"Propozycja neutralna" czy "polityczna zagrywka Tuska"? Są wyniki sondażu na temat komisji śledczych

Wszystko wskazuje, że już niedługo zaczną działać trzy sejmowe komisje. Zajmą się aferą wizową, wyborami kopertowymi i sprawą Pegasusa. Do ich powołania dążyła obecna opozycja. Jaki miała powód? O to zostali zapytani uczestnicy badania United Surveys dla Wirtualnej Polski. 48,2 proc. respondentów twierdzi, że decyzja ta jest "polityczną zagrywką Donalda Tuska i nowej większości". Nieco mniej, bo 40,3 proc. ankietowanych uważa to działanie za "neutralną propozycję, nastawioną na wyjaśnienie tych spraw". 11,5 proc. osób natomiast nie ma zdania.

Zwolennicy PiS są zgodni: Komisje to "polityczna zagrywka Tuska"

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości aż 95 proc. osób twierdzi, że jest to "polityczna zagrywka Donalda Tuska i nowej większości". Z kolei większość sympatyków Koalicji Obywatelskiej (77 proc.) uważa, że jest to "propozycja neutralna". Wśród zwolenników Trzeciej Drogi 52 proc. osób odbiera powołanie komisji śledczych jako ruch neutralny, ale - co warto zaznaczyć - aż 48 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 92 proc. wyborców Lewicy twierdzi, że jest to decyzja neutralna. Natomiast 75 proc. zwolenników Konfederacji odbiera kwestię powołania komisji śledczych jako polityczną zagrywkę.

Wyniki badania skomentował prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. - Powołanie ich [komisji - red.] i oczekiwanie, że przyniosą efekt za trzy-cztery lata nie ma kompletnie sensu. Za te kilka lat mało kto będzie pamiętał konteksty towarzyszące wydarzeniom, stanowiącym kanwę tych komisji - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak dodał, dla KO i Lewicy lepsze byłoby jak najszybsze zbadanie tych afer. - PiS, które dużo mówiło o rozliczeniach poprzedników, nie zdziałało nic w tej materii. Ten sondaż pokazuje, że komisje same w sobie niewiele zmienią. I będą wpisywały się w dotychczasowe podziały - dodał.

Sejm zagłosował za powołaniem komisji śledczej ds. wyborów kopertowych

7 grudnia Sejm jednomyślnie zagłosował za powołaniem komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Jej celem będzie zbadanie sposobu organizacji wyborów prezydenckich, które miały się odbyć 10 maja 2020 roku. Przeprowadzenie głosowania w lokalach było wówczas niemożliwe z powodu obostrzeń wprowadzonych w czasie pandemii. Dlatego PiS chciał przeprowadzić wybory korespondencyjne.

W kwietniu 2020 roku, mimo braku ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym, Mateusz Morawiecki wydał dyspozycję, dzięki której Poczta Polska mogła rozpocząć przygotowania do wyborów. Ostatecznie głosowania w maju nie przeprowadzono, ale na przygotowania wydano około 70 milionów złotych.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 1-3 grudnia 2023 roku na grupie 1000 ankietowanych.

