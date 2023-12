Spięcie w programie na żywo. Prowadzący w TVN24 upomniał posłankę KO. Ta mina mówi wszystko

W niedzielnym programie "Kawie na ławie" na antenie TVN24 rozmawiano między innymi o tworzeniu nowego rządu. W pewnym momencie pojawił się temat Radosława Sikorskiego, który ma zostać ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska.

TVN24. Spięcie w studiu na żywo. "Proszę nie nadużywać mojej cierpliwości"

O głos została poproszona Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej. - My mamy rząd fachowców, którzy mają ogromne doświadczenie. Radosław Sikorski? To on stworzył partnerstwo wschodnie, to on w sytuacji ileś lat temu myślał, o tym, że kluczowe dla bezpieczeństwa Polski, dla stabilności całej Europy jest wciąganie Ukrainy do Europy - mówiła. W jej ocenie działania strategiczne Radosława Sikorskiego "wyprzedzały pewne niebezpieczeństwa" w związku z Ukrainą. - Wciąganie Ukrainy do Europy, w krąg krajów, które wypełniają europejskie standardy, to jest absolutnie polska racja stanu. A wy ją przez lata niszczyliście - powiedziała posłanka. - Potrojenie importu rosyjskiego węgla. To są fakty, jeśli chodzi o politykę PiS-u z Rosją - dodała.

W tym momencie Konrad Piasecki przekazał głos Andrzejowi Derze. Polityczka chciała wtrącić jedno zdanie. - Ale pani posłanko - dziennikarz próbował jej przerwać, jednak w studiu rozpoczęła się kłótnia i goście zaczęli mówić jednocześnie.

- Pani posłanko, ja już w ostatnim programie zademonstrowałem, że naprawdę potrafię być stanowczy wobec różnych gości. Wobec czego bardzo proszę - proszę nie nadużywać mojej cierpliwości. Nie może pani krzyczeć w momencie, gdy przekazuję głos komuś innemu - zwrócił się stanowczo Piasecki do posłanki, po czym ponownie przekazał głos Andrzejowi Derze z Kancelarii Prezydenta RP.

Nowy rząd Donalda Tuska. Radosław Sikorski szefem MSZ

Donald Tusk potwierdził w piątek na konferencji prasowej w Senacie, że ministrem zagranicznych zostanie Radosław Sikorski. Jak przekazał lider Platformy Obywatelskiej ministrem finansów będzie Andrzej Domański. Przewodniczący PO powiedział również, że na czele resortu sprawiedliwości stanie Adam Bodnar, ministrem ds. europejskich będzie z kolei Adam Szłapka, a na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi Tusk będzie rekomendował Czesława Siekierskiego.

W rządzie Donalda Tuska będzie czterech ministrów bez teki. Zgodnie z ustaleniami medialnymi będą to: Agnieszka Buczyńska - ministerka do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Jan Grabiec pokieruje Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Katarzyna Kotula zostanie ministerką do spraw równości, a Marzena Okła-Drewnowicz będzie odpowiadać za politykę senioralną. W Katowicach natomiast powstaje Ministerstwo Przemysłu, na czele którego stanie Marzena Czarnecka.