Zmiany w TVP mają być błyskawicznie. Nieoficjalnie: "Wiadomości" z nową nazwą i nowym szefem

Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu dojdzie do zmiany premiera w Polsce. Wszystko wskazuje, że stanowisko obejmie Donald Tusk. Lider PO zapowiedział już, iż jednym z głównych zadań jego rządu będzie zrobienie porządku w Telewizji Polskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia znów starł się z dziennikarzem TVP. "Powinien być pan absolutnie bezwzględny"

Błyskawicznie zmiany w TVP. Nieoficjalnie: "Wiadomości" z nową nazwą i nowym szefem

Zmiany w TVP mają nastąpić błyskawicznie. "Gazeta Wyborcza" podkreśla, że ma do nich dojść już dobę lub dwie po stworzeniu nowego gabinetu przez Donalda Tuska. Jak nieoficjalnie dowiedziała się "GW", za stronę informacyjną (w tym za "Wiadomości") w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ma odpowiadać Grzegorz Sajór, który przygodę z TVP rozpoczął już w latach 90. Od 2011 roku pracował przy "Wiadomościach". Później związał się z Superstację i Nowa TV, a obecnie pracuje w Radiu 357. - Niezwykle inteligentny, pracowity i błyskotliwy, wydawca, o którym każdy marzy - powiedział "Wyborczej" jeden z byłych szefów głównego programu informacyjnego TVP. Grzegorz Sajór stwierdził jedynie, że "dla kogoś, kto 26 lat pracował w Telewizji Polskiej, idea odbudowy mediów publicznych zawsze będzie bliska sercu".

W nowych władzach TVP kluczowe stanowisko ma dostać Tomasz Sygut - podaje "Gazeta Wyborcza". W telewizji publicznej pracował od 2011 do 2016 roku. Odszedł, kiedy PiS przejął władzę. Trafił do Nowa TV. Obecnie jest członkiem zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych. "Teraz to Sygut i Sajór razem układają zespół tworzący dziennik w TVP 1. Szukają takich, którzy mają ogromne doświadczenie w pracy w newsach" - informuje w artykule "TVP bez "Wiadomości", ale z dziennikiem. Kto nim pokieruje?".

Za kulisami TVP. Duża nerwowość i wezwania "nie poddawaj się, broń się"

Kilka dni temu Jacek Gądek z Gazeta.pl pisał o niepokoju wśród pracowników TVP. "Z naszych rozmów z ludźmi z kręgu TVP wynika, że jedni w tej telewizji są bojowi i chcą na bramkach rękami ochroniarzy zatrzymać nominatów nowej władzy, ale już inni są zupełnie pogodzeni z losem i odliczają dni do końca swojej obecności przy Woronicza bądź placu Powstańców" - podkreślił. Pogodzony z losem ma być prezes Mateusz Matyszkowicz.

Jak przyjdzie ktoś z papierem od przyszłego rządu Platformy i będzie nam mówił, że chce przejąć TVP, to pokażemy mu analizy prawne dotyczące naszego statutu. Poinformujemy, że wszelkie działania wbrew statutowi są bezprawne

- powiedział jeden z rozmówców Gądka. Więcej w poniższym tekście:

***