Poseł PiS Waldemar Buda w sobotę 9 grudnia opublikował w serwisie X pismo, które otrzymał od posłanki Polski 2050 Pauliny Hennig-Kloski. Wiceprzewodnicząca partii, jak już wcześniej zapowiadała w Sejmie, zażądała, aby polityk zaprzestał naruszania jej dóbr osobistych w publicznych wypowiedziach oraz w mediach społecznościowych. Polityk nie czekał długo z odpowiedzią.

Spór między politykami PiS i Polski 2050. Waldemar Buda: Pani Paulina Hennig-Kloska próbuje zastraszać

Paulina Hennig-Kloska skierowała pismo do Waldemara Budy po tym, jak 6 grudnia opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że posłanka "ma brudne ręce". Tego samego dnia podczas przemówienia w Sejmie wielokrotnie wspominał jej nazwisko w kontekście ustawy wiatrakowej. Miał wówczas stwierdzić m.in., że posłanka "wystraszyła się", "to Rywin w spódnicy tej kadencji" czy "uległa pierwsza (presji lobbystów)".

"Pani Paulina Hennig-Kloska próbuje zastraszać! To ruch rozpaczy!" - stwierdził w sobotę 9 grudnia Waldemar Buda i opublikował pismo w mediach społecznościowych. Według ustaleń Onetu Hennig-Kloska domaga się od posła PiS przeprosin oraz wpłaty 10 tys. na Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Chcieliście przeprowadzić przez Sejm gruby lobbystyczny przekręt legislacyjny LexKloska! Nie udało się, bo myśmy to nagłośnili, a Polacy się wzburzyli!" - pisał dalej Buda. Poseł zwrócił uwagę, że PiS zamierza "pilnować, żeby nic podobnego przez Sejm RP nie przeszło".

"Kto zarobił na tej ustawie? Kto napisał te przepisy? W ilu spółkach energetycznych zasiada Pani były asystent? Czy w pisaniu ustawy uczestniczyły firmy bezpośrednio zainteresowane, które zostały zwolnione z opłaty solidarnościowej? O to będę pytał!" - kontynuował swój wpis Waldemar Buda.

- Poseł Waldemar Buda dostał wezwanie do zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych. Ma kilka dni na przeproszenie, albo wyjaśni mi kwestię nazwania mnie "Rywinem w spódnicy" w sądzie. Będę dochodziła swoich praw, bo takie posiadam - zapowiadała jeszcze w czwartek 7 grudnia Hennig-Kloska w Sejmie.

Ustawa wiatrakowa. O co chodzi?

28 listopada posłowie Polski 2050 oraz Koalicji Obywatelskiej zawnioskowali w Sejmie o prace nad projektem, który dotyczy nowelizacji ustawy dotyczącej energii. Zakłada on przedłużenie zamrożenia cen energii do czerwca przyszłego roku. Zawarto w nim jednak również przepisy, które liberalizują powstawanie farm wiatrakowych praz wiatraków w kraju. Zgodnie z ustawą wiatraki mogłyby być stawiane w odległości ustalonej na postawie norm hałasu z minimalną odległością 300, a nie 500 metrów, jak zapowiadano jeszcze przed wyborami. Projekt ostro krytykowali politycy PiS. Ostatecznie we wtorek marszałek Szymon Hołownia podjął decyzję o rozdzieleniu ustaw o mrożeniu cen energii i przepisach wiatrakowych.

Śledztwo w sprawie ustawy wiatrakowej wszczęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Prokurator Szymon Banna przekazał, że postępowanie jest prowadzone w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa płatnej protekcji w związku z przygotowaniem ustawy. "Analiza złożonych w tej sprawie dwóch zawiadomień uzasadnia konieczność zbadania okoliczności przygotowania projektu tej ustawy i ustalenia czy postępowanie osób odpowiedzialnych za złożenie tego projektu wypełniło znamiona przestępstw korupcyjnych, bądź też nieuprawnionej działalności lobbingowej" - dodał. Więcej na ten temat w tekście: "Nocna zmiana ws. wiatraków. Autopoprawka dłuższa niż ustawa. Wciąż trzeba zdecydować o jednej rzeczy".