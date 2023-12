Ostra reakcja internautów na wpis Szydło. "Kobieto, czy wiesz, co ty w ogóle piszesz?"

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk potwierdził w piątek na konferencji prasowej w Senacie, że ministrem zagranicznych zostanie Radosław Sikorski. Była premierka Beata Szydło nie omieszkała skomentować tej decyzji w swoich mediach społecznościowych.

Sikorski będzie kierował MSZ. Szydło: To szkodliwe dla polskich relacji w NATO

Beata Szydło opublikowała wpis na portalu X, który odnosi się do decyzji Donalda Tuska ws. powołania Radosława Sikorskiego na ministra spraw zagranicznych.

"Tusk widzi Sikorskiego w roli szefa MSZ. Tego Sikorskiego, który nie tak dawno stał się bohaterem rosyjskich mediów, gdy swoim wpisem zasugerował amerykański udział w wysadzeniu Nord Stream" - zaczęła była premierka Polski. "Sikorskiego, który wcześniej prowadził reset z Rosją, wpuszczając Ławrowa na spotkanie polskich ambasadorów" - czytamy we wpisie. Jak stwierdziła "uczynienie tego człowieka szefem MSZ jest szkodliwe dla polskich relacji w NATO".

Wpis polityczki zebrał ponad 800 komentarzy, w których internauci wyrazili swoje zdanie. Mnóstwo z komentujących nie zgadza się z byłą premierką. "Sikorski jako szef MSZ ma być zagrożeniem dla polskich interesów w NATO? To dlaczego w PE stoi na czele delegacji ds. stosunków z USA? Kobieto czy ty wiesz, co ty w ogóle piszesz? A który minister spotkał się z Ławrowem na kilka dni przed atakiem Rosji na Ukrainę? Nikt inny, jak sam Rau!" - głosi najpopularniejszy komentarz.

"Radosław Sikorski to doskonały wybór. Nie będzie więcej kompromitacji, tragedii w waszym wykonaniu. Zniszczyliście reputację naszego kraju" - pisze inna internautka. "Nieuchronność kary nadchodzi. Za zniszczenie Polski w każdej dziedzinie gospodarki, za butę arogancję za złodziejstwo i zniszczenie trójpodziału władzy. Czekają sądy i trybunał stanu" - głosi inny komentarz.

Nowy rząd Donalda Tuska. Potwierdzono pierwszych ministrów

Co jeszcze przekazał Donald Tusk podczas piątkowej konferencji? Jak wiadomo, ministrem finansów będzie Andrzej Domański. Przewodniczący PO powiedział również, że na czele resortu sprawiedliwości stanie Adam Bodnar, ministrem ds. europejskich będzie z kolei Adam Szłapka, a na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi Tusk będzie rekomendował Czesława Siekierskiego.

W rządzie Donalda Tuska będzie czterech ministrów bez teki. Zgodnie z ustaleniami medialnymi będą to: Agnieszka Buczyńska - ministerka do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Jan Grabiec pokieruje Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Katarzyna Kotula zostanie ministerką do spraw równości, a Marzena Okła-Drewnowicz będzie odpowiadać za politykę senioralną. W Katowicach natomiast powstaje Ministerstwo Przemysłu, na którego czele stanie Marzena Czarnecka.

Na spotkaniu w Senacie oprócz Donalda Tuska byli przyszli wicepremierzy: Krzysztof Gawkowski i Władysław Kosiniak-Kamysz oraz politycy: Barbara Nowacka, Jan Grabiec, Adam Szłapka, Marcin Kierwiński, Borys Budka, Adam Bodnar, Marzena Okła-Drewnowicz, Katarzyna Kotula, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Dariusz Wieczorek.