Politycy PiS wściekli na wpis Platformy ws. wypłaty 800 plus. "Dla mnie to obrzydliwe"

Donald Tusk podczas piątkowej konferencji prasowej w Senacie zapowiedział między innymi wypłaty 800 plus i podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku - niezależnie od tego, kiedy budżet zostanie przyjęty.- Nowy rok zacznie się od wypłaty 800 plus. Wbrew tej propagandzie, wbrew temu nieustannemu szczuciu, przez tych którzy odchodzą. To, do czego się władza zobowiązała - od odchodzącej władzy i ode mnie - 800 plus stanie się faktem - mówił lider Platformy Obywatelskiej.

Wpis Platformy Obywatelskiej ws. 800 plus. Politycy PiS oburzeni

Tymczasem w sobotę na profilu Platformy Obywatelskiej pojawił się wpis dotyczący świadczenia. "Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+! I to jest konkret!" - napisano.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję polityków Prawa i Sprawiedliwości. "Zaraz jeszcze sukcesem PO okaże się walka z mafiami VATowskimi, więcej niż podwojenie budżetu państwa, obniżka podatku PIT z 18% do 12%, kwota wolna w wysokości 30 tysięcy, zerowy PIT dla młodych, obniżenie wieku emerytalnego, tarcze pomocowe, 13 i 14 emerytura, rekordowe środki dla samorządów na inwestycje i wiele innych" - napisał rzecznik rządu Piotr Müller. Jak stwierdził, "to konkrety, ale w wykonaniu PiS". "Czekamy na realizację Waszych obietnic. Na sto dni wiele ich zapowiedzieliście" - dodał.

"Kiedy zrealizowałeś już cały swój program oraz sto konkretów i zaczynasz się chwalić osiągnięciami PiS. Oh, wait..." - pisze z kolei ironicznie Radosław Fogiel, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. W podobnym tonie głos zabrał Waldemar Buda. "Dobrze, że nie napisali, że to ich pomysł :-) Tak, to nasz konkret i nasz projekt! Czekamy na Wasze :-)" - napisał były minister rozwoju i technologii [pisownia oryginalna - red.].

Do wpisu partii Donalda Tuska odniósł się także Jerzy Polaczek. "Dla mnie to obrzydliwe, gdy kradniecie jeden z ważnych projektów rządów PiS, Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego - krytykowaliście go przez ostatnie 8 lat!" - napisał poseł PiS, zwracają się do Platformy: "Straszyliście rodziny, że 'piniędzy nie ma i nie będzie'"."Dzięki za przypomnienie naszego programu!" - zakończył.

800 plus od nowego roku? KO chciała waloryzacji świadczenia od czerwca

Program społeczny 500 plus i podniesienie go do kwoty 800 złotych było inicjatywą ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Zgodnie z decyzją Sejmu, od stycznia 2024 roku nastąpi waloryzacja tego programu i wypłacana kwota z budżetu państwa wzrośnie do 800 złotych. Przypomnijmy jednak, że Koalicja Obywatelska, po zapowiedzi Donalda Tuska, złożyła w Sejmie projekt ustawy, by świadczenie zostało podwyższone już od 1 czerwca 2023 roku. Projekt nie spotkał się jednak z przychylnością ówczesnej większości sejmowej.

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia ocenił, że zwiększenie świadczenia z programu Rodzina 500 Plus od początku czerwca jest "niepoważne i niemożliwe do przeprowadzenia". Jak wyjaśnił, tego typu działanie wymagałoby na przykład nowelizacji budżetu, zapewnienia nowych środków i dokonania wielu innych zmian, co, jak mówił, jest przedsięwzięciem niewykonalnym. - To jest chwyt, i to, jak sądzę nie do końca przemyślany, podejmowany w sytuacji nagłej, kiedy dominuje nerwowość - dodał. Kaczyński ocenił także, że Donald Tusk nie jest wiarygodny, ponieważ jednego dnia mówi źle o beneficjentach 500 plus, a drugiego proponuje podniesienie świadczenia - mówił. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci został przyjęty przez rząd 27 czerwca.