej, ma formę stołówki. Tam posłowie mogą sami dobierać dodatki do swojego dania. - Bierze się tacę, idzie się wzdłuż lady, wybiera się jedną z dwóch zup, jakieś mięso, ryby, jedzenie dla wegan, surówkę, kompot. Idzie się do kas i płaci się w zależności od tego, co się wzięło - relacjonował Mentzen. Polityk pokazał zdjęcie swojego obiadu, za który zapłacił 36 złotych. Przyznał również, że nie rozumie, z czego wynika taka różnica cen w obu miejscach.

Sławomir Mentzen zbulwersowany zachowaniem polityków na stołówce. "Zachowują się dziwnie"

Poseł Konfederacji zauważył, że w restauracji przypominającej stołówkę "posłowie zachowują się często jak na stołówce w podstawówce albo w gimnazjum". Przywołał wówczas pewną sytuację, w której brało udział dwóch polityków - jednym z nich miał być poseł KO Franciszek Sterczewski, "który się awanturował z takim dosyć starszym posłem z PiS-u, bo się mu wbił w kolejkę" - relacjonował Mentzen. - Wbił się przed pisowca, pisowiec się zbulwersował, panowie zaczęli krzyczeć na siebie, podnosić głos. Myślałem, że zaczną się bić jak wcześniej na sali plenarnej. Posłowie na stołówkach zachowują się dziwnie - dodał polityk.