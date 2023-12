"Dwutygodniowy rząd" Morawieckiego jednak nieco dłuższy? Przed nami przełomowe obrady Sejmu

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami harmonogram obrad niższej izby parlamentu wskazuje, że exposé Mateusza Morawieckiego rozpocznie się w poniedziałek 11 grudnia o godzinie 10. Podczas spotkania z marszałkiem Sejmu premier zapewniał, że jego wystąpienie potrwać ma co najwyżej godzinę - informował Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej.

Harmonogram obrad Sejmu 11 grudnia. O której poznamy nowego premiera?

Po exposé w Sejmie rozpocznie się debata nad udzieleniem wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego. - Ona na pewno będzie żywa i bardzo obszerna, zakładam, że może potrwać trzy godziny, może trochę więcej, może cztery - oceniał marszałek Hołownia. Harmonogram prac Sejmu wskazuje, że ma ona zakończyć się do godziny 15. W ramach trwającej debaty przewidziany jest czas na 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów oraz pięciominutowe oświadczenie w imieniu koła.

Po zakończeniu tej części obrad rozpocznie się głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla rządu Morawieckiego. Najprawdopodobniej nie uda mu się go uzyskać. Premier popierany jest wyłącznie przez Prawo i Sprawiedliwość, które posiada w Sejmie 194 mandaty. To znacznie mniej niż liczba posłów reprezentujących koalicję popierającą kandydaturę Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Nowa Lewica dysponują łącznie 248 głosami.

Po zakończeniu głosowania marszałek Sejmu zarządzi przerwę, która według harmonogramu ma potrwać od godziny 15.05 do 16.30. Podczas niej grupy co najmniej 46 posłów mogą zgłosić swoich kandydatów na stanowisko prezesa Rady Ministrów. O godzinie 16.30 rozpocznie się debata dotycząca wyboru nowego premiera. Również podczas niej przewidziane są 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów oraz pięciominutowe oświadczenie w imieniu koła. Zgodnie z harmonogramem kolejne głosowanie, tym razem wskazujące wybranego przez Sejm prezesa Rady Ministrów, odbyć ma się o godzinie 18.45.

W ubiegłym tygodniu zmieniony został regulamin Sejmu, co oznacza, że głosowanie przeprowadzone będzie za pomocą urządzenia do liczenia głosów i podniesienia ręki. Wcześniejszy regulamin zakładał oddanie głosu poprzez wrzucenie imiennej karty do urny. Sejm wybiera nowego premiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów.

Ciąg dalszy tzw. drugiego kroku konstytucyjnego odbędzie się podczas obrad Sejmu we wtorek 11 grudnia. O godzinie 9 rozpocznie się wystąpienie nowo wybranego premiera - najpewniej Donald Tuska - w którym przedstawi on program działania i skład swojego rządu oraz złoży wniosek o wybór Rady Ministrów. Również w tym miejscu przewidziany jest czas na dyskusję łącznie z 10-minutowymi oświadczeniami w imieniu klubów oraz pięciominutowym oświadczeniem w imieniu koła.

Zaprzysiężenie premiera przez prezydenta Andrzeja Dudę. "14 grudnia też wchodzi w grę"

Kolejnym krokiem jest zaprzysiężenie wybranego przez Sejm premiera przez prezydenta Polski. Nie odbędzie się jednak prawdopodobnie 12 grudnia, ponieważ tego dnia Andrzej Duda wraca do kraju dopiero w godzinach wieczornych.

Wojciech Kolarski, minister Kancelarii Prezydenta (KPRP) przekazał, że pierwszym możliwym terminem zaprzysiężenia nowego rządu jest 13 grudnia. - Jeśli byłaby taka wola ze strony nowo wybranego premiera, to 14 grudnia też wchodzi w grę. Godziny poranne są możliwe, biorąc pod uwagę, że Rada Europejska zaczyna się w godzinach wieczornych - mówił cytowany przez PAP Kolarski. W dniach 14 i 15 grudnia w Brukseli odbywa się bowiem posiedzenie Rady Europejskiej, na którym Polskę reprezentować ma premier. Tym nowym kandydat wskazany przez Sejm stanie się natomiast dopiero po zaprzysiężeniu przez prezydenta.

Jak informowaliśmy, sekretarz stanu w KPRP Małgorzata Paprocka zapewniała w mediach, że prezydent nie będzie opóźniał tego procesu. - Nie jest żadną tajemnicą, pan prezydent podkreśla to od dobrych kilku tygodni, że na pewno nie będzie zwlekał - mówiła. - Muszę założyć, że pan prezydent ma dobrą wolę. Traktuję słowa prezydenta, że nie będzie spowalniać pracy przyszłego rządu, bardzo poważnie - komentował doniesienia Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

"Rzeczpospolita" zauważa, że "dwutygodniowy" rząd Morawieckiego będzie de facto rządził trochę dłużej, niż wskazują jego krytycy. Rada Ministrów funkcjonować będzie najprawdopodobniej do 13 grudnia, a więc 16 dni. To marginalne przedłużenie sprawowania urzędu nie sprawia jednak, że znacząco zmieni się jego status. Trzeci rząd Morawieckiego będzie rządem sprawującym władzę najkrócej w dotychczasowej historii III RP.