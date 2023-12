Michał Kobosko z Polski 2050 był gościem programu "Jeden na jeden" w TVN24. Wypowiedział się tam na temat kandydatury Szymona Hołowni w nadchodzących wyborach prezydenckich. Polityk przyznał, że prawdopodobnie marszałek Sejmu ponownie weźmie w nich udział, jak to miało miejsce w 2020 roku.

Zobacz wideo Czy stanowisko marszałka będzie dla Hołowni trampoliną do pałacu prezydenckiego?

Szymon Hołownia weźmie udział w wyborach prezydenckich w 2025 roku? Michał Kobosko: Trzecia Droga będzie mieć wspólnego kandydata

Jak zaznaczył polityk Michał Kobosko, "marszałek Hołownia wielokrotnie publicznie o tym mówił, że ma ambicje startu w 2025 roku". Ujawnił również, jakie plany ma Trzecia Droga (Polska 2050 oraz PSL) w związku z wyborami prezydenckimi. - Myślę, że będziemy mieli wspólnego kandydata na prezydenta i że będzie nim marszałek Szymon Hołownia - powiedział Kobosko.



- Myślę, że jego działania i też odbiór społeczny tych działań jako marszałka Sejmu pokazuje, że jest jednym z kluczowych polityków, kluczowych liderów na polskiej scenie politycznej i nie ma żadnych powodów, żeby on nie myślał poważnie o starcie wyborach, w których raz już wystartował w roku 2020. Wówczas zajął trzecie miejsce i dzisiaj może śmiało mierzyć w ten najważniejszy urząd w państwie - dodał polityk Polski 2050.

Zdaniem wiceprzewodniczącego partii podobne ambicje na kandydata na prezydenta ma również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W odpowiedzi na to, czy jego zdaniem opozycja powinna mieć jednego kandydata na prezydenta, uznał, że "w polskiej polityce z miesiąca na miesiąc sytuacja się zmienia". - Dzisiaj wiemy o tym, słyszymy, że takie ambicje będzie mieć ponownie pan prezydent Rafał Trzaskowski. Nie wiem, czy nie będzie innych kandydatów, także po naszej stronie, opozycyjnej - przyznał Kobosko.

Wybory prezydenckie 2025. Szymon Hołownia: Gdybym kandydował, to byłaby naprawdę bardzo ciekawa druga tura

Przypomnijmy, w ostatnich dniach w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Szymon Hołownia powiedział, że swój ewentualny udział w wyborach prezydenckich potwierdzi dopiero w listopadzie 2024 roku. - Gdybym kandydował, to byłaby naprawdę bardzo ciekawa druga tura, jeżeli znalazłbym się w niej z Rafałem Trzaskowskim. Ale czy tak się stanie? Dziś takie dywagacje nie mają sensu, rok w polskiej polityce to są lata świetlne - przyznał Hołownia. Marszałek Sejmu zaprzeczył również temu, że jego nowa funkcja ma pomóc mu w wyborach.



- Cieszę się z tego, że ludzie pozytywnie reagują dziś na to, co wraz ze współpracownikami robimy w Sejmie, ale ostatnie trzy lata ostrej jazdy w polityce skutecznie zaimpregnowały mnie na uzależnianie swoich postaw i decyzji od pozytywnej czy negatywnej fali, która aktualnie niesie cię bądź zalewa. Fajnie, że jest fajnie, ale ja już dobrze wiem, że różnie to z tym bywa - odpowiedział Hołownia.